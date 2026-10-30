МИД сообщил о подвергшихся прессингу странах из-за резолюции ГА ООН по Кубе

Tекст: Антон Антонов

«Знаем, что многие государства в этот раз подверглись жесткому прессингу с целью заставить их отказаться от голосования за эту резолюцию. Однако, несмотря на давление и шантаж, результаты волеизъявления вновь подтвердили практически единогласное решительное осуждение мировым сообществом незаконного и антигуманного эмбарго в отношении Гаваны», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

В министерстве указали, что США безуспешно пытаются придать своим односторонним санкциям статус легитимного инструмента давления на неугодные правительства, а ситуация вокруг Кубы демонстрирует порочность такой практики. В МИД отметили, что беспрецедентное ужесточение экономического и силового нажима, включая агрессивную энергетическую блокаду, поставило граждан Кубы на грань выживания и вышло за рамки общечеловеческих представлений о морали и нравственности.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало конечной целью вмешательства во внутренние дела Кубы расшатывание внутриполитической обстановки, смену власти и навязывание стране внешнего пути развития, напомнив и о включении Кубы в американский список «спонсоров терроризма», затрудняющем внешнеторговые и финансовые операции.

В МИД предупредили о риске масштабного миграционного кризиса в случае коллапса на острове и заявили о восхищении стойкостью и мужеством правительства и народа Кубы, которые продолжают отставать суверенитет и держать под контролем социально-экономическую ситуацию несмотря на давление Вашингтона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Россия вместе с подавляющим большинством стран поддержала резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к США прекратить блокаду Кубы.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о необходимости для США прислушаться к международному сообществу и снять эмбарго и санкции в отношении Кубы.

В среду Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию с призывом к США отменить экономическую, торговую и финансовую блокаду Кубы.