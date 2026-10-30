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    Berliner Zeitung: Каллас стала одним из худших назначений в истории ЕС
    30 октября 2026, 03:18 • Новости дня

    Патрушев обвинил НАТО и ЕС в попытках разжечь большую войну в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО, Евросоюз и Лондон стремятся разжечь в Европе большую войну, особенно используя морские направления, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Приоритет России – решение любых проблем мирным путем. Однако если на нас задумают воздействовать силой, то ответ будет адекватным», – сказал Патрушев в беседе с «Российской газетой» к 330-летию Военно-морского флота России.

    По словам помощника президента, НАТО, Евросоюз и Лондон прилагают значительные усилия для разжигания в Европе большой войны. Он указал, что особую угрозу создают морские направления – балтийское и черноморское, где, по его оценке, предпринимаются попытки «поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы».

    Патрушев подчеркнул, что такая линия поведения является целенаправленной политикой европейских элит, которые, как он считает, окончательно пренебрегли интересами собственных народов. Он заявил, что люди в европейских странах нуждаются в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией, тогда как их руководители ведут курс на эскалацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о растущей сложности объяснять жителям Европы необходимость продолжения поддержки Киева.

    В четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил веру европейских стран в возможность победить Россию без внятной стратегии в украинском конфликте.

    В понедельник директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил об озабоченности Москвы планами НАТО превратить Балтийское море во «внутреннее море» альянса.

    29 октября 2026, 12:29 • Новости дня
    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине

    Песков заявил о нежелании Москвы видеть Евросоюз на переговорах по Украине

    Песков исключил участие Евросоюза в трехсторонних переговорах по Украине
    @ IGOR IVANKO/AFP POOL/EPA/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта не предусматривают участия представителей Евросоюза из-за их провокационной позиции.

    Брюссель придерживается курса на дальнейшее разжигание боевых действий, поэтому ни Москве, ни Вашингтону вряд ли понадобятся такие участники диалога, передают «Вести».

    «Трехсторонние переговоры не предусматривают участия Евросоюза. Тем более что нам пока неизвестно, что Евросоюз придерживается какой-то миротворческой позиции. Евросоюз придерживается провокационной позиции, направленной на дальнейшее разжигание и продолжение войны. Такие участники нам не нужны», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Песков заявил о готовности Москвы поддержать искренне заинтересованного в мире переговорщика от Евросоюза.

    В субботу СМИ сообщили о желании Брюсселя подключиться к урегулированию украинского конфликта.

    Ранее председатель Европейского совета Антониу Кошта рассказал об отсутствии у Евросоюза планов мешать мирным инициативам США.

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    29 октября 2026, 14:55 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас осталась вне дискуссий по Украине

    Berliner Zeitung: Каллас оставили без приглашения на переговоры по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась отстранена от дискуссий по украинскому конфликту на фоне контактов президента России Владимира Путина с европейскими лидерами.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас оказалась не у дел на фоне телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Berliner Zeitung.

    «Никто не хочет говорить с Каллас», – говорится в публикации издания.

    Газета отмечает, что около полутора месяцев назад дипломат выражала готовность принять звонок от российского лидера, однако так и не приняла участия в предметных дискуссиях со сторонами конфликта на Украине. По данным издания, в Вашингтоне работу главы евродипломатии также оценивают невысоко.

    На этом фоне Каллас выразила скепсис относительно мирных усилий американских спецпосланников и предложила привлечь к урегулированию тех, кто лучше понимает Москву, намекая на себя. Несмотря на это, приглашений на переговоры в Осло, Петербурге или Абу-Даби она так и не получила.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей Евросоюза в переговорах по украинскому урегулированию.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил возобновление переговоров по Украине с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о необходимости продолжать поддержку Киева.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    29 октября 2026, 21:03 • Новости дня
    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии

    Путин: Лидеры Финляндии и Норвегии инициировали телефонный разговор

    Путин назвал инициаторов разговора с лидерами Финляндии и Норвегии
    @ kremlin.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере состоялся по их инициативе, сообщил президент Владимир Путин.

    «Разговор проходил по их инициативе, действительно. Поднимался целый ряд вопросов», – заявил Путин журналистам по итогам саммита Россия – Африка. Его цитирует РИА «Новости».

    Российский лидер добавил, что собеседники в начале разговора подчеркнули, что звонят в национальном качестве, а не представляют Евросоюз как организацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал об обещании президента России Владимира Путина отвечать на телефонные звонки лидеров Финляндии и Норвегии.

    Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал этот разговор свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил реакцию ряда европейских стран на контакты Осло и Хельсинки с Москвой как истеричную.

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    29 октября 2026, 22:03 • Новости дня
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    Ушаков: Путин по просьбе Стубба и Стере назвал им причину конфликта на Украине
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере рассказал им о первопричинах конфликта на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин в телефонном разговоре со Стуббом и Стере объяснил им первопричину украинского конфликта, сообщает «Интерфакс». «По просьбе собеседников наш президент озвучил первопричину конфликта. С этого началась беседа», – заявил помощник президента в интервью Первому каналу.

    Ушаков подтвердил, что в разговоре обсуждались события начиная с 2014 года, а не со времен Средневековья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал эту беседу свидетельством осознания Европой поражения на Украине.

    В среду телефонный разговор лидеров спровоцировал острую дискуссию в западной прессе.

    Во вторник Ушаков сообщил о договоренности Путина, Стубба и Стере при необходимости провести новые переговоры.

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    29 октября 2026, 20:17 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Каллас стала одним из худших назначений в истории ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас рискует войти в историю как одно из самых неудачных кадровых назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине, считает обозреватель Berliner Zeitung Николас Бутылин.

    Отсутствие Каллас на переговорах с Россией по Украине делает ее одним из самых неудачных кадровых назначений за всю историю Евросоюза, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Бутылина.

    «Каллас, вероятно, можно считать одним из самых неудачных кадровых назначений в истории ЕС», – написал колумнист.

    Журналист отметил, что Каллас не принимала участия в недавнем разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Дипломат также не получила приглашения на встречи в Петербурге и Осло, где присутствовал спецпосланник президента США Стив Уиткофф, и, как ожидается, пропустит ноябрьские консультации по Украине в Абу-Даби.

    По информации издания, даже если Брюссель получит место за столом переговоров, делегацию чиновников возглавит не Каллас, а Бьерн Зайберт – руководитель аппарата и соратник председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Автор статьи подчеркнул, что ястребиная позиция дипломата по отношению к Москве, а также ее постоянная критика Китая и Дональда Трампа ведут к неуклонному снижению геополитической значимости Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков заявил о неизбежности будущих переговоров Москвы с представителями Евросоюза.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков исключил участие европейской стороны в трехстороннем диалоге по Украине из-за провокационной позиции Брюсселя.

    Во вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас указала на необходимость продолжать поддержку Киева в преддверии суровой зимы.

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    29 октября 2026, 05:39 • Новости дня
    Посольство в Берлине оценило подготовку спецназа ФРГ к войне с Россией

    Посольство России назвало истерией подготовку спецназа Германии к войне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российское посольство в Берлине назвало проявлением антироссийской истерии заявления главы немецкого спецназа Андреаса Кюне о подготовке к конфликту с Москвой.

    «Недавние заявления командующего силами специального назначения (KSK) бундесвера Андреаса Кюне о подготовке подразделения спецназа ФРГ к возможным боевым действиям на восточном фланге НАТО, отрабатывая противодействие противнику в лице России, в целом, уже не удивляют», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    В российской дипмиссии добавили, что подобные высказывания вписываются в спираль антироссийской истерии и нагнетания напряженности в отношениях между странами, которая активно раскручивается некоторыми европейскими политиками.

    В понедельник Кюне заявил о подготовке сил специального назначения бундесвера к продолжительному противостоянию с Россией.

    На прошлой неделе вооруженные силы Германии предупредили о возможности прямых российских диверсий против немецких войск.

    В прошлом месяце руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова указала на подготовку европейских государств к масштабному противостоянию.

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    30 октября 2026, 01:40 • Новости дня
    Каллас отказалась покинуть дискуссию в Монреале по просьбе модератора

    Tекст: Антон Антонов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас во время публичной дискуссии в Монреале отказалась завершить беседу с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд вопреки попыткам модератора Фредерика Мерана закончить дискуссию.

    Курьезный эпизод произошел на мероприятии в Монреальском университете с участием Каллас и Ананд, где политолог Меран, модерировавший беседу, попытался завершить дискуссию, сославшись на плотный график гостей, передает РИА «Новости».

    «Анита Ананд, Кая Каллас, для меня большая честь иметь возможность слушать вас, потому что у нас уже возникает ощущение, будто мы присутствуем на двусторонней встрече в рамках саммита Канады и ЕС и слушаем очень содержательную и глубокую беседу о внешней политике. У меня на карточках записано еще столько вопросов, но я не буду эгоистом и не стану их задавать, потому что знаю, что у вас очень плотный график и вам нужно уходить уже через пять минут», – заявил Меран по прошествии 40 минут разговора.

    В ответ на эти слова Каллас вскинула брови, удивленно посмотрела в зал и воскликнула: «Нет!», - после чего под смех аудитории модератор предложил еще более строгие временные рамки и сообщил, что участникам якобы нужно уйти немедленно, сделав акцент на последних словах.

    После повторного намека Мерана выражение лица Каллас стало еще более удивленным, она обернулась к Ананд, которая также была в недоумении, и, разводя руками, произнесла: «Мы не знаем…», одновременно разглядывая наручные часы. Однако канадский министр заметила таймер на столе и заявила, что на нем видно еще 20 минут, после чего модератор отказался от попыток завершить мероприятие и предложил аудитории задать вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр канадской провинции Квебек Поль Сен-Пьер Пламондон объявил о бойкоте саммита Канада – ЕС в Монреале.

    Обозреватель Berliner Zeitung Николас Бутылин заявил, что Каллас рискует войти в историю как одно из самых неудачных кадровых назначений Евросоюза из-за изоляции от переговорного процесса по Украине.

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    29 октября 2026, 08:47 • Новости дня
    Финляндия попросила ЕС сделать исключение для норковых ферм

    Rapporteur: Финляндия попросила ЕС сделать исключение для норковых ферм

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Финляндии обратились к Еврокомиссии с просьбой освободить страну от новых правил Евросоюза, запрещающих разведение американских норок.

    Запрос был направлен в начале октября и охватывает 134 звероводческие площадки, передает ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    По состоянию на 2022 год меховая отрасль обеспечивала работой 540 человек в стране. При этом меховые аукционы приносят сотни миллионов евро. В частности, финская компания Saga Furs отчиталась о сделках на сумму более 680 млн евро.

    Евросоюз включил американскую норку в список инвазивных чужеродных видов в 2025 году. С 7 августа 2027 года на территории объединения будут ограничены содержание, разведение и продажа этих животных. Дания решила не запрашивать исключение, положив конец отрасли в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу депутаты Европейского парламента выступили с призывом вернуть запрет на импорт российского соболиного меха в Евросоюз.

    В прошлом месяце группа парламентариев потребовала от Еврокомиссии полностью запретить разведение животных ради меха.

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    29 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Туск обвинил Качиньского в планах по выходу Польши из Евросоюза

    Премьер Польши обвинил Качиньского в призывах к выходу страны из Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил лидера крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в призывах начать переговоры об условиях выхода страны из Европейского союза.

    «Ярослав Качиньский только что объявил, что Польша должна начать переговоры об условиях выхода из Европейского союза», – написал глава польского правительства. Об этом передает РИА «Новости».

    По словам Туска, членство в объединении стало причиной острого политического противостояния внутри страны. Он подчеркнул, что не собирается проигрывать эту жесткую борьбу.

    Поводом для реакции послужило выступление Качиньского на экономическом форуме в Крынице. Лидер оппозиции отметил, что Евросоюз требует глубоких реформ, включая ликвидацию Европейской комиссии. По его мнению, если стандартные методы не сработают, странам-реформаторам придется инициировать формальную процедуру выхода из объединения.

    Качиньский назвал такой метод жестким и рискованным, но необходимым в случае отсутствия результатов от других действий. Заявления лидера партии «Право и справедливость» вызвали резкую критику со стороны политиков правящего лагеря, обвинивших его в действиях против государственных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на саммите в Брюсселе произошел жесткий спор о миграционной политике между Туском и главой правительства Испании Педро Санчесом.

    В марте премьер Польши заявил о реальной угрозе выхода страны из Евросоюза.

    В прошлом году он обвинил кандидата в президенты от оппозиции Кароля Навроцкого в стремлении к выводу государства из объединения.

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    29 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Страны Евросоюза не захотели брать кредиты на оружие на 21 млрд евро

    Rapporteur: ЕК призвала страны ЕС взять оборонные кредиты на 21 млрд евро

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия попыталась убедить страны Евросоюза взять в кредит нераспределенные 21 млрд евро в рамках европейской программы милитаризации SAFE.

    Венгрия и Италия существенно сократили заявки на получение средств, из-за чего часть бюджета программы осталась невостребованной. До конца декабря Еврокомиссия должна объявить о приеме заявок на новый этап, пишет ТАСС со ссылкой на портал Rapporteur.

    Выборы и финансовые затруднения вынуждают европейские правительства с осторожностью относиться к увеличению долговой нагрузки. Условия нового этапа пока неясны, однако оставшиеся средства должны быть направлены на совместные закупки вооружений.

    На кредиты потенциально могут претендовать Румыния, Польша, Греция и Ирландия. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила передачу около 10 млрд евро из невостребованных средств Украине.

    Представитель Еврокомиссии Тома Ренье ранее сообщил, что странам ЕС предложат добрать эти деньги на военные проекты до конца 2026 года. Суммарный объем программы SAFE составляет 150 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу европейское издание Rapporteur назвало тревожным непомерное внимание к военным расходам в Европе.

    В середине месяца премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил совокупный объем финансовой поддержки Украины со стороны Евросоюза в 520 млрд евро к 2027 году.

    В прошлом месяце председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Киева прогресса в принятии новых законов для получения дальнейшей финансовой помощи.

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    29 октября 2026, 17:32 • Новости дня
    Президент Литвы объявил о введении всеобщего призыва в армию с 2032 года

    Науседа: Литва введет всеобщий призыв в армию с 2032 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсовет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы принял решение о переходе на всеобщий призыв в армию с 2032 года.

    Госсовет обороны Литвы введет всеобщий призыв на срочную службу с 2032 года. Об этом сообщил журналистам сам глава государства Гитанас Науседа, передает ТАСС.

    «Решено перейти на всеобщий призыв с 2032 года», – заявил он. По словам президента Литвы, планируется ежегодно призывать около 7,5 тыс. военнообязанных. Глава государства добавил, что девушки также смогут проходить службу, но исключительно на добровольной основе.

    В 2026 году к срочной службе будут привлечены более 5 тыс. человек, которых компьютерная программа отберет случайным образом. Увеличение числа призывников до 2032 года ограничено из-за недостатка инфраструктуры и квалифицированных инструкторов, однако власти намерены устранить этот дефицит в ближайшие годы.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Сейме Литвы предложили ввести всеобщий призыв в армию с 2030 года.

    В начале месяца власти Литвы ограничили получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины.

    В прошлом месяце Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы закрепил планы по переходу к всеобщему призыву на военную службу.

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    29 октября 2026, 15:23 • Новости дня
    Вице-премьер Бельгии предложил применить торговую «базуку» против США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Вице-премьер и министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук предложил Евросоюзу начать процедуру применения антишантажного инструмента ACI против США в ответ на давление Вашингтона по повышению европейских цен на лекарства.

    Франк Ванденбрук в аналитическом документе, подготовленном вместе с заместителем руководителя его кабинета Глорией Гекьер для исследовательского центра Egmont Institute, заявил, что Евросоюз должен подготовить к применению антишантажный инструмент ACI, или «торговую базуку», из-за попыток США добиться роста цен на лекарства в Европе, передает Politico.

    Авторы документа предлагают Брюсселю открыть расследование по линии ACI в ответ на американскую политику установления цен на медикаменты и предупредить Вашингтон о готовности с августа 2025 года приостановить тарифные льготы по торговому соглашению «Тернберри», если США введут дополнительные пошлины на европейские товары сверх потолка в 15%. Они отмечают, что процедура ACI сложна, но уже сам факт начала расследования произведет сдерживающий эффект: «Процедура довольно тяжела, но уже открытие рассмотрения будет иметь собственный эффект», – говорится в документе.

    По данным издания, администрация Дональда Трампа продвигает политику «наибольшего благоприятствования» в сфере цен на лекарства, требуя, чтобы стоимость препаратов в США была привязана к самым низким ценам в группе богатых стран, включая Францию, Германию и Италию. Уже заключены соглашения с 26 фармкомпаниями, согласившимися ориентировать цены поставок для программы Medicaid на зарубежные уровни. Ванденбрук предупреждает, что в результате производители будут либо повышать цены в третьих странах, либо сокращать поставки, чтобы сохранить высокие американские расценки, что грозит резким ростом европейских цен или уходом препаратов с рынка.

    В документе приводится прогноз, согласно которому цены могут утроиться в странах, используемых в качестве ценового ориентира, тогда как в США снижение составит лишь от 7,5% до 15%. Авторы обращают внимание и на пункт соглашения США с Pfizer, который обязывает компанию делиться частью дополнительной выручки от более высоких зарубежных цен с американским правительством, что делает повышение иностранных платежей источником дохода для бюджета США. Одновременно Вашингтон усиливает давление на отдельные государства ЕС: в июне США начали расследование по статье 301 против Германии из-за предполагаемой «устойчивой недоплаты» за инновационные лекарства, что может обернуться пошлинами выше лимита по «Тернберри».

    На неформальной встрече в Дублине министры из Ирландии, Франции, Германии, Италии, Дании, Швеции, Нидерландов и Бельгии обсудили создание общеевропейской фармацевтической рабочей группы для координации ответа Вашингтону. «Если мы не будем работать вместе и действовать как команда, страны неизбежно будут соблазняться действовать в одиночку», – заявил французский министр торговли Николя Форисье. Ванденбрук и его соавтор предупреждают, что последствия нынешней политики США выйдут за рамки бюджетов на медикаменты и ударят по солидарной системе всеобщего медицинского страхования в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года Германия на экстренном саммите лидеров ЕС в Брюсселе призвала Еврокомиссию применить против США «торговую базуку» из-за ситуации вокруг Гренландии. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда объявила о решимости Евросоюза принять ответные меры против новых американских тарифов на европейские товары. Евросоюз в начале года также обсуждал применение нового торгового инструмента для ограничения доступа американских компаний к единому рынку ЕС в ответ на пошлины США.

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    29 октября 2026, 19:29 • Новости дня
    Премьер Греции призвал к заключению международного перемирия на море

    Премьер Греции Мицотакис призвал к глобальному перемирию на море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе выступления в ООН призвал к международному перемирию на море.

    Такое перемирие, по мнению главы правительства, должно обеспечить безопасное и свободное плавание коммерческих судов в условиях вооруженных конфликтов, пишет РИА «Новости».

    Премьер-министр Греции отметил, что атаки на коммерческие корабли увеличивают расходы на морские перевозки и страхование, что создает неопределенность на рынках. Он также обратился к странам Европы с призывом занять более активную позицию в вопросе защиты свободы судоходства.

    «Операция Евросоюза Aspides в Красном море, в которой Греция играет ведущую роль, – конкретный пример того, что Европа может и должна делать. Мы должны действовать более амбициозно», – добавил Мицотакис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить свободу судоходства во всех регионах мира.

    В тот же день шедший под флагом Либерии контейнеровоз Contship Jet затонул после атаки у берегов Болгарии.

    В прошлом месяце йеменские хуситы установили контроль над всеми островами в Красном море.

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    29 октября 2026, 17:10 • Новости дня
    Пассажирский поезд застрял в туннеле в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высокоскоростной состав компании Ouigo, следовавший из Мурсии в Вальядолид, остановился в получасе пути от Мадрида из-за неисправности контактной сети.

    В результате поломки пассажиры оказались заперты в вагонах без электроэнергии, кондиционеров и части освещения, передает РИА «Новости» со ссылкой на новостной портал Murcia Actualidad.

    Из-за отсутствия электричества в составе перестали работать туалеты, а автоматические двери заблокировались. Пассажиры жаловались на высокую температуру и ощущение духоты внутри поезда.

    По информации портала, состав отправился со станции Мурсия-дель-Кармен ранним утром. На подъезде к Мадриду люди услышали громкий шум снаружи, после чего поезд начал постепенно замедляться вплоть до полной остановки.

    Компания-оператор запланировала пересадку людей на другой состав, а из-за поломки изменила расписание остальных рейсов на данном маршруте. Происшествие вызвало беспокойство у пассажиров на фоне случившейся накануне крупной железнодорожной аварии в провинции Толедо, однако паники удалось избежать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил о гибели по меньшей мере 68 человек из-за ошибки диспетчеров при столкновении двух составов к югу от Мадрида.

    Манифестация в испанской столице после крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо переросла в столкновения участников с полицией.

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    29 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Полянский назвал НАТО официальным оружейным магазином для Киева

    Полянский: Запад создал постоянно действующий механизм военного снабжения Киева

    Tекст: Ольга Иванова

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны формируют постоянно действующий механизм военного снабжения Украины через НАТО и формат «Рамштайн».

    По его словам, Североатлантический альянс, несмотря на заявления о непричастности к конфликту, разрешает Киеву напрямую закупать вооружения через Управление по поддержке и закупкам. «Альянс, который на каждом углу твердит, что не является стороной конфликта, становится для Киева официальным оружейным магазином», – цитирует Полянского ТАСС.

    В рамках модели «Рамштайн» и «коалиции желающих» ряд западных стран объявил о новых поставках вооружений. По словам дипломата, к финансированию этого механизма подключились Германия, Дания, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

    Полянский отметил, что Британия намерена выделить 100 млн фунтов стерлингов на программу снабжения ракетами для систем противовоздушной обороны Patriot, а также предоставить украинской армии 95 тыс. беспилотников и десятки тысяч снарядов до конца года. Помимо этого, Лондон анонсировал пакет помощи на 10 млрд фунтов.

    Европейские государства также продолжают масштабные закупки оружия. Как напомнил постпред, председатель Евросовета Антониу Кошта выразил готовность покрыть потребности Украины на 2027 год, выделив около 46,7 млрд из запланированных 70 млрд евро, при этом порядка 40 млрд евро пойдут на военные расходы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указал на отсутствие у европейских стран внятной стратегии в украинском конфликте.

    В субботу дипломат обвинил государства Европы в намеренном игнорировании бесправия жителей Украины.

    В прошлом месяце Европейская комиссия выделила Киеву дополнительные 6,1 млрд евро на приобретение систем противовоздушной обороны, беспилотников и боеприпасов.

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