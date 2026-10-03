В ДНР сообщили о гибели одного человека и девяти пострадавших от атак ВСУ

При атаках ВСУ в ДНР один человек погиб и девять ранены

Tекст: Катерина Туманова

«По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 3 октября по состоянию на 23.00 поступила информация о жертвах в результате атак БПЛА среди гражданских лиц в городах республики... Общее число жертв – десять человек (один погиб и девять ранены)», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, за минувшие сутки украинские боевики повредили пять жилых домов и шесть объектов гражданской инфраструктуры ДНР. Под удар попали рейсовый автобус, два микроавтобуса, четыре грузовых и девять легковых автомобилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 октября ВСУ атаковали донецких спасателей иностранным беспилотником. При повторной атаке дронов в Донецке пострадали восемь сотрудников МЧС. Донецк и Макеевка частично остались без света 3 октября после атаки ВСУ.



