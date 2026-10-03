Медведев: Путин высоко ценил Хаменеи

«Президент нашей страны высоко ценил погибшего в результате атаки лидера Ирана. С этим и был связан мой визит», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

Политик добавил, что принял участие в траурных мероприятиях в Тегеране в соответствии с полученным от главы государства поручением, передает ТАСС.

Зампредседателя Совбеза посетил церемонию прощания с политиком. Медведев возглавил российскую делегацию в Иране 3 июля. В ее состав также вошли министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель главы МИД Георгий Борисенко и посол в республике Алексей Дедов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

Летом в столице Ирана прошла коллективная молитва.



