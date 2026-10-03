Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием

Tекст: Мария Иванова

«Вне контекста ядерного оружия Иран неплохо позиционировал себя и ответил на угрозы американцев, используя другое оружие, которое я бы назвал термоядерным. Я имею в виду Ормузский пролив», – заявил Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о мерах, которые Ирану стоило бы предпринять для повышения сдерживающих возможностей в ответ на угрозу применения ядерного оружия, Медведев отметил, что советы давать проще, чем их исполнять.

Он подчеркнул, что любые конфликты завершаются переговорами и дипломатическим урегулированием. Президент Ирана Масуд Пезешкиан продемонстрировал готовность к такому процессу, добавил Медведев. Россия готова способствовать дипломатическому урегулированию, где это возможно, заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп отверг предложение Ирана об открытии Ормузского пролива.

В среду глава иранского МИД получил ответ США по Ормузскому проливу.

Переговоры США и Ирана зашли в тупик.