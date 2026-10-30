Полиция Лондона признала возможное нарушение в деле отца Меган Маркл

Tекст: Антон Антонов

В Скотленд-Ярде признали, что в начале 2019 года получили письмо о многочисленных правонарушениях, совершенных за пределами Соединенного Королевства и связанных с Марклом-старшим, однако передали это письмо Меган Маркл, не поделившись документом с другими департаментами полиции, передает РИА «Новости».

«Мы добровольно сообщили о возможном нарушении независимому управлению по вопросам работы полиции в связи с решением, не информируя другие правоохранительные органы, передать письмо в офис герцога и герцогини Сассекских», – говорится в заявлении лондонской полиции, где также отметили, что о письме проинформировали правоохранительные органы в других странах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция на Филиппинах начала расследование в отношении Томаса Маркла-старшего по подозрению в хранении архива детской порнографии.

В полицию на него заявил собственный сын.

