Капитан рейса Flydubai сообщил Нетаньяху о просьбе напарника выйти на молитву

Капитан рейса Flydubai сообщил о просьбе напарника уйти на молитву

Tекст: Катерина Туманова

«Это был обычный полет. Второй пилот хотел помолиться, что многие местные делают, они молятся, в этом нет ничего необычного. Но пока он молился, я из уважения смотрел вперед, а не назад, и вдруг через четыре-пять минут я получил очень сильный удар по голове», – приводит ТАСС рассказ летчика, распространенный канцелярией Нетаньяху.

За первым ударом последовали другие. Пострадавший признался, что из-за побоев почти перестал видеть и находился в состоянии дезориентации. Он попытался открыть дверь кабины, однако нападавший заблокировал выход, не позволяя коллегам снаружи ввести код доступа.

Находясь в полусознательном состоянии на полу кабины, Маччхар слышал крики пассажиров и осознавал, что самолет падает. Собрав последние силы, он смог дотянуться до ручки и открыть дверь изнутри.

Инцидент произошел 30 сентября на рейсе Flydubai, вылетевшем из Дубая в Тель-Авив.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ABC News назвал предполагаемого пилота-террориста на рейсе FlyDubai. Власти Омана ранее запретили этому пилоту летать из-за его радикальных взглядов. В его вещах следователи обнаружили пропалестинские листовки.