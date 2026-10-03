Медведев назвал американские базы источником проблем для Ближнего Востока

Медведев: Базы США на Ближнем Востоке стали источником проблем

Tекст: Мария Иванова

«Если же говорить, например, о тех же самых американских базах, которые долгое время рассматривались как элемент стабильности в регионе и краеугольный камень обеспечения безопасности – ну, и какую безопасность они в итоге обеспечили?» – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

Он добавил, что надежды на США не оправдались, и базы стали источником проблем для стран, где они расположены, передает РИА «Новости».

Медведев отметил, что государства Ближнего Востока должны сами формировать механизмы безопасности, опираясь на добрососедство и международное право.

Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявлял, что большинство баз США на Ближнем Востоке разрушено в ходе конфликта с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

В апреле он назвал Европу нулевым союзником на фоне ближневосточного конфликта.