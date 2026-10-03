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    3 октября 2026, 21:55 • Новости дня

    Медведев: Путин высоко ценил Хаменеи

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по личному поручению президента Владимира Путина.

    «Президент нашей страны высоко ценил погибшего в результате атаки лидера Ирана. С этим и был связан мой визит», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Политик добавил, что принял участие в траурных мероприятиях в Тегеране в соответствии с полученным от главы государства поручением, передает ТАСС.

    Зампредседателя Совбеза посетил церемонию прощания с политиком. Медведев возглавил российскую делегацию в Иране 3 июля. В ее состав также вошли министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель главы МИД Георгий Борисенко и посол в республике Алексей Дедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

    Летом в столице Ирана прошла коллективная молитва.


    3 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине

    Медведев: Нейтральный статус Украины станет обязательным условием мира

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для политического урегулирования Украина должна принять нейтральный статус и признать новые российские территории.

    По словам Медведева, для достижения устойчивого мира Украина обязана закрепить нейтральный и неядерный статус, а также отказаться от националистического курса. Кроме того, Киев должен признать российскими территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    «Эти условия хорошо известны. Они впервые были изложены президентом нашей страны Владимиром Путиным в ходе коллегии Министерства иностранных дел России», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    По его словам, необходимо вернуться к основам, заложенным в декларации о суверенитете 1990-х годов.

    Он подчеркнул важность осуждения практики запрета русского языка и возвращения новых регионов под российскую юрисдикцию.

    Зампред Совбеза добавил, что Москва предпочитает дипломатический путь решения проблемы, однако в случае отказа Киева от переговоров поставленные цели будут достигнуты военным способом.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    1 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ввел ограничения против российской системы международных платежей А7, обвинив платформу в помощи Ирану при обходе санкций, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

    Министерство финансов США включило российскую систему международных платежей А7 в санкционный список, передает РИА «Новости». В американском ведомстве платформу назвали «связанной с Россией теневой банковской сетью».

    «Сегодня министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против A7 Network», – заявили представители ведомства. По версии Вашингтона, Иран мог использовать систему для обхода действующих ограничений.

    Американская сторона отметила, что платформа могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции и палестинскому движению ХАМАС. Помимо этого, санкции распространили на автомобильный и железнодорожный секторы иранской экономики.

    В обновленный список попали автопроизводители Iran Khodro, SAIPA, Pars Khodro и Zamyad, а также государственная железнодорожная компания Ирана. Ограничения также затронули ряд компаний из Китая, ОАЭ, Германии, Турции и Индонезии, а также иранских граждан Мехнуша Хамедани и Рамина Кешвардуста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Британия ввела ограничительные меры против топ-менеджеров системы международных расчетов А7.

    В начале сентября министр финансов США Скотт Бессент пообещал систематически наказывать любых помощников Тегерана.

    В середине прошлого месяца американский президент Дональд Трамп подписал масштабный закон об «адских санкциях» в отношении Ирана и России.

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    1 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США

    Axios: Рубио потребовал от делегации Ирана на ГА ООН покинуть США

    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

    «Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией», – пишет Axios.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи была вынуждена экстренно покинуть Нью-Йорк. Постоянное представительство США при ООН передало соответствующее распоряжение госсекретаря, передает ТАСС.

    В Белом доме рассчитывали на прогресс в диалоге, однако к вечеру стало очевидно, что процесс зашел в тупик. Через несколько часов после получения уведомления иранские дипломаты направились в аэропорт и вылетели в Доху.

    Как отметил источник портала, глава МИД Ирана изначально планировал возвращение в Тегеран в тот же вечер. «Задержались дольше, чем было положено», – заявил собеседник издания, комментируя ситуацию с отъездом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

    Ранее Рубио лично заблокировал потенциальную сделку о прекращении конфликта.

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    3 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину»

    Медведев предостерег Армению от превращения в новую Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение властей Армении изменить вектор развития может привести к превращению республики в «новую Украину».

    «Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, – ее превращение в новую Украину», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона указывала, что одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее на переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном отмечал, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает выход из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС.

    В августе МИД оценил долю Армении в общем бюджете ЕАЭС.

    В июле глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС.

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    3 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Медведев: Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны разрушили отношения с Москвой и теперь расплачиваются за это экономическими проблемами.

    По словам Медведева, западные государства отказались от сотрудничества с Москвой и ввели ограничительные меры, что привело к тяжелым последствиям для их собственной экономики, передает РИА «Новости».

    «Да, и я, и мои коллеги пытались выстраивать с ними полноценные нормальные отношения. И в тот период у нас были активные экономические связи. Но они все разрушили. Они в этом виноваты», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Медведев подчеркнул, что теперь западные страны столкнулись с дефицитом важнейших продуктов, высокой инфляцией, а также дорогим газом и бензином, при этом проблемы они создали себе сами.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Медведев назвал конфликт России и Запада глобальным.

    В июне заместитель председателя Совета безопасности счел западные санкции открытой войной.

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» перечислил действия западных стран, которые не следовало предпринимать в отношении Москвы, включая освоение исторических территорий России.

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    1 октября 2026, 03:58 • Новости дня
    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы

    Рютте: Европа должна была покончить с ядерным потенциалом Ирана

    Генсек НАТО назвал ликвидацию ядерного потенциала Ирана задачей Европы
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Уничтожение ядерного потенциала Ирана должно было стать задачей европейских государств, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, поддержав американскую операцию против Ирана.

    «Всегда есть негативные последствия, когда начинается война, это ясно. Но, будем реалистами, Европа не смогла покончить с ядерным потенциалом Ирана», – заявил Рютте.

    По его словам, именно европейские страны должны были провести подобную операцию, пишет Democrata.

    Он подчеркнул, что в будущем региону необходимо самостоятельно обеспечивать свою безопасность и реагировать на угрозы, подобные атакам хуситов в Красном море.

    При этом генсек военного блока добавил, что Соединенные Штаты должны продолжать участвовать в защите континента как в обычной, так и в ядерной сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября Рютте констатировал острую нехватку военных возможностей у европейских стран для самостоятельного вмешательства в конфликты на Ближнем Востоке.

    Летом Североатлантический альянс поддержал действия Вашингтона в отношении Тегерана.

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    2 октября 2026, 05:44 • Новости дня
    Путин назвал огромной ошибкой убийство секретаря Совбеза Ирана Лариджани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что убийство секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани было огромной ошибкой.

    Российский лидер подчеркнул, что Лариджани был готов искать компромиссы, ориентируясь на интересы народа Ирана, передает ТАСС.

    «Поэтому это – помимо всяких правовых оценок – ошибка», – сказал президент.

    Путин также отметил, что такой человек был необходим для поисков решений, позволяющих добиться мира в Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила о соболезнованиях Путина Ирану в связи с гибелью Лариджани. Иран в ответ на это убийство ударил по дозаправщикам в аэропорту Израиля. Тегеран признал терактом убийство секретаря Совбеза.

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    2 октября 2026, 18:02 • Новости дня
    Сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции стал жертвой террористической атаки с использованием заложенной бомбы в провинции Систан и Белуджистан в Иране.

    Трагедия произошла на транспортном маршруте региона, передает РИА «Новости». Информацию о гибели военного подтвердила пресс-служба округа Кудс сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции.

    «Заложив бомбу… на одном из транспортных маршрутов в провинции Систан и Белуджистан, террористы совершили еще один террористический акт, в результате которого погиб один из поборников ислама», – сказано в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле трое бойцов Корпуса стражей исламской революции погибли при воздушной атаке на западе Ирана.

    Весной жертвами бомбардировки центральной части республики стали не менее 12 военнослужащих этого элитного подразделения.

    В прошлом году вооруженное нападение на здание суда в иранском Захедане привело к гибели шести человек.

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    1 октября 2026, 23:55 • Новости дня
    Танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе
    Танкер загорелся после попадания снаряда в Ормузском проливе
    @ Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Танкер загорелся после того, как в Ормузском проливе по нему попал снаряд, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Указывается, что танкер был поражен неизвестным снарядом. В центре сообщили, что получили информацию об атаке на судно от третьей стороны и отметили, что весь экипаж находится в безопасности. Название танкера, его порт приписки и другие подробности произошедшего в Ормузском проливе не сообщаются, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье иранские военные атаковали 19 судов в Ормузском проливе.

    Сообщалось, что трафик судоходства через Ормузский пролив снизился на 75% из-за конфликта в регионе.

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    1 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Британии Хьюго Шортеру из-за обвинений в подготовке диверсии на военной базе Соединенного Королевства.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии в Тегеране Хьюго Шортера. Дипломату выразили решительный протест из-за обвинений британского руководства в причастности Исламской республики к попытке диверсии на военной базе, передает ТАСС.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи категорически отверг утверждения Лондона. «Эти обвинения голословны и нелепы», – подчеркнул дипломат.

    По словам Тахт-Раванчи, пропагандистская кампания британских властей призвана отвлечь внимание от ответственности Лондона за предоставление своих военных объектов для действий США и Израиля против Ирана. Он потребовал от Британии официальных разъяснений и пересмотра курса в отношении Тегерана. Британский посол заверил, что передаст ноту протеста руководству своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские спецслужбы начали проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы Фэрфорд в графстве Глостершир.

    Посольство Исламской республики в Лондоне решительно осудило подобные спекуляции местных средств массовой информации.

    Позже глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи полностью отверг связь своей страны с задержанием подозреваемых у военного объекта.

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    1 октября 2026, 14:35 • Новости дня
    Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп отклонил инициативу Ирана об открытии Ормузского пролива, предложенную в качестве условия для заключения перемирия.

    Президент Соединенных Штатов назвал предложенные Тегераном условия для прекращения огня недостаточными, передает РИА «Новости».

    Американский лидер подчеркнул, что инициатива иранской стороны не отвечает требованиям Вашингтона.

    «Они предложили открыть пролив… Но этого просто недостаточно. Даже близко», – пояснил Дональд Трамп причины отказа от перемирия.

    Глава государства сделал соответствующее заявление в интервью журналу Time.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская сторона передала Ирану ответ по деблокаде Ормузского пролива.

    Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп отверг семидневный план Тегерана.

    До этого власти Исламской Республики отказывались снимать блокировку маршрута без выполнения условий июньского меморандума.

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    1 октября 2026, 12:42 • Новости дня
    Посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи

    Посол Ирана выразил благодарность за слова Лаврова в ООН об убийстве Хаменеи

    Tекст: Вера Басилая

    Тегеран благодарен Москве за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генеральной Ассамблее ООН с осуждением убийства Али Хаменеи, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Посол Ирана в России Казем Джалали назвал выступление Лаврова в ООН великолепным, передает ТАСС.

    «Благодарим за твердую позицию в отношении Ирана, а также осуждение убийства нашего верховного лидера революции аятоллы Али Хаменеи. Мы очень благодарны», – сказал Джалали.

    На прошлой неделе на 81-й сессии Генассамблеи ООН Лавров назвал убийство Хаменеи, членов его семьи, а также членов военного и политического руководства страны неприемлемым проявлением силового диктата. Министр добавил, что целями американо-израильской агрессии стали мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ, что нанесло непоправимый урон авторитету агентства и системе нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе на 81-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров назвал убийство верховного лидера Ирана неприемлемым. Министр добавил, что целями американо-израильской агрессии стали мирные ядерные объекты Ирана, находившиеся под защитой гарантий МАГАТЭ, что нанесло непоправимый урон авторитету агентства и системе нераспространения ядерного оружия.

    В июле столица Ирана провела коллективную молитву по Али Хаменеи.

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    1 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность Москвы к работе по ядерной программе Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы участвовать в решении проблемы иранской ядерной программы ради снижения напряженности.

    Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет способствовать разрядке обстановки. Об этом президент Владимир Путин сообщил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    «Что касается ядерной программы Ирана, то наша позиция тоже хорошо известна, здесь ничего секретного нет… Россия готова к работе по иранскому ядерному вопросу, если это будет разряжать обстановку», – заявил Путин.

    Глава государства отметил существенный вклад России в разрешение предыдущего кризиса и создание Совместного всеобъемлющего плана действий. Он напомнил о предложении Москвы вывезти обогащенный уран из Ирана на фоне обострения ситуации в начале года.

    По словам президента, первоначально это предложение поддержали Иран, США и Израиль. Однако позже Вашингтон ужесточил свою позицию.

    «Наше предложение, пожалуйста, до сих пор на столе. Если все-таки все участники этого процесса придут к выводу, что это хоть как-то будет разряжать обстановку, пожалуйста, мы готовы к этой работе», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подтвердил наличие постоянных контактов с Вашингтоном, Тегераном и Тель-Авивом по вопросу обогащенного урана.

    Днем ранее Путин предложил разбавлять этот материал для мирных атомных программ под контролем МАГАТЭ. В мае власти Ирана намеревались обсудить передачу своих запасов Москве после достижения прогресса в переговорах с США.

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    1 октября 2026, 06:29 • Новости дня
    Постпредство Ирана при ООН опровергло изгнание делегации властями США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранская делегация покинула Нью-Йорк в понедельник вечером в строгом соответствии с заранее утвержденным расписанием, сообщило постоянное представительство Ирана при ООН.

    «Иранская делегация покинула Нью-Йорк в понедельник вечером в соответствии с графиком, который также был заранее передан Госдепартаменту США 17 сентября», – говорится в сообщении дипломатов в X.

    В постпредстве также подчеркнули, что американское внешнеполитическое ведомство, не добившись никаких результатов, решило прибегнуть к распространению «безосновательных и не имеющих ценности новостей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио потребовал от иранской делегации немедленно покинуть страну.

    Попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

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