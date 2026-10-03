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    3 октября 2026, 22:35 • Новости дня

    Шуваев сообщил о трех раненых ВСУ детях и взрослых в Белгородской области

    В Белгородской области дронами ВСУ ранены дети и взрослые

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером субботы ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку, пострадали шесть человек, в том числе трое детей, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

    «В детскую областную клиническую больницу доставлены: девочка четырёх лет и мальчик одиннадцати лет с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние юноши оценивается как тяжёлое», – написал он в Max-канале.

    Шуваев добавил, что в больницу бригады скорой медицинской помощи доставили троих взрослых с различными травмами, двое из которых находятся в тяжёлом состоянии.

    Кроме того, в результате детонаций БПЛА загорелись квартира в многоквартирном доме и шесть автомобилей. Пожарные ликвидировали все очаги возгорания. Также повреждены пять частных домов и два многоквартирных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу, 3 октября, человек погиб при атаке дронов в Белгородской области. Ребенок получил ранение при детонации беспилотника под Шебекино, а также мирный житель был ранен при атаке дрона на город.

    3 октября 2026, 11:05 • Новости дня
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    Женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В аэропорту Шереметьево женщина, по предварительным данным, родила ребенка в уборной, после чего убила младенца и скончалась сама.

    Женщина родила ребенка в уборной аэропорта Шереметьево и задушила его, после чего скончалась от потери крови, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

    Ранее подмосковный главк СК возбудил уголовное дело после обнаружения тел новорожденного мальчика и его матери в аэропорту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери.

    В четверг жительница Дагестана получила условный срок за убийство новорожденного.

    В мае дело оставившей новорожденную в Турции россиянки передали подмосковным следователям.

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    3 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский разработал систему на базе искусственного интеллекта для обмена информацией через тюремную почту, о чем сообщила его адвокат Полина Власюк.

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

    «Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

    Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

    Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

    Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

    Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за обломков беспилотников

    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста
    @ Дмитрий Осматеско/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с обнаружением обломков летательных аппаратов.

    Министерство иностранных дел Молдавии вручило послу России Олегу Озерову вторую за неделю ноту протеста из-за пролета беспилотников и ракет неустановленного происхождения, передает РИА «Новости».

    В субботу системы наблюдения министерства обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве шесть несанкционированных полетов. Пять аппаратов, включая три ракеты и два дрона, взорвались на земле, а еще один объект пересек границу в сторону Украины.

    Полиция обнаружила обломки на территории Каушанского, Новоаненского, Хынчештского и Штефан-Водского районов. В селе Крокмаз падение фрагментов вызвало пожар в винограднике, в результате инцидента никто не пострадал.

    Кишинев регулярно возлагает на Москву ответственность за подобные инциденты, однако не приводит доказательств российского происхождения аппаратов. После предыдущего визита в МИД Молдавии 1 октября Озеров отмечал, что дипломатам не предоставили никаких подтверждений принадлежности дронов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спикер парламента Молдавии допустил высылку посла России.

    В четверг Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников.

    Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    3 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Тела женщины и ребенка в Шереметьево нашла 11-летняя дочь погибшей

    Тела женщины и новорожденного в аэропорту Шереметьево нашла 11-летняя дочь

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В уборной аэропорта Шереметьево тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила 11-летняя дочь погибшей, сообщили в правоохранительных органах.

    По предварительной информации, женщина прилетела в Москву из Антальи вместе с мужчиной и 11-летней дочерью. Именно девочка нашла тела матери и новорожденного ребенка в уборной, сообщает РИА «Новости».

    «Предварительно, тела женщины и новорожденного мальчика обнаружила в уборной аэропорта ее 11-летняя дочь», – сказал источник агентства.

    Также сообщается, что женщина могла задушить новорожденного, а затем выбросить его в мусорное ведро. Позже она умерла от потери крови.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно, что в аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери. В тот же день сообщалось, что женщина родила ребенка в уборной Шереметьево и задушила его.

    В январе в суд передали дело о покушении на убийство ребенка в Шереметьево.

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    3 октября 2026, 10:35 • Новости дня
    В аэропорту Шереметьево нашли тела новорожденного и его матери

    СК завел дело после обнаружения тел младенца и матери в Шереметьево

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения тел новорожденного мальчика и его 30-летней матери в уборной аэропорта Шереметьево.

    Тела женщины и новорожденного были найдены в пятницу в помещении уборной в зоне прилета подмосковного аэропорта. В главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

    В рамках расследования будут установлены причины смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и допросы свидетелей. Также назначены судебные экспертизы.

    В правоохранительных органах уточнили, что инцидент произошел в аэропорту Шереметьево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале таксист частично признал вину в хищении денег у бойцов СВО в Шереметьево.

    В январе напавшего на ребенка в Шереметьево мужчину предложили отправить на принудительное лечение. Ранее в Подмосковье на мусорном предприятии также нашли тело младенца.

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    3 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Экономист рассказала об индексации страховых, социальных и военных пенсий

    Эксперт Подольская: Страховые пенсии индексируются дважды в год

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала о запланированном на 2027 год повышении страховых, социальных и военных выплат пенсионерам, уточнив, что пока показатели повышения носят предварительный характер.

    «Страховые пенсии индексируются дважды в год согласно решению, принятому в 2026 году. С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6,8%», – рассказала она РИА «Новости».

    Подольская уточнила, что этот показатель соответствует прогнозному уровню инфляции. С 1 апреля пройдет дополнительный этап повышения страховых выплат на 3,3%, который будет зависеть от темпов роста средних зарплат. Индексация затронет работающих и неработающих граждан.

    В августе работающим пенсионерам дополнительно пересчитают выплаты с учетом накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Кроме того, скорректируют накопительные пенсии за счет инвестиционных доходов.

    Социальные пенсии с 1 апреля предварительно вырастут на 6,8%.

    Военные пенсии планируется проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Размер этой выплаты традиционно увеличится вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Голикова сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году. Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля. Экономист Балынин рассказал об особенностях начисления второй пенсии.


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    3 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении породы погиб человек

    На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении погиб человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура Североуральска организовала проверку по факту гибели человека при обрушении породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» близ Североуральска.

    «По предварительной информации, около 6 час. 40 мин. сегодня, 3 октября 2026 года, на шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1040 м произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни», –  сказано в Max-канале прокуратуры Свердловской области.

    Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда.

    Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

    По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жертвами обвала штольни в Амурской области стали два человека. В июле при взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек. В августе обрушение золотого рудника в ЦАР унесло жизни 30 шахтеров.


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    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    The Guardian: Украина вступила в самый сложный период с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина переживает ту часть трудностей, к которым только готовилась, а чиновники уже предупреждают европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы, пишет британская The Guardian.

    «Киев переживает самый сложный период с начала вторжения, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь в столице», – пишет The Guardian.

    Газета указывает на то, как усиление ударов ВС России погружает Украину в тревожные состояния в преддверии зимы.

    «Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы», – отмечает газета.

    Издание сообщает, что дипломаты, которых призвали оставить посольства в Киеве, заявляют о намерении остаться, однако в частных разговорах высокопоставленные дипломаты сообщают о планах, «предусматривающих перенос посольств во Львов или восточную Польшу».

    «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. Российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    Премьер Украины Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны.

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    3 октября 2026, 01:04 • Новости дня
    Минздрав утвердил новые правила медосмотра водителей

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения подготовило новые правила медицинского освидетельствования автомобилистов, предполагающие перевод заключений в электронный формат, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядок направления уведомления водителям», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

    Медицинские справки планируется оформлять в электронном формате. При необходимости водители смогут получить бумажную копию документа.

    Если в ходе осмотра у человека обнаружат заболевания, препятствующие управлению автомобилем, его направят на дополнительное обследование или лечение.

    В случае подтверждения диагноза водитель получит уведомление через портал «Госуслуги». После этого ему потребуется в течение трех месяцев пройти внеочередное обязательное освидетельствование.

    Ожидается, что новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года и помогут повысить безопасность на дорогах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство расширило перечень причин для аннулирования водительских прав из-за отказа от медосвидетельствования. Для борьбы с теневым рынком фальшивых документов выдачу справок автомобилистам перевели в электронный формат.

    Верховный суд запретил использовать пустые медбланки на замену водительских прав.

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    3 октября 2026, 03:33 • Новости дня
    Глава РАН заявил о рекордных темпах потепления климата России

    Tекст: Катерина Туманова

    Руководитель Российской академии наук Геннадий Красников предупредил об увеличении числа разрушительных природных аномалий из-за стремительного изменения климатических условий на территории страны.

    «В целом Россия нагревается в два раза быстрее, чем другие территории. Это будет приводить ко многим явлениям резко континентальным: будет увеличиваться число таких нехарактерных явлений, как торнадо, когда в одном месте засуха, а в другом – наводнения», – сказал академик РИА «Новости».

    Российские климатологи способны составлять общие прогнозы на пять лет вперед, ожидая сохранения текущего тренда на повышение температур. При этом предсказать точное время пика явления Эль-Ниньо крайне сложно из-за множества глобальных факторов.

    Оценивая риски извержения супервулкана в Йеллоустоуне после недавних землетрясений, ученый призвал избегать сенсаций. Он пояснил, что накопление напряжения в земной коре происходит неравномерно, а в геологии даже 5 тыс. лет могут считаться коротким сроком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, климатолог Терешонок заявил, что температура осени в Москве повысилась на три градуса. Синоптик Тишковец сообщил о потеплении климата Москвы на полтора градуса за 30 лет.

    Глава Росгидромета Игорь Шумаков спрогнозировал значительное потепление климата на всей территории России в ближайшие десять лет.

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    3 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Один из раненных заключенным конвоиров в тяжелом состоянии

    Tекст: Катерина Туманова

    В Кабардино-Балкарии осужденный напал на конвой в поезде, убив одного сотрудника и ранив еще троих во время вывода в туалет, один из конвоиров в тяжелом состоянии, сообщили в правоохранительных органах.

    Один из сотрудников конвоя получил тяжелые ранения при нападении осужденного в поезде, передает РИА «Новости». Еще двое правоохранителей получили травмы средней тяжести.

    Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщала, что инцидент произошел во время вывода заключенного в туалет. Преступник сумел завладеть оружием сотрудника конвоя и открыл огонь. В результате нападения один конвоир погиб, трое получили ранения.

    «Один из пострадавших в результате нападения осужденного сотрудников тяжело ранен, у двоих – травмы средней тяжести», – рассказал источник агентства.

    Представители ФСИН официально опровергли появившиеся в СМИ слухи о массовом бунте заключенных в поезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером пятницы стало известно, что при нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН. СК возбудил дело после смертельного нападения заключенного на конвой.

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    3 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Аферисты придумали новый способ кражи денег через поиск картинок

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали распространять вредоносное программное обеспечение под видом популярной утилиты, заставляя жертв выдавать секретные пароли от банковских счетов, следует из материалов МВД.

    Пользователь, заинтересованный в установке приложения поиска по картинке, скачивает утилиту, вместе с которой на устройство загружается вирус, передает ТАСС.

    Вредоносная программа требует перезагрузить телефон, после чего выдает ложное сообщение о подозрительной активности от имени банка. Для решения выдуманной проблемы человеку предлагают ввести секретное слово и открыть доступ к гаджету.

    Обманутая жертва выполняет инструкции преступников и лишается сбережений. Получив контроль над мобильным банком, аферисты моментально выводят средства на собственные счета.

    В Министерстве внутренних дел призывают игнорировать сомнительные программы из неофициальных источников. Правоохранители настоятельно рекомендуют не предоставлять доступ к мобильным устройствам посторонним лицам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео. МВД перечислило признаки заражения смартфона опасным вирусом.

    В МВД предложили оригинальный способ создания надежных паролей.

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