ExxonMobil и Chevron отменили визит в ОАЭ из-за угрозы безопасности

Reuters: Руководство ExxonMobil и Chevron отменило визит в ОАЭ

Tекст: Антон Антонов

Руководители должны были посетить конференцию в Абу-Даби на следующей неделе, однако компании отменили их визиты из-за опасений по поводу возможных атак США на Иран и ответных ударов со стороны Тегерана, пишет Reuters.

ExxonMobil и Chevron отказались комментировать ситуацию. Государственная энергетическая компания ОАЭ ADNOC переадресовала вопросы организатору мероприятия DMG.

В DMG заявили о сильном представительстве США на выставке, где ожидается участие более 120 американских компаний. При этом в предоставленном организаторами списке подтвержденных спикеров представители ExxonMobil и Chevron отсутствуют.

Отмечается, что ранее в октябре из-за конфликта на Ближнем Востоке несколько руководителей высшего звена энергетических компаний были исключены из расписания Всемирного нефтяного конгресса в Эр-Рияде. Мероприятие состоялось несмотря на атаки хуситов на столицу Саудовской Аравии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии.

На прошлой неделе государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco перевела сотрудников штаб-квартиры на дистанционную работу после срабатывания сигнала тревоги.

В середине месяца министерство энергетики страны сообщило об обстреле административного здания нефтяной компании в Дахране.