КНДР показала новые ударные беспилотники на выставке в Пхеньяне

Северная Корея продемонстрировала новые оперативно-тактические боевые системы, включая многоцелевые дроны и тактические крылатые ракеты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Выставка «Развитие беспилотной авиационной техники – 2026» открылась в Пхеньяне 29 октября. В рамках мероприятия состоялась демонстрация ударных дронов-камикадзе, ракет «воздух-земля» и многоцелевых беспилотников. Запущенные снаряды со стопроцентной точностью поразили островную мишень.
Кроме того, впервые перед широкой публикой была проведена боевая стрельба из высокоточной 600-миллиметровой реактивной системы залпового огня, получившей название «снайпер». Лидер страны выразил удовлетворение результатами испытаний и подчеркнул важность модернизации вооруженных сил за счет развития беспилотной авиации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о приоритетной задаче создания мощнейших вооруженных сил.
Ранее Главное управление ракетостроения страны провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты.
Также Северная Корея успешно испытала высокоточный снаряд для модернизированной реактивной системы залпового огня.