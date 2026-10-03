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    Военный летчик объяснил спасение лайнера FlyDubai «защитой от дурака»
    3 октября 2026, 23:01 • Новости дня

    Капитан рейса Flydubai сообщил Нетаньяху о просьбе напарника выйти на молитву

    Капитан рейса Flydubai сообщил о просьбе напарника уйти на молитву

    Tекст: Катерина Туманова

    Пилот авиакомпании Flydubai Смит Маччхар рассказал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подробности нападения напарника во время полета, после которого самолет начал падать.

    «Это был обычный полет. Второй пилот хотел помолиться, что многие местные делают, они молятся, в этом нет ничего необычного. Но пока он молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», – приводит ТАСС рассказ летчика, распространенный канцелярией Нетаньяху.

    За первым ударом последовали другие. Пострадавший признался, что из-за побоев почти перестал видеть и находился в состоянии дезориентации. Он попытался открыть дверь кабины, однако нападавший заблокировал выход, не позволяя коллегам снаружи ввести код доступа.

    Находясь в полусознательном состоянии на полу кабины, Маччхар слышал крики пассажиров и осознавал, что самолет падает. Собрав последние силы, он смог дотянуться до ручки и открыть дверь изнутри.

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, вылетевшем из Дубая в Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ABC News назвал предполагаемого пилота-террориста на рейсе FlyDubai. Власти Омана ранее запретили этому пилоту летать из-за его радикальных взглядов. В его вещах следователи обнаружили пропалестинские листовки.

    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Военный летчик объяснил спасение лайнера FlyDubai «защитой от дурака»

    Военный летчик Синюгин объяснил спасение самолета FlyDubai автоматикой

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет Boeing 737 рейса FlyDubai, едва не разбившийся из-за конфликта пилотов, был спасен автоматической системой управления, а не пассажиром-сантехником, заявил военный летчик Александр Синюгин.

    «Можно сказать точно, что «медийная» версия этой истории несколько преувеличивает в ней роль сантехника. Ни один непрофессионал, даже если он внимательнейшим образом смотрел сериал Air Crash Investigation, не обладает навыками для управления самолетом в экстремальных условиях», – заявил Синюгин «Комсомольской правде».

    По его словам, на современных лайнерах есть автоматика, которая защищает машину от катастрофы при неразумных действиях экипажа. Он отметил, что даже если злоумышленник дал самоубийственные команды, а первое действие овладевшего штурвалом пассажира было верным, автоматика начинает «поправлять» полет, если абсурдные команды не повторяются.

    Синюгин добавил, что автопилот, скорее всего, сам начал выправлять «угол атаки» в безопасное положение. Он назвал эту систему «защитой от дурака».

    Ранее сообщалось, что после нападения второго пилота на капитана самолет стал резко терять высоту. Капитан, индиец Смит Маччхар, сумел разблокировать дверь кабины, после чего туда вбежал пассажир-сантехник Янив Хаюн из израильского города Нес-Циона. Грамотно выровнять самолет и посадить его в Саудовской Аравии смог запасной экипаж, находившийся в салоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии.

    В четверг стало известно, что пострадавший пилот госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии.

    В среду эвакуационный рейс FlyDubai прибыл в Израиль после нападения пилота на капитана.

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    3 октября 2026, 05:40 • Новости дня
    ABC News назвал предполагаемого пилота-террориста на рейсе FlyDubai

    ABC: Совершившим нападение на FlyDubai может быть гражданин Омана аль-Хаммами

    Tекст: Катерина Туманова

    Совершившим нападение на рейсе FlyDubai пилотом может быть 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, выяснил телеканал АВС, ссылаясь на данные представителей спецслужб и правоохранительных органов.

    По словам источников, следователи до сих пор пытаются выяснить, как предполагаемому нападавшему разрешили летать рейсом FlyDubai и как он оказался вторым пилотом в кабине самолета, направлявшегося в Израиль, передает ABC News.

    По сообщениям источников, знакомых с ходом расследования, Аль-Хаммами, которого в четверг перевели из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты, «сотрудничает» с властями и заявил, что намеревался разбить самолет в Израиле.

    Ранее в пятницу авиакомпания FlyDubai опубликовала заявление, приписываемое ее генеральному директору, в котором говорилось, что по просьбе властей FlyDubai «временно приостановила полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления», и что «проводится полное официальное расследование».

    Напомним, чрезвычайная ситуация произошла 30 сентября, когда пилот рейса Flydubai напал с ножом на командира воздушного судна, а пассажиры лайнера самостоятельно обезвредили вооруженного злоумышленника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ выяснилиа, что Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер FlyDubai пилоту за радикализм. Власти Израиля признали резню на борту самолета терактом. Кремль прокомментировал инцидент с экстренно севшим лайнером.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 09:18 • Новости дня
    США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов

    Axios: США отклонили просьбу Саудовской Аравии об ударах по хуситам

    Tекст: Мария Иванова

    США не готовы присоединиться к операции Саудовской Аравии против хуситов и нанести авиаудары по позициям мятежников.

    Саудовская Аравия совместно с правительством Йемена планирует провести крупное наступление на позиции мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), однако США пока не готовы в нем участвовать, сообщает Axios.

    США уже второй раз за несколько недель отклонили просьбу Саудовской Аравии присоединиться к операции и нанести авиаудары по позициям хуситов, отмечает ТАСС.

    Неназванный американский чиновник подчеркнул, что ситуация может измениться, если в ходе операции возникнут проблемы. Кроме того, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп был близок к тому, чтобы отдать приказ о бомбардировке позиций хуситов, но в итоге решил повременить, так как Центральное командование ВС США выступило против прямого участия в конфликте.

    Военный план разрабатывался Саудовской Аравией в течение нескольких недель и был утвержден правительством страны несколько дней назад. При этом США помогают Саудовской Аравии во всем, кроме прямого участия в конфликте, в основном предоставляя разведданные. Вашингтон передал Эр-Рияду более 200 целей для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    В тот же день саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В понедельник парламент Йемена объявил всеобщую мобилизацию для борьбы с хуситами.

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    3 октября 2026, 17:45 • Новости дня
    Напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии

    The Telegraph: Напавший на командира самолета Flydubai пилот учился в Британии

    Второй пилот, напавший на командира самолета Flydubai во время рейса в Тель-Авив, проходил дистанционное обучение по авиационному менеджменту в британском университете.

    По данным The Telegraph, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами с 2020 по 2023 год прошел трехлетний курс дистанционного обучения в Бакингемширском новом университете.

    При этом в вузе подчеркнули, что подготовку в качестве пилота он не проходил, отмечает РИА «Новости».

    В среду самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили факт драки между пилотами.

    По данным пассажиров, в ходе потасовки один из пилотов ранил командира судна ножом. Обезвредить нападавшего помогли два других пилота компании, оказавшихся на борту, после чего самолет благополучно приземлился в аэропорту Табука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ назвали имя предполагаемого пилота-террориста на рейсе Flydubai.

    В пятницу Оман запретил ему полеты за радикализм.

    Саудовская Аравия начала расследование инцидента.

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    3 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai

    Генпрокуратура ОАЭ признала терактом нападение на пилота рейса Flydubai

    Tекст: Мария Иванова

    Предварительное расследование генеральной прокуратуры ОАЭ показало, что инцидент на рейсе авиакомпании Flydubai был попыткой теракта со стороны второго пилота, сообщил генпрокурор Хамад Сейф аш-Шамси.

    «Генеральный прокурор ОАЭ Хамад Сейф аш-Шамси заявил, что расследование инцидента на рейсе Flydubai FZ1073 установило, что второй пилот пытался совершить террористический акт», – передает эмиратское госагентство WAM, пишет РИА «Новости».

    В среду следовавший из Дубая в Тель-Авив самолет подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно сел в Саудовской Аравии. Flydubai подтвердила, что между пилотами во время полета произошла драка.

    Позже выяснилось, что один из пилотов ранил второго ножом и планировал устроить авиакатастрофу, что подтвердили пассажиры рейса. Власти Израиля также признали инцидент попыткой теракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер Flydubai пилоту за радикализм.

    В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что пассажир и пилот этого рейса предотвратили новое 11 сентября.

    В среду стало известно, что пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира.

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    3 октября 2026, 15:55 • Новости дня
    Военные объекты в столице Йемена подверглись серии авиаударов

    Военные объекты в Сане подверглись авиаударам

    Tекст: Мария Иванова

    Серия авиаударов нанесена по военным объектам в столице Йемена Сане, включая лагеря Аль-Хафа и Ан-Нахдайн.

    Шесть авиаударов были нанесены по лагерям Аль-Хафа и Ан-Нахдайн, а также по объектам в районе горы Аттан на юго-западе города, сообщает РИА «Новости».

    В последние недели в Йемене обострились боевые действия между движением «Ансар Алла» (хуситами) и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. Интенсивные столкновения идут в районах Таиза, Мариба и на западном побережье.

    Эр-Рияд рассматривает возможность начала новой военной операции против хуситов в районе Баб-эль-Мандебского пролива. По данным ООН, эскалация конфликта привела к перемещению более 120 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    Саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

    В воскресенье хуситы сообщили о семи погибших при авиаударе по рынку.

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    3 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Израильский удар по жилому дому в Газе унес жизни пяти человек

    При ночном ударе Израиля по западу Газы погибли пять человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной атаки израильской авиации на жилое здание в районе Рималь на западе Газы погибли по меньшей мере пять человек и еще шесть получили ранения.

    Авиаудар пришелся по жилому комплексу «Аль-Асаля», расположенному на западе города, передает РИА «Новости» со ссылкой на палестинскую радиостанцию «Аш-Шааб».

    Представители местной больницы «Аш-Шифа» уточнили, что жертвами обстрела стали четыре женщины, среди которых пожилая христианка и ее дочь. Медицинская помощь потребовалась как минимум шести пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильская армия уничтожила командира взвода ХАМАС в Газе.

    В среду при израильском ударе по анклаву погибли четыре палестинца.

    В прошлое воскресенье жертвами атак Израиля стали семь человек.

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    3 октября 2026, 16:28 • Новости дня
    Самолет Flydubai после инцидента на борту остался в аэропорту Табука

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Самолет авиакомпании Flydubai, совершивший экстренную посадку из-за нападения на командира экипажа, четвертые сутки остается в аэропорту саудовского города Табук.

    Экстренно севший 30 сентября в Саудовской Аравии после драки пилотов самолет авиакомпании Flydubai до сих пор остается в аэропорту Танука. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

    «Самолет, на борту которого произошел инцидент в кабине пилотов, и по этой причине совершивший экстренную посадку по пути из Дубая в Тель-Авив, до сих пор находится в аэропорту саудовского города Табук», – заявил собеседник агентства.

    Он добавил, что пассажиров рейса в тот же день доставили в Тель-Авив другим самолетом. Срок возврата борта пока неизвестен и зависит от хода расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября. В среду власти Израиля также признали произошедшее терактом.

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    3 октября 2026, 18:45 • Новости дня
    На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар

    На нефтяном объекте в столице Саудовской Аравии начался пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Саудовской Аравии на объекте нефтяной промышленности произошел пожар.

    Над местом возгорания в Эр-Рияде поднимается столб черного дыма. Причины пожара в настоящий момент не уточняются, передает «Интерфакс».

    По неподтвержденной информации, горит объект нефтяной компании Saudi Aramco. Официальных заявлений от властей Саудовской Аравии об инциденте пока не поступало.

    Отмечается, что летом возобновились взаимные удары между Саудовской Аравией и хуситами. В прошлом хуситы неоднократно наносили удары по нефтяной инфраструктуре королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов.

    В пятницу коалиция Саудовской Аравии перехватила три ракеты хуситов.

    Также саудовская авиация атаковала территорию президентского комплекса в Йемене.

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    3 октября 2026, 18:19 • Новости дня
    Израильские военные обстреляли жилые кварталы на юге Сирии

    Израильские военные открыли стрельбу по поселениям в сирийской Кунейтре

    Tекст: Мария Иванова

    Израильские военнослужащие при поддержке танков открыли беспорядочный огонь в направлении жилых кварталов поселения Сайда-эль-Ханут в сирийской провинции Кунейтра, сообщил канал Al-Ekhbariya.

    Израильские силы продвинулись к западу от Сайда-эль-Ханут на юге провинции Кунейтра и открыли стрельбу по жилым кварталам, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийский телеканал Al-Ekhbariya.

    Отмечается, что во время рейда израильтяне временно задержали пастухов, запретив им выпас скота в долине. Кроме того, военные вошли в поселение Аль-Хамидия, где был задержан и увезен один молодой человек.

    В то же время израильская артиллерия нанесла удар по окраинам поселения Маария на западе провинции Дераа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Сирии потребовал вывода израильских войск из буферной зоны.

    В прошлом году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах оставить войска в Сирии.

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    3 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе

    Tasnim: В Ормузском проливе на втором за день нефтяном танкере произошел взрыв

    Tекст: Мария Иванова

    В Ормузском проливе произошел взрыв на еще одном нефтяном танкере после отключения им систем слежения, сообщает иранское агентство Tasnim.

    «Нефтяной танкер во время входа в Ормузский пролив отключил системы слежения… После чего на танкере произошел взрыв», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

    По данным иранской стороны, судно нарушило правила прохождения через пролив.

    Отмечается, что это уже второй инцидент в субботу в данном районе. Ранее со ссылкой на британскую Организацию морской торговли сообщалось об ударе «неизвестным снарядом» по другому танкеру у берегов Омана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе.

    В четверг судно загорелось после попадания снаряда в этом же районе.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием

    Tекст: Мария Иванова

    Иран сумел эффективно ответить на угрозы США, использовав Ормузский пролив в качестве «термоядерного» оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Вне контекста ядерного оружия Иран неплохо позиционировал себя и ответил на угрозы американцев, используя другое оружие, которое я бы назвал термоядерным. Я имею в виду Ормузский пролив», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран, пишет ТАСС.

    Отвечая на вопрос о мерах, которые Ирану стоило бы предпринять для повышения сдерживающих возможностей в ответ на угрозу применения ядерного оружия, Медведев отметил, что советы давать проще, чем их исполнять.

    Он подчеркнул, что любые конфликты завершаются переговорами и дипломатическим урегулированием. Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал готовность к такому процессу, добавил Медведев. Россия готова способствовать дипломатическому урегулированию, где это возможно, заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

    В среду глава иранского МИД получил ответ США по Ормузскому проливу.

    Переговоры США и Ирана зашли в тупик.

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    3 октября 2026, 22:13 • Новости дня
    Йеменские хуситы подтвердили ракетные атаки по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде

    Йеменские хуситы подтвердили атаки на Saudi Aramco в Эр-Рияде

    Tекст: Катерина Туманова

    Йеменские хуситы нанесли комбинированный удар баллистическими ракетами и беспилотниками по объекту нефтяной компании Saudi Aramco в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, сказано в заявлении вооруженных сил движения.

    «Вооруженные силы Йемена провели важную военную операцию с применением баллистических ракет и беспилотников, нанеся удар по объектам компании Aramco в Эр-Рияде – столице саудовского противника», – сказано в размещенном в Telegram-канале ВС движения заявлении.

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа добавил, что операция достигла своей цели, в результате чего на пораженных объектах возникли пожары.

    «Мы продолжим реализовывать принцип «осада за осаду» и «эскалация за эскалацию», а также наносить удары по местам сосредоточения войск саудовского противника до тех пор, пока агрессия не прекратится, а блокада нашей любимой страны не будет снята», – пообещали йеменские хуситы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные объекты в столице Йемена 3 октября подверглись серии авиаударов. В этот же день на нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар.

    При этом США отказались присоединяться к операции Саудовской Аравии против хуситов.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал американские базы источником проблем для Ближнего Востока

    Медведев: Базы США на Ближнем Востоке стали источником проблем

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные базы на Ближнем Востоке стали источником проблем, а не гарантом безопасности стран региона, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Если же говорить, например, о тех же самых американских базах, которые долгое время рассматривались как элемент стабильности в регионе и краеугольный камень обеспечения безопасности – ну, и какую безопасность они в итоге обеспечили?» – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Он добавил, что надежды на США не оправдались, и базы стали источником проблем для стран, где они расположены, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что государства Ближнего Востока должны сами формировать механизмы безопасности, опираясь на добрососедство и международное право.

    Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявлял, что большинство баз США на Ближнем Востоке разрушено в ходе конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В апреле он назвал Европу нулевым союзником на фоне ближневосточного конфликта.

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    3 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    NYP: Члены экипажа Flydubai требовали освободить напавшего на коллегу пилота

    Tекст: Катерина Туманова

    Очевидцы и участники инцидента на борту рейса Flydubai 30 сентября рассказали NYP детали происшествия, отметив странное поведение членов экипажа и требование освободить с трудом обезвреженного агрессивного пилота с топором.

    Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai вступили в конфликт с экипажем после того, как обезвредили вооруженного топором второго пилота, пытавшегося угнать самолет, пишет New York Post (NYP).

    «Они просили нас развязать террориста – мы понятия не имели, зачем», – рассказал изданию руководитель банка Цвика Манес, который помогал обезоружить и связать.

    Второй пилот, которого идентифицировали как гражданина Омана Хамама аль-Хаммами, напал на индийского капитана Смита Маччара. Раненый командир смог открыть дверь кабины, после чего Манес с сантехником Янивом Хайуном и Асафом Раджуаном бросились навстречу нападавшему и одолели его. Затем Хайун сумел стабилизировать падающий самолет, используя навыки, полученные из телешоу.

    Пассажиры связали террориста пластиковыми стяжками и проводами от наушников. По словам Манеса, нападавший кричал и просил убить его из-за провала миссии. Однако некоторые члены экипажа потребовали освободить злоумышленника, заявив, что только они имеют право находиться у кабины.

    «Они просили нас развязать террориста, и мы не понимали, почему. Они сказали: «Вы не Бог, вам его не убить», – рассказал Манес, добавив, что никто и не хотел его убивать, все хотели, «чтобы он не убил нас».

    Участии в спасении лайнера сантехника прокомментировал пилот первого класса, командир Airbus A320 Андрей Литвинов.

    «Сантехник, конечно, самолет не сажал. Он его вывел из пике. Это было краткосрочное вмешательство, потому что самолет находился в резком снижении и превысил скорость на 100 узлов, то есть порядка 185 км/ч. И именно из-за этого он вышел за все конструктивные пределы. Поэтому когда в кабину ворвался этот сантехник, то он, видимо, потянул штурвал на себя и вывел самолет в горизонт. Тем самым он прервал пикирование», объяснил он ситуацию в комментарии «Вестям».

    Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, вылетевшем из Дубая в Тель-Авив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Омана ранее запретили пилоту-террористу летать из-за его радикальных взглядов. В его вещах следователи обнаружили пропалестинские листовки. Капитан рейса Flydubai сообщил Нетаньяху о просьбе напарника выйти на молитву.


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