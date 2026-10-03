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    3 октября 2026, 21:35 • Новости дня

    Медведев назвал слова о российской угрозе предлогом для выколачивания денег

    Медведев: Россия не угрожает никому ни в Европе, ни на Западе

    Tекст: Мария Иванова

    Россия никому не угрожает в Европе или на Западе, ей нужен только диалог и сотрудничество, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

    «Если они рассматривают нас как угрозу, это свидетельствует как минимум о том, что у России есть силы, и они обязаны с ними считаться. Но мы не угрожаем никому ни в Европе, ни на Западе», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    По его словам, у России нет специальных интересов в Европе, кроме нормальных отношений, о чем руководство страны заявляло неоднократно.

    Медведев подчеркнул, что заявления о российской угрозе используются Западом для манипуляции общественным мнением, победы на выборах, а также чтобы «выколачивать деньги в свои военные бюджеты», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу посольство России в Лондоне заявило, что Запад разгоняет миф об «угрозе вторжения».

    В среду в Госдуме обвинили Европу в запугивании граждан мифической угрозой из России.

    Ранее Медведев указывал, что России наплевать на мнение Запада.

    3 октября 2026, 22:05 • Новости дня
    Медведев перечислил условия мирного урегулирования на Украине

    Медведев: Нейтральный статус Украины станет обязательным условием мира

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что для политического урегулирования Украина должна принять нейтральный статус и признать новые российские территории.

    По словам Медведева, для достижения устойчивого мира Украина обязана закрепить нейтральный и неядерный статус, а также отказаться от националистического курса. Кроме того, Киев должен признать российскими территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    «Эти условия хорошо известны. Они впервые были изложены президентом нашей страны Владимиром Путиным в ходе коллегии Министерства иностранных дел России», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    По его словам, необходимо вернуться к основам, заложенным в декларации о суверенитете 1990-х годов.

    Он подчеркнул важность осуждения практики запрета русского языка и возвращения новых регионов под российскую юрисдикцию.

    Зампред Совбеза добавил, что Москва предпочитает дипломатический путь решения проблемы, однако в случае отказа Киева от переговоров поставленные цели будут достигнуты военным способом.

    Президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что нейтральный статус Украины остается одной из целей России.

    Он также заявил о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине при условии учета российских национальных интересов.

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    3 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Медведев предостерег Армению от превращения в «новую Украину»

    Медведев предостерег Армению от превращения в новую Украину

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение властей Армении изменить вектор развития может привести к превращению республики в «новую Украину».

    «Нынешнее армянское руководство посчитало правильным изменить вектор своего развития. Я уверен, что ни к чему хорошему это тоже не приведет. Самое страшное, что может случиться с Арменией, – ее превращение в новую Украину», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    В марте 2025 года парламент Армении принял закон о начале процесса вступления республики в Евросоюз. Российская сторона указывала, что одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин ранее на переговорах с премьером Армении Николом Пашиняном отмечал, что принятие закона о начале процедуры вступления в ЕС означает выход из ЕАЭС. Россия считает, что в Армении должен как можно скорее пройти референдум по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС.

    В августе МИД оценил долю Армении в общем бюджете ЕАЭС.

    В июле глава Минэкономразвития Максим Решетников напомнил Армении о выгодах участия в ЕАЭС.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    Медведев: Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что западные страны разрушили отношения с Москвой и теперь расплачиваются за это экономическими проблемами.

    По словам Медведева, западные государства отказались от сотрудничества с Москвой и ввели ограничительные меры, что привело к тяжелым последствиям для их собственной экономики, передает РИА «Новости».

    «Да, и я, и мои коллеги пытались выстраивать с ними полноценные нормальные отношения. И в тот период у нас были активные экономические связи. Но они все разрушили. Они в этом виноваты», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Медведев подчеркнул, что теперь западные страны столкнулись с дефицитом важнейших продуктов, высокой инфляцией, а также дорогим газом и бензином, при этом проблемы они создали себе сами.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Медведев назвал конфликт России и Запада глобальным.

    В июне заместитель председателя Совета безопасности счел западные санкции открытой войной.

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» перечислил действия западных стран, которые не следовало предпринимать в отношении Москвы, включая освоение исторических территорий России.

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    3 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    FT: Брюссель отклонил запрос Киева на дополнительную поддержку в этом году

    FT: Брюссель потребовал от Киева реформ за финподдержку

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав от Киева провести обещанные реформы, прежде чем он получит дальнейшее финансирование от ЕС, узнала FT.

    Этим летом Киев заявил о дополнительных военных потребностях на сумму 27 млрд долларов и обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь покрыть этот дефицит, предоставив дополнительные транши из кредита ЕС в размере 90 млрд евро, согласованного в конце 2025 года, пишет Financial Times (FT).

    Этот кредит должен был покрыть большую часть финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, предусматривая выделение до 45 млрд евро в год при условии выполнения определенных условий по реформам.

    Однако в этом году было выделено только 15,7 млрд евро, отчасти из-за задержек с выполнением требований по реформам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно требуется дополнительное финансирование, в том числе для увеличения производства беспилотников и перехватчиков.

    Однако Брюссель отклонил просьбу о приоритетном финансировании в 2027 году и вместо этого потребовал от Киева выполнить условия, которые позволили бы выделить около 34 млрд евро в качестве поддержки со стороны ЕС в этом году.

    В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Украина и Европейская комиссия сообщили, что «определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год», а также подтвердили шаги, необходимые для их своевременного выделения.

    Реформы, которые должна провести Украина, чтобы получить эти средства, включают отмену освобождения от НДС для небольших посылок и введение новых правил налогообложения для цифровых платформ, узнала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. При этом Германия потребовала от Украины денег за оружие, а депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине.

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    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

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    3 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии напомнил Европе о российской ядерной триаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны, правительства которых жаждут «затоптать» Россию, напомнив им о российской ядерной триаде.

    Глава белорусского МИД Максим Рыженков на полях Генеральной Ассамблеи ООН посоветовал европейским политикам не забывать о стратегическом арсенале Москвы, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, в Европе существует убеждение, что благодаря большему ВВП и количеству людей, которых можно мобилизовать, к 2029-2030 году они смогут подготовиться и «затоптать» Россию.

    «Я им на это всегда отвечаю: «Ребята, ну вы же не забывайте про российскую ядерную триаду, про опыт, который сегодня уже накоплен, и про какие-то такие фишечки, которые есть в России и апробированы, которых у вас нет»», – сказал Рыженков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень современности российских сил ядерного сдерживания является самым высоким в мире, опережая показатели других ядерных держав. А также отмечал приоритет ядерной триады в новой программе вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявлял о последовательной модернизации ядерной триады. В октябре 2025 года президент сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

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    3 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Посол в Чехии заявила о самоизоляции Европы из-за желания оградиться от России

    Посол в Чехии Пономарева: Европейцы самоизолировались, желая изолировать Россию

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны настолько стремились изолировать Россию, что в итоге сами оказались в изоляции и информационной блокаде, заявила посол в Чехии Анна Пономарева.

    «Европейцы, похоже, настолько хотели изолировать Россию, что сами абсолютно изолировались – в буквальном смысле: ничего не читают, не смотрят и не слышат, кроме преобладающего антироссийского мейнстрима», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Пономарева отметила, что в условиях подобной информационной блокады население становится легко запугивать. Она задалась вопросом о целях таких действий, отметив, что в этом нет ничего нового.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обращала внимание, что западные страны осознали провал идеи изоляции России и перестали ее обсуждать. Кроме того, журнал Foreign Policy также указывал на то, что добиться изоляции Москвы не удалось, и она продолжает активное взаимодействие на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Анна Пономарева назвала ухудшение отношений с Чехией выбором Праги. Она заявила о росте пещерной русофобии в этой стране после 2022 года.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о попытках Запада изолировать и развалить Россию.

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    3 октября 2026, 22:02 • Новости дня
    Медведев назвал победу над Западом важнейшим событием для России

    Медведев: Важнейшим событием для России станет победа над Западом и НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Важнейшим событием для России станет победа над силами западного мира и НАТО, которые используют Украину в качестве тарана, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    «Если же говорить о важнейших событиях для нас, для Российской Федерации, то я скажу кратко. Это победа над теми силами, которые в настоящий момент противостоят нашей стране», – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что имеет в виду западный мир и Североатлантический альянс, которые используют в качестве тарана Украину.

    Кроме того, зампред Совбеза поделился видением геополитических изменений на ближайшие 10 лет, подчеркнув необходимость отказа от однополярного мира. По его словам, будущее должно строиться на равноправном участии самостоятельных и суверенных государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Медведев заявил, что Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды.

    Медведев назвал слова о российской угрозе предлогом для выколачивания денег.

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    3 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану

    Медведев рассказал о блокировке Россией антииранских резолюций в Совбезе ООН

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскрыл детали дипломатической поддержки Ирана, включающей блокировку невыгодных резолюций в ООН.

    По словам Медведева, помощь Ирану со стороны России в условиях конфликта заключалась в дипломатических усилиях и блокировке невыгодных резолюций в Совете безопасности ООН, передает РИА «Новости».

    «Во-первых, наши дипломатические усилия были высоко оценены руководством Исламской Республики Иран. Это было действительно необходимо – и политические заявления, и в некоторых случаях прямая блокировка резолюций (Совбеза) ООН, которые выводили бы в легальную плоскость удары международного сообщества по Ирану. Что это, если не прямая помощь?» – заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью иранскому телевидению.

    Зампред подчеркнул, что Москва и Тегеран поддерживают стратегические партнерские отношения, однако не образуют военный блок. Он также напомнил, что Россия в настоящее время проводит специальную военную операцию, и производимое вооружение направляется в первую очередь на нужды фронта.

    Кроме того, страны активно развивают сотрудничество в оборонной сфере и области высоких технологий, включая искусственный интеллект. Медведев также сообщил, что благодаря российским инвестициям Иран добывает около 7% от общего объема своей нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Ормузский пролив «термоядерным» оружием Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

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    3 октября 2026, 21:55 • Новости дня
    Медведев: Путин высоко ценил Хаменеи

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что посетил церемонию прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по личному поручению президента Владимира Путина.

    «Президент нашей страны высоко ценил погибшего в результате атаки лидера Ирана. С этим и был связан мой визит», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Политик добавил, что принял участие в траурных мероприятиях в Тегеране в соответствии с полученным от главы государства поручением, передает ТАСС.

    Зампредседателя Совбеза посетил церемонию прощания с политиком. Медведев возглавил российскую делегацию в Иране 3 июля. В ее состав также вошли министр энергетики Сергей Цивилев, заместитель главы МИД Георгий Борисенко и посол в республике Алексей Дедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол Ирана поблагодарил Россию за позицию по убийству Хаменеи.

    Летом в столице Ирана прошла коллективная молитва.


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    3 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Медведев заявил о стремлении стран к ядерному оружию из-за США

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил о резком росте числа государств, желающих получить ядерное оружие из-за агрессивных действий США в Иране.

    «Достаточно вспомнить, к чему привела военная агрессия, о которой мы сейчас говорим. Ведь формальным поводом для нее стала так называемая иранская ядерная программа – доказательств ее военного характера никто так и не привел. Но если раньше разговоры о ядерном оружии носили абсолютно условный или абстрактный характер, то я уверен: после произошедшего значительное число стран, в том числе ближневосточных, будут стремиться обзавестись ядерным оружием», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Объяснению этому Медведев видит в том, что только этот вид оружия способен  предотвратить глобальный конфликт, что недвусмысленно показали последние события.

    «Такова цена безрассудной политики Соединенных Штатов на этом направлении», – отметил Медведев.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что спровоцировало ответные действия Тегерана. Несмотря на подписанный летом меморандум о прекращении огня, стороны продолжили взаимные атаки, и конфликт до сих пор остается неразрешенным.

    При этом Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, меджлис Ирана намерен рассмотреть срочный выход из ДНЯО. Президент Латвии заявил о готовности разместить ядерное оружие. Президент Ирана Пезешкиан заявлял о готовности страны отказаться от запасов обогащенного урана.

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    3 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Медведев назвал американские базы источником проблем для Ближнего Востока

    Медведев: Базы США на Ближнем Востоке стали источником проблем

    Tекст: Мария Иванова

    Американские военные базы на Ближнем Востоке стали источником проблем, а не гарантом безопасности стран региона, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Если же говорить, например, о тех же самых американских базах, которые долгое время рассматривались как элемент стабильности в регионе и краеугольный камень обеспечения безопасности – ну, и какую безопасность они в итоге обеспечили?» – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

    Он добавил, что надежды на США не оправдались, и базы стали источником проблем для стран, где они расположены, передает РИА «Новости».

    Медведев отметил, что государства Ближнего Востока должны сами формировать механизмы безопасности, опираясь на добрососедство и международное право.

    Ранее представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Хосейн Мохеби заявлял, что большинство баз США на Ближнем Востоке разрушено в ходе конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.

    В апреле он назвал Европу нулевым союзником на фоне ближневосточного конфликта.

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    3 октября 2026, 22:48 • Новости дня
    Медведев указал на усталость мира от навязанных Западом правил и решений

    Медведев указал на усталость мира от навязанных Западом правил

    Tекст: Катерина Туманова

    Однополярность решений, предлагаемых Западом, уже утомительна, мир стремится к многополярности, при которой учитываются мнения всех стран, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Мир устал от однополярного характера целого ряда решений, которые принимают западные страны. От навязывания ими так называемого порядка, основанного на правилах – то есть их собственного порядка. Мир должен двигаться в сторону многополярности, учитывать мнение всех стран, а не одного государства. Таков ключевой урок, который необходимо извлечь из произошедших в этом году событий», – заявил он в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Медведев отметил, что западные государства продолжают относиться к странам Глобального Юга с позиции колонизаторов, требуя полного подчинения. Тогда как важнейшей задачей современной глобальной архитектуры безопасности становится отказ от подобной неоколониальной системы и переход к многоцветной картине мира.

    Медведев также сообщил, что Россия подготовила инициативу создания новых механизмов безопасности на Ближнем Востоке. Согласно предложению, Иран и другие страны региона способны самостоятельно урегулировать возникающие проблемы при сотрудничестве с арабским миром, Турцией и Россией, без вмешательства США и Европы.

    Он сообщил, что Россия подготовила инициативу создания новых механизмов безопасности на Ближнем Востоке. Согласно предложению, Иран и другие страны региона способны самостоятельно урегулировать возникающие проблемы при сотрудничестве с арабским миром, Турцией и Россией, без вмешательства США и Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев отметил, что Запад разрушил отношения с Россией и теперь пожинает плоды и назвал победу над Западом важнейшим событием для России.

    В июне Медведев заявлял, что Россия готова бороться против западного неоколониализма.

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    3 октября 2026, 23:28 • Новости дня
    Медведев назвал Россию и Иран стратегическими партнерами навсегда

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия и Иран навсегда останутся стратегическими партнерами, несмотря на давление Запада, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Ирана.

    Хотел бы сказать главное. Мы никогда не пожертвуем нашими отношениями с Исламской Республикой Иран, как бы об этом нас кто-либо ни просил. Мы – стратегические партнеры и таковыми останемся навсегда», – сказал политик в интервью, транскрипт которого представлен на его сайте.

    Так Медведев прокомментировал слухи в западных СМИ о том, что Иран якобы может стать «разменной монетой» в договоренностях между Россией и США.

    Российский политик также счел несерьезными попытки Вашингтона учить Тегеран, призвав уважительно относиться к выбору Москвы и Тегерана в пользу сотрудничества.

    Он подчеркнул, что Россию и Иран связывают столетия отношений вне зависимости от того, как назывались государства тысячелетия назад.

    «Совершенно очевидно, что, когда нас кто-то пытается поучать, они должны обратиться к нашей истории. Как государство, которому сейчас исполняется 250 лет, может учить Иран, чья история простирается на 4 тыс. лет? Это выглядит несерьезно», – пояснил зампред Совбеза.

    Он заверил, что все останутся на своих местах, а другие страны должны уважительно относиться к этому выбору.

    «Никто из мировых правителей не вправе принимать на себя миссию Всевышнего или Господа Бога», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев раскрыл детали российской дипломатической помощи Ирану и сообщил, что президента России Владимир Путин высоко ценил Али Хаменеи.

    Медведев также назвал Ормузский пролив «термоядерным» оружием Ирана.

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    4 октября 2026, 00:05 • Новости дня
    Медведев назвал ничего не стоящими извинения Киева перед Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал безобразным террористическим актом удар Украины по иранскому торговому судну в Каспийском море.

    Медведев прокомментировал атаку Украины 25 июля на иранское судно в Каспийском море, отметив, что, по его мнению, Киев понимает только силу.

    «То, что произошло, – это совершенно безобразный акт, террористический акт, направленный против иранского торгового судна. Мы решительно осудили это. Я знаю, что Украина принесла извинения Исламской Республике Иран. Но не верьте им. Их извинения ничего не стоят. Они понимают только силу», – сказал Медведев в интервью Гостелерадио Ирана, транскрипт которого представлен на сайте политика.

    Он добавил, что странам Каспийского региона необходимо принять дипломатические и правовые меры для обеспечения безопасности. И напомнил о специальной конвенции о статусе Каспийского моря, которая ожидает ратификации парламентом Ирана. Медведев подчеркнул важность укрепления собственной безопасности в регионе.

    МИД Ирана сообщал, что при атаке иранского торгового судна в Каспийском море один моряк погиб и один пострадал. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщал, что Киев пообещал не повторять подобные удары, однако компенсация за инцидент до сих пор не выплачена.



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