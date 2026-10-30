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    30 октября 2026, 02:59 • Новости дня

    Полиция Лондона признала возможное нарушение в деле отца Меган Маркл

    Tекст: Антон Антонов

    Британская полиция передала надзорному органу сведения о возможном нарушении со стороны Скотленд-Ярда в связи с обращением по делу Томаса Маркла-старшего, отца жены принца Гарри Меган Маркл. На Филиппинах его подозревают в хранении детской порнографии.

    В Скотленд-Ярде признали, что в начале 2019 года получили письмо о многочисленных правонарушениях, совершенных за пределами Соединенного Королевства и связанных с Марклом-старшим, однако передали это письмо Меган Маркл, не поделившись документом с другими департаментами полиции, передает РИА «Новости».

    «Мы добровольно сообщили о возможном нарушении независимому управлению по вопросам работы полиции в связи с решением, не информируя другие правоохранительные органы, передать письмо в офис герцога и герцогини Сассекских», – говорится в заявлении лондонской полиции, где также отметили, что о письме проинформировали правоохранительные органы в других странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

    В полицию на него заявил собственный сын.

    29 октября 2026, 10:43 • Новости дня
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    Британия задумала временный налог на банки ради поддержки Украины
    @ Godfrey Pitt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер казначейства Британии Джон Хили представил первый бюджет кабинета премьер-министра Энди Бернема, включающий временный налог на банки, выплаты домохозяйствам по 100 фунтов и пакет поддержки Украины на 10 млрд фунтов.

    Бюджет объемом в 150 страниц получил название «передышка для настоящего, новая надежда на будущее», что фактически признает его промежуточным шагом перед более масштабными реформами, пишет Politico. «Это был бюджет в духе «курс неизменен», которого от нас и ждали», – заявил депутат-лейборист Даррен Джонс.

    Хили объявил о временном повышении налога на банки сроком лишь на 15 месяцев, которое принесет менее 1 млрд фунтов в пиковый год, а также продлил до 2027 года снижение топливного акциза, налоговую скидку на энергию для домохозяйств и ограничение стоимости автобусных билетов двумя фунтами. Общая налоговая нагрузка в стране вырастет до рекордных 38,6% ВВП.

    Канцлер подтвердил план довести оборонные расходы до 3% ВВП к 2030 году и до 3,5% к 2035 году, а разрыв в 1,8 млрд фунтов в год в инвестиционной программе обороны планируется закрыть за счет сокращения капитальных бюджетов всех ведомств на 1%. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канцлер «сделал его день», объявив о пакете экономической и военной поддержки Киеву на 10 млрд фунтов.

    Независимый Office for Budget Responsibility снизил прогноз роста экономики Британии на 2027 год с 1,6% до 1%, а институт IFS назвал меры бюджета «мешаниной» мелких изменений, которые мало повлияют на рост.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе The Times сообщила о планах министра финансов Британии Джона Хили объявить об увеличении расходов на оборону. В июле Politico писало о масштабной перестановке в кабинете министров, устроенной премьером Энди Бернемом после его прихода к власти. В конце июня Энди Бернем пообещал лишить Лондон части финансовых полномочий, перенаправив бюджетные потоки в регионы.

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    28 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Офицера ВВС США вывезли из Британии из-за обвинений в детской порнографии

    Sky News: США вывезли из Британии атташе до допроса по делу о педофилии

    Tекст: Вера Басилая

    Американского офицера Майкла Морриса, работавшего помощником военного атташе в посольстве США в Лондоне, вывезли из Великобритании до допроса полицией по делу о хранении детской порнографии.

    Судебное слушание по делу Морриса должно состояться на объединенной военной базе Эндрюс в штате Мэриленд в следующем месяце, пишет Sky News.

    Офицеру предъявлены официальные обвинения в хранении и распространении детской порнографии, воспрепятствовании правосудию и поведении, недостойном офицера. Брат военного Бенджамин Моррис также предстанет перед судом в США по аналогичным обвинениям. Прокуратура сообщает, что он делился незаконными материалами с братом.

    В ВВС США заявили, что обвинения и доказательства будут рассмотрены для принятия решения о передаче дела в военный трибунал. В Скотленд-Ярде подтвердили, что поддерживают регулярный контакт с американскими властями с августа, когда стало известно о расследовании.

    Отъезд Морриса вызвал новые опасения о том, что власти США игнорируют юрисдикцию принимающей страны. Издание сравнивает этот случай с делом сотрудницы Госдепартамента США Энн Сакулас, которая в 2019 году насмерть сбила британского подростка Гарри Данна и покинула страну благодаря дипломатическому иммунитету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудника американского посольства в Лондоне тайно вернули в Соединенные Штаты после обнаружения у него непристойных изображений несовершеннолетних.

    В феврале сотрудники полиции вывели из дома в Лондоне бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном.

    Британский король Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к документам бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора.

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    29 октября 2026, 22:38 • Видео
    Переворот в Бразилии: было или показалось?

    Экс-кандидат в президенты Бразилии и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, тайно бежавший после проигранных выборов в США, заявил о госперевороте в своей стране и о том, что он легитимный лидер. Значит ли это, что Вашингтон сделал ставку на революцию, а действующую власть будут свергать?

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    27 октября 2026, 13:41 • Новости дня
    В Британии назвали необоснованными требования бывших колоний о репарациях

    Sky News: Власти Британии отказались платить бывшим колониям за работорговлю

    Tекст: Мария Иванова

    Требования бывших колоний Великобритании о выплате репараций за работорговлю являются необоснованными, заявил британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс.

    «Возможно, есть разница в индивидуальном, то есть семейном, личном богатстве, но в плане отношений между двумя странами, я думаю, это необоснованная просьба», – заявил Рейнольдс в интервью телеканалу Sky News, передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что кабинет министров Великобритании никогда не обсуждал вопрос выплаты репараций. По его мнению, современные британцы не должны нести ответственность за действия своих предков.

    «Я понимаю, что люди могут думать о влиянии Великобритании на их страну. Я думаю, мы должны быть открытыми насчет этого. Но я не вижу обоснования для продвижения вопроса репараций», – добавил Рейнольдс.

    В пятницу генеральный секретарь Содружества наций Ширли Ботчвей заявила о желании организации получить извинения за работорговлю от короля Великобритании Карла III и обсудить вопрос финансовых репараций.

    Карл III с 27 октября отправится с визитами на Багамы, в Гайану и Антигуа и Барбуду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал короля Британии Карла III принести официальные извинения за работорговлю в эпоху британского колониализма.

    В начале месяца король Великобритании Карл III решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле во время турне по странам Карибского бассейна.

    В сентябре государства Карибского бассейна запланировали использовать международные законы о расовой дискриминации для получения от Лондона компенсаций за последствия исторической работорговли.

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    27 октября 2026, 17:22 • Новости дня
    Британия и Польша договорились о совместных учениях в Балтийском море

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лондон и Варшава планируют проводить совместные военные учения в Балтийском море, сообщило британское Минобороны по итогам визита главы ведомства Уэза Стритинга в Польшу и его переговоров с польским министром обороны Владиславом Косиняк-Камышем.

    Стороны также договорились укрепить военное сотрудничество для производства и разработки противовоздушных ракет следующего поколения, совместной разработки технологий беспилотников и средств борьбы с ними, а также обеспечения кибербезопасности, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что договоренности были достигнуты перед учениями «коалиции желающих», которые пройдут в Польше в ноябре при участии тысяч военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о заключении с Британией трехлетнего плана сотрудничества в оборонной сфере.

    В тот же день директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил о ежедневном наращивании военной активности НАТО в Балтийском море.

    На прошлой неделе глава британского Минобороны Уэз Стритинг анонсировал масштабные учения в Польше для подготовки к возможному размещению войск на Украине.

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    27 октября 2026, 14:52 • Новости дня
    Польша и Британия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

    Минобороны Польши: Варшава и Лондон подписали оборонный план на три года

    Tекст: Мария Иванова

    Польша и Великобритания заключили трехлетний план сотрудничества в оборонной сфере, сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

    «Мы только что подписали соглашение с господином министром обороны о сотрудничестве и планах по углублению взаимодействия в оборонной сфере на три года», – заявил Косиняк-Камыш на пресс-конференции.

    По его словам, для защиты Европы необходимо расширить возможности Польши и Соединенного Королевства. Министр отметил важность двусторонних отношений и стремление сделать роль Великобритании «более значимой и актуальной», передает РИА «Новости».

    Косиняк-Камыш добавил, что страны сотрудничают в разработке фрегата, создании систем ПВО и производстве 155-миллиметровых боеприпасов. Он также упомянул, что выбор шведских подводных лодок для Польши был сделан в рамках этого сотрудничества. Министр выразил желание запустить круглосуточное серийное производство в оборонной промышленности, чтобы извлечь реальные выгоды из достигнутых договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной премьер-министры Великобритании и Польши подписали соглашение о разработке боеприпасов и укреплении восточной границы НАТО.

    В прошлом году Великобритания и ряд европейских стран рассмотрели создание фонда совместных оборонных закупок. Лондон и Варшава начали переговоры о новом договоре для противодействия угрозам в Европе.

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    28 октября 2026, 16:55 • Новости дня
    Захарова: Российские военные уничтожат новые Storm Shadow для ВСУ

    Захарова: Российские военные уничтожат новые поставленные Киеву Storm Shadow

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военные и спецслужбы примут меры для своевременного уничтожения новых британских ракет Storm Shadow в случае их поставки Киеву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва фиксирует сообщения в британских СМИ о планах новых поставок крылатых ракет Storm Shadow ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Это компетенция наших военных, разведслужб, которые, безусловно, предпримут необходимые действия для своевременного уничтожения этих законных целей», – заявила представитель внешнеполитического ведомства.

    Она подчеркнула, что подобные планы свидетельствуют о намерении Британии способствовать эскалации конфликта и углублению кризиса.

    «Происходящее со Storm Shadow – это конкретное свидетельство приверженности Соединенного Королевства установке на углубление кризиса и эскалацию войны до последнего украинца ради нанесения, как они формулируют это, максимального ущерба нашей стране», – сказала Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замминистра обороны Британии Луиза Сандер-Джонс заявила об отсутствии у Киева возможностей для начала собственного производства крылатых ракет SCALP и Storm Shadow.

    Ранее Мария Захарова назвала планы Лондона передать Украине данные для дальнобойных ракет SCALP проявлением русофобской политики.

    До этого она сообщила о передаче Британией Киеву технологий для самостоятельного производства ракет Storm Shadow.

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    28 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Британия объявила о выделении Украине 13,2 млрд долларов дополнительной помощи

    Глава Минфина Хили: Британия выделит Украине 13,2 млрд долларов помощи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов Британии Джон Хили заявил о решении Лондона выделить Украине более 13,2 млрд долларов в качестве дополнительной военной и экономической помощи.

    Глава британского Минфина анонсировал новый пакет поддержки Киева в ходе представления бюджета на 2027 год, передает РИА «Новости». «Десять миллиардов фунтов стерлингов (более 13,2 млрд долларов) дополнительной экономической и военной помощи в виде кредитов, гарантий экспортного финансирования», – заявил Хили.

    Министр добавил, что на ближайшую зиму Британия также выделит Украине почти 669 млн долларов в качестве срочного военного финансирования. Трансляция выступления велась на сайте британского парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара запросил у британского коллеги дополнительные поставки вооружений и радиолокационных систем.

    В прошлом году британская газета Telegraph предупредила о возможной задержке поставок американского оружия на Украину из-за приостановки работы правительства в Вашингтоне.

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    28 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Захарова ответила на призыв Лондона подготовиться к войне за тысячу дней

    Захарова: Слова министра Стритинга о войне за тысячу дней – нагнетание истерии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заявления министра обороны Британии Уэса Стритинга о необходимости подготовки к масштабному конфликту за тысячу дней являются очередной попыткой запугать население мифической угрозой, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это очередная попытка нагнетания истерии в английском обществе, в том числе с использованием русофобского мифа о некой российской угрозе», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По ее словам, подобные реплики звучат не впервые. Дипломат отметила, что такие заявления британских властей рассчитаны на массовую доверчивую аудиторию, которая многократно оболванена местными таблоидами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду британский министр обороны Уэс Стритинг на пресс-конференции в Варшаве заявил о необходимости подготовки стран НАТО к сценарию войны с Россией.

    В воскресенье глава британского военного ведомства предупредил о вероятном начале масштабного конфликта через тысячу дней.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова с сарказмом высказалась о предполагаемых планах Лондона готовиться к войне.

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    27 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Британцам предъявили обвинения после инцидента у авиабазы Фэрфорд

    Би-би-си: Двум британцам предъявили обвинения из-за инцидента у базы Фэрфорд

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два британца получили обвинения в нарушении закона о национальной безопасности в связи с инцидентом у авиабазы Фэрфорд на западе Англии.

    Мохмед Абдулкарим обвиняется в оказании помощи иностранной разведывательной службе, а Нуман Эссгир – в проникновении на запрещенный объект с целью нанести ущерб государству, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    В конце сентября в окрестностях авиабазы в графстве Глостершир задержали пятерых жителей Лондона. Изначально их подозревали в терроризме, однако полиция не обнаружила взрывчатки в их фургонах. Всего по делу проходят семь человек, один из которых обладает двойным гражданством Британии и Ирана.

    База Фэрфорд использовалась ВВС США для нанесения ударов по Ирану, после инцидента Пентагон вернул находившиеся там стратегические бомбардировщики B-1 в Америку. Премьер-министр Британии Энди Бернэм заявил о причастности к инциденту иранского Корпуса стражей исламской революции, однако Тегеран эти обвинения отверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее британская полиция повторно задержала двоих подозреваемых в попытке совершения теракта возле авиабазы Фэрфорд.

    Также Министерство иностранных дел Ирана потребовало от Лондона доказательств причастности к инциденту.

    Кроме того, в начале месяца контртеррористическая полиция Британии отпустила под залог 25-летнего мужчину с двойным ирано-британским гражданством.

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    27 октября 2026, 11:23 • Новости дня
    Уволенная из-за антисемитизма режиссер получила компенсацию от Би-би-си

    Israel National News: Би-би-си заплатит 400 тыс. фунтов режиссеру-еврейке

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британская вещательная корпорация Би-би-си согласилась выплатить 400 тыс. фунтов стерлингов режиссеру Люси Кон, которая подверглась травле со стороны коллег из-за своего еврейского происхождения после нападения движения ХАМАС на Израиль.

    Кон проработала в корпорации 22 года, однако после 7 октября 2023 года столкнулась с агрессией со стороны сослуживцев. Они называли сионистов злом и требовали считать Израиль таким же террористическим государством, как ХАМАС, пишет Israel National News со ссылкой на The Telegraph.

    «Они пытались помешать мне выполнять мою работу, потому что я еврейка», – рассказала Кон. По ее словам, руководство запретило ей работать над документальным фильмом о нападении на музыкальный фестиваль Nova, объяснив это излишней предвзятостью режиссера.

    После официальной жалобы на антисемитизм женщину отстранили от работы на несколько месяцев, а затем сократили ее должность. Кон подала иск о несправедливом увольнении, после чего корпорация согласилась на досудебное урегулирование конфликта.

    При этом представители вещателя отказались приносить извинения и не признали факт дискриминации на рабочем месте. Руководство Би-би-си ограничилось заявлением о строгой политике нетерпимости к любым проявлениям антисемитизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе израильские военные атаковали сотрудницу иранского телеканала Press TV на Западном берегу реки Иордан. В марте США и Израиль напали на Иран. В январе в Израиле остановили часы обратного отсчета вернувшихся домой заложников ХАМАС.

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    28 октября 2026, 19:46 • Новости дня
    The Times: Три британские атомные подлодки типа Vanguard вышли в море

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Три из четырех подводных лодок типа Vanguard Военно-морских сил Британии, способных нести ядерное оружие, вышли в море, сообщила газета The Times.

    Согласно британской военной доктрине, одна из подлодок типа Vanguard постоянно находится в море на боевом дежурстве. Две другие субмарины, вероятно, задействованы в учениях и подготовке к будущим патрульным операциям, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Отмечается, что это первый подобный случай за более чем пять лет. Издание указывает, что наличие сразу трех подводных лодок, готовых к выполнению миссий, позволяет британским ВМС «сократить продолжительность патрулирований».

    Всего на вооружении у Британии состоят четыре атомные субмарины типа Vanguard, построенные в 1990-х годах. Они несут баллистические ракеты Trident II. К началу 2030-х годов их планируют заменить подлодками типа Dreadnought.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские парламентарии сообщили о неспособности Королевских военно-морских сил конкурировать с Россией в арктическом регионе из-за неприспособленности субмарин для задач подо льдом.

    Ранее Германия задумалась об инвестировании в британскую программу ядерного сдерживания Trident.

    До этого посол в Лондоне Андрей Келин заявил о необходимости для Москвы учитывать закупку Британией американских истребителей F-35.

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    27 октября 2026, 12:10 • Новости дня
    Лондон начал переговоры с Евросоюзом о возврате к свободному передвижению

    The Times: Британия начала переговоры с ЕС о возврате к свободе передвижения

    Tекст: Мария Иванова

    Правительство Британии под руководством премьер-министра Энди Бернема вступило в переговоры с Евросоюзом о восстановлении режима свободного передвижения людей.

    Соединенное Королевство обсуждает с Евросоюзом различные варианты укрепления двусторонних отношений, о которых планируется объявить в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Ожидается, что по итогам саммита Великобритания – ЕС, который пройдет 20 ноября в Брюсселе, стороны объявят о сближении стандартов качества для продуктов питания и напитков. Кроме того, возможен прогресс в вопросе присоединения королевства к европейской программе «Сделано в Европе», отдающей приоритет продукции стран Евросоюза при распределении государственных контрактов в оборонном, цифровом и промышленном секторах.

    В понедельник Энди Бернем заявил о желании вернуть страну в состав Евросоюза. При этом премьер-министр подчеркнул отсутствие намерений инициировать процесс возвращения в парламенте текущего созыва. Политик также указал на необходимость начать общенациональный диалог о возможном возвращении к режиму свободного передвижения с европейскими странами.

    Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года, тогда за прекращение членства высказались 51,9% проголосовавших. Переходный период после Brexit завершился 1 января 2021 года, а заключенная между сторонами сделка подразумевает наличие зоны свободной торговли без квот и возможность посещения Евросоюза британскими гражданами без визы на срок до 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил надежду на возвращение королевства в состав Европейского союза.

    В воскресенье глава британского правительства допустил возможность возвращения страны к принципу свободного передвижения с Евросоюзом.

    В начале месяца аналитики спрогнозировали увеличение чистой миграции на 214 тыс. человек в год в случае отмены Brexit.

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    27 октября 2026, 11:01 • Новости дня
    Британия отменила пошлины на ввоз еды и топлива для снижения стоимости жизни

    Правительство Британии отменило ввозные пошлины на еду и топливо

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британское правительство приняло решение снять импортные пошлины с более чем 100 видов товаров, включая продукты питания и топливо, ради снижения стоимости жизни в стране.

    Минфин Великобритании объявил о приостановке сборов на ряд популярных продуктов, в том числе на консервированную фасоль, шоколад, маринованные огурцы, а также на удобрения и керосин, пишет Politico.

    «Сегодняшние повседневные решения – лишь малая часть того, что мы делаем, чтобы дать семьям немного передохнуть», – заявил канцлер казначейства Джон Хили.

    Он отметил, что конфликты на Ближнем Востоке и в Европе бьют по британцам через рост повседневных расходов. Министр подчеркнул, что власти не могут контролировать мировые события, но могут действовать там, где способны изменить ситуацию.

    На прошлой неделе правительство объявило о продлении до конца 2028 года приостановки импортных пошлин на более чем 250 других товаров. По оценкам властей, в совокупности эти меры позволят сократить потребительские расходы на сумму от 245 до 595 млн фунтов стерлингов в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Великобритания полностью потеряла свою химическую промышленность. В прошлом году макроэкономические показатели продемонстрировали системный кризис финансов Соединенного Королевства. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал президента Франции Эммануэля Макрона главным бенефициаром британского миграционного кризиса.

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    28 октября 2026, 15:38 • Новости дня
    Британия продлила лицензию на операции с болгарскими структурами «Лукойла»

    Минфин Британии продлил лицензию на работу с болгарскими структурами «Лукойла»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Британии продлило действие лицензии на совершение операций с болгарскими структурами российской нефтегазовой компании «Лукойл» до 26 февраля 2027 года.

    Британское ведомство внесло изменения в генеральную лицензию, продлив срок ее действия до 26 февраля следующего года, передает РИА «Новости». Под действие документа подпадают такие компании, как Lukoil Bulgaria EOOD, Lukoil Neftochim Burgas AD и предприятие по заправке самолетов Lukoil Aviation Bulgaria EOOD.

    Впервые Лондон выдал лицензию на осуществление транзакций с болгарскими предприятиями находящейся под британскими санкциями российской компании в ноябре 2025 года. Нынешнее продление стало третьим по счету.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла».

    В середине месяца американское ведомство приняло решение продлить действие генеральной лицензии на проведение финансовых операций на объектах российской компании за пределами страны.

    В ноябре 2025 года британские власти вывели болгарские дочерние фирмы «Лукойла» из-под санкций.

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    28 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Карл III признал принесенные британской работорговлей в колониях страдания

    DT: Карл III назвал британскую работорговлю причиной страданий в колониях

    Tекст: Мария Иванова

    Король Великобритании Карл III заявил, что работорговля в колониях в Карибском бассейне принесла «великие страдания».

    Монарх во вторник прибыл с визитом на Багамские острова. Выступая перед молодежью, он отметил богатство местной культуры, признав, что она частично «была рождена во тьме», передает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.

    Предполагается, что Карл III более подробно выскажется по теме работорговли на саммите Содружества наций, который пройдет с 1 по 4 ноября в Антигуа и Барбуде. На нем будет обсуждаться вопрос возможной выплаты репараций Лондоном.

    На Багамах короля встретили несколько десятков активистов с плакатами «Заплатите нам то, что должны» и «Репарации сейчас же». Правительство Великобритании неоднократно исключало вариант с выплатой репараций.

    В последние годы государства Карибского бассейна все активнее говорят о необходимости выплаты Великобританией репараций в связи с работорговлей. В октябре 2024 года на саммите стран Содружества было принято коммюнике, которое содержало пункт о необходимости начать обсуждение темы репараций.

    Карл III, выступая на той встрече, указал на важность изучения британского колониального прошлого, но не стал приносить извинения за работорговлю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник британский министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс назвал необоснованными требования бывших колоний о репарациях.

    На прошлой неделе президент Гайаны Мохамед Ирфаан Али призвал Карла III принести официальные извинения за работорговлю.

    В начале месяца британский монарх решил не приносить извинения за историческую роль Лондона в работорговле.

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