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    3 октября 2026, 21:29 • Новости дня

    Раскрыты особенности безэкипажного танка комплекса «Штурм»

    На учениях «Центр-2026» раскрыли возможности безэкипажного танка

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе командно-штабных учений «Центр-2026» были продемонстрированы особенности безэкипажных танков и боевых машин поддержки (БМПТ) тяжелого роботизированного комплекса «Штурм».

    Штурмовой безэкипажный танк оснащен совершенной системой наблюдения, включающей установленный на крыше «грибок» с камерами. Эта система позволяет экипажу в машине управления получать панорамную картину местности, пишет «Российская газета».

    Также в кадрах из боевого отделения танка показана специальная «капсула» с автоматом заряжания, которая обеспечивает более высокий уровень защиты боекомплекта.

    Впервые был представлен необитаемый вариант боевой машины поддержки «Спиридон». Машина оснащена спаренными 30-мм пушками и мощным бульдозерным отвалом для преодоления инженерных заграждений. В будущем управление комплексом «Штурм» может осуществляться с помощью систем искусственного интеллекта и спутниковой группировки «Рассвет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президенту Владимиру Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72.

    Десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    Военные задействовали их на учениях ОДКБ «Эшелон-2026».

    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 12:45 • Новости дня
    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии

    Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерала армии и краповый берет

    Золотов вручил Кадырову погоны генерала армии
    @ grozny_inform

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии и краповый берет на церемонии в Грозном.

    Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову погоны генерала армии, а также краповый берет за заслуги в развитии подразделений спецназа, сообщает ТАСС.

    «Владимиром Владимировичем Путиным мне поручено сегодня довести его указ о присвоении Герою России генерал-полковнику Кадырову очередного высшего воинского звания генерала армии», – заявил Золотов в ходе выступления.

    Он также отметил, что в знак признательности заслуг в развитии подразделений спецназначения и войск национальной гвардии было принято решение о вручении Кадырову крапового берета – важнейшего символа войск правопорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент Владимир Путин вручил личный штандарт главе Росгвардии Золотову. Ранее Росгвардия впервые приняла на вооружение танковые и противотанковые пушки. А до этого Золотов проверил подразделения Росгвардии в Курской области.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    3 октября 2026, 03:57 • Новости дня
    Тихоокеанское командование США назвало пуск ракеты КНДР безопасным

    Tекст: Катерина Туманова

    Пуск Северной Кореей баллистической ракеты не представляет угрозы для США и союзников, сказано в заявлении Тихоокеанского командования Вооруженных сил (ВС) США.

    «Третьего октября 2026 года Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск одной баллистической ракеты. Нам известно об этом пуске; мы поддерживаем тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Согласно имеющимся на данный момент оценкам, этот инцидент не представляет непосредственной угрозы для персонала или территории США, а также для наших союзников», – сказано в заявлении Тихоокеанского командования.

    Американские военные добавили, что США привержены обеспечению обороны собственной территории и защите своих союзников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Reuters сообщило, что в Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической. Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. До этого северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря 12 сентября.



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    3 октября 2026, 08:48 • Новости дня
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    ПВО за ночь сбила 218 украинских БПЛА над Россией
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские системы ПВО за ночь уничтожили 218 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны и акваториями двух морей.

    В ночь на 3 октября дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 218 украинских дронов самолетного типа, передает Минобороны. Масштабная атака продолжалась с 20:00 2 октября до 08:00 утра следующего дня.

    Беспилотники были сбиты над обширной территорией, включающей Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области. Кроме того, аппараты уничтожили над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

    Часть вражеских объектов ликвидировали над акваториями Азовского и Черного морей. Информация о возможных разрушениях на земле или пострадавших не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над Тульской областью.


    Ночью над этим же регионом уничтожили еще девять дронов.


    При детонации беспилотника в Белгородской области пострадал ребенок.

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    3 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве

    Британский эксперт Александр Меркурис заявил о разрушении ПВО Киева

    В Британии заявили об отсутствии противовоздушной обороны в Киеве
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Киеве практически не существует противовоздушной обороны, заявил британский политолог Александр Меркурис.

    В Киеве больше не могут отражать российские удары, поскольку у столицы Украины отсутствует противовоздушная оборона, заявил британский политолог Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran, передает РИА «Новости».

    «На Киев оказывают неослабевающее давление, это продолжается днем и ночью. Становится понятно, что противовоздушная оборона в украинской столице практически не существует», – сказал Меркурис.

    Он добавил, что украинские войска испытывают нехватку боеприпасов для отражения атак с воздуха. Переданные Западом истребители F-16 не могут изменить ситуацию, так как значительная часть этой техники выходит из строя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве действуют российские ретрансляторы, которые обеспечивают канал управления дронами «Герань» для корректировки ударов.

    Ранее в субботу Вооруженные силы России поразили Северный мост через Днепр в Киеве. Накануне сообщалось, что новые беспилотники «Герань» начали уничтожать этот стратегический объект.

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    3 октября 2026, 07:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на Северном мосту

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале о взрыве на Северном мосту, движение по нему перекрыто.

    «Попадание в Северный мост. Экстренные службы направляются на место», – написал он.

    Кличко добавил, что на Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по нему с левого на правый берег перекрыли.

    В ночь на субботу сообщалось о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева назвал «драматичной» ситуацию в городе. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

    The Guardian сообщила, что Украина вступила в самый сложный период с 2022 года.

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    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 02:23 • Новости дня
    Карлсон объяснил готовность Украины торговать ядерным оружием

    Карлсон уличил Украину в готовности продавать ядерное оружие

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина могла бы давно торговать ядерным оружием, если бы оно у нее было, с недобросовестными странами из-за высокого уровня коррупции.

    Журналист Такер Карлсон заявил, что Киев распродал бы свой арсенал в случае сохранения ядерного статуса, передает РИА «Новости». По его мнению, именно этот фактор послужил одной из причин глобального недоверия к украинской стороне.

    «Украина как самая коррумпированная страна в Европе уже бы продавала ядерное оружие недобросовестным силам по всему миру», – сказал Карлсон в эфире своего YouTube-шоу.

    Напомним, в 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум вместе с Россией, США и Британией. Документ гарантировал стране безопасность в обмен на отказ от ядерного статуса, при этом на ее территории находилась треть советского арсенала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Карлсон назвал ситуацию на Украине «самым ужасным, что происходит». Ущерб бюджета Украины от коррупционных преступлений превысил 15 млрд долларов. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил трудности западных союзников из-за повсеместной украинской коррупции.

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    3 октября 2026, 08:28 • Новости дня
    Российские военные применили единую ударную систему на учениях

    Вооруженные силы России испытали единую ударную систему на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие в ходе основного этапа стратегического учения «Центр-2026» применили единую ударную систему поля боя, сообщили в Ростехе.

    Во время основного этапа стратегического учения «Центр-2026» российские военнослужащие задействовали единую ударную систему поля боя, передает РИА «Новости». В госкорпорации подчеркнули, что большая часть военной техники, применявшейся в наземной части маневров, разработана и выпускается ее предприятиями.

    «Это основные танки «Прорыв» и безэкипажные танки «Штурм», БМПТ «Спиридон», наземные роботы «Импульс-М», ракеты «Изделие 305», адаптированные к наземной пусковой, РСЗО «Тосочка», тяжелые огнеметные системы, ПТРК и другая техника. Вместе они образуют единую ударную систему поля боя», – отметили в пресс-службе.

    Основной этап маневров прошел 2 октября 2026 года на Чебаркульском полигоне Центрального военного округа. Эти учения стали завершающим этапом подготовки Вооруженных сил России в текущем году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные отработали применение танков Т-14 «Армата» на полигоне Чебаркульский.

    Президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины на базе шасси танка Т-72Б3М.

    Министерство обороны сообщило об уничтожении артиллерии условного противника новейшим ракетным комплексом «Изделие 347».

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    3 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Военный эксперт Марочко назвал цифры потерь ВСУ за сентябрь

    Марочко: Потери ВСУ за сентябрь составили почти 48 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В сентябре Вооруженные силы Украины потеряли убитыми и ранеными почти 48 тыс. военнослужащих и иностранных наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    ВСУ в сентябре в боях потеряли почти 48 тыс. солдат и наемников, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что наибольший ущерб в живой силе вооруженные формирования Украины понесли на территории ДНР.

    «Санитарные и безвозвратные потери противника в живой силе за отчетный промежуток составили около 47 885 украинских боевиков и наемников, что на 9 240 больше по сравнению с августом», – заявил Марочко со ссылкой на данные Минобороны России, передает ТАСС.

    Помимо этого, по словам эксперта, в сентябре были уничтожены 24 тыс. беспилотников, 30 безэкипажных катеров, 70 морских судов, семь боевых машин РСЗО, 257 орудий полевой артиллерии, 310 танков и других бронемашин, 154 станции радиоэлектронной борьбы и более 2,5 тыс. различных боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марочко заявил о переброске украинским командованием «неликвидных» отрядов под Сумы. В тот же день он сообщил, что военные ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области.

    В августе эксперт отметил ввод резервов украинских войск для контратак.

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    3 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии напомнил Европе о российской ядерной триаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны, правительства которых жаждут «затоптать» Россию, напомнив им о российской ядерной триаде.

    Глава белорусского МИД Максим Рыженков на полях Генеральной Ассамблеи ООН посоветовал европейским политикам не забывать о стратегическом арсенале Москвы, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, в Европе существует убеждение, что благодаря большему ВВП и количеству людей, которых можно мобилизовать, к 2029-2030 году они смогут подготовиться и «затоптать» Россию.

    «Я им на это всегда отвечаю: «Ребята, ну вы же не забывайте про российскую ядерную триаду, про опыт, который сегодня уже накоплен, и про какие-то такие фишечки, которые есть в России и апробированы, которых у вас нет»», – сказал Рыженков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень современности российских сил ядерного сдерживания является самым высоким в мире, опережая показатели других ядерных держав. А также отмечал приоритет ядерной триады в новой программе вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявлял о последовательной модернизации ядерной триады. В октябре 2025 года президент сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

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    3 октября 2026, 08:50 • Новости дня
    Разработчик раскрыл характеристики маскировочного костюма «Древоч»

    Костюм «Древоч» скрыл бойцов от тепловизоров на расстоянии ста метров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Маскировочный костюм «Древоч» разработки воронежской компании Zavoz.pro эффективно скрывает бойца на расстоянии от 100 метров, сообщили в компании.

    Маскировочный костюм «Древоч» разработки воронежской компании Zavoz.pro эффективно скрывает бойца на расстоянии от 100 метров, передает ТАСС.

    «Уверенная рабочая дистанция снижения заметности от тепловизионного наблюдения составляет от 100 метров», – пояснили в компании. Перед использованием изделие необходимо выдержать на открытом воздухе в затемненном месте не менее часа, чтобы его температура приблизилась к температуре окружающей среды.

    Материал костюма обладает низкой теплопроводностью и гидрофобными свойствами. Он не поддерживает самостоятельное горение, а при воздействии пламени плавится и самозатухает в течение 10 секунд. Максимальный маскирующий эффект достигается при циркуляции воздуха между человеком и внешним слоем, поэтому производитель не рекомендует прижимать изделие к телу ремнями снаряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне компания Zavoz.pro модернизировала маскировочный костюм «Древоч» для снижения заметности в тепловизионном диапазоне.

    Ранее этот воронежский производитель направил в зону спецоперации более 50 тыс. защитных пончо «Нафаня».

    В начале сентября украинские операторы беспилотников безуспешно искали российских солдат в подобных маскировочных накидках.

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    3 октября 2026, 10:56 • Новости дня
    Росгвардия перечислила препятствующие получению разрешения на оружие заболевания

    Росгвардия назвала болезни глаз причиной для отказа в выдаче лицензии на оружие

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка Росгвардии Павел Ушаков сообщил, что наличие ряда психических расстройств и заболеваний глаз является основанием для отказа в выдаче разрешения на оружие.

    В Росгвардии назвали заболевания, при которых не выдадут разрешение на оружие. Как пояснил РИА «Новости» замначальника Центра лицензионно-разрешительной работы подмосковного главка ведомства Павел Ушаков, в утвержденный правительством перечень медицинских противопоказаний входят определенные тяжелые и хронические психические болезни, в том числе вызванные приемом психоактивных веществ.

    Среди них шизофрения, аффективные, бредовые, соматоформные и невротические расстройства. Также причиной отказа в выдаче оружия могут стать проблемы с глазами.

    «Отдельные заболевания глаз, сопровождающиеся существенным нарушением зрения, например, снижение остроты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем, острота зрения ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на другом, непереносимость коррекции (очковой или контактной) при двух открытых глазах, концентрическое сужение поля зрения каждого глаза до 20 градусов и менее», – пояснил Ушаков.

    Кроме того, ограничения касаются граждан с некоторыми формами катаракты, глаукомы и атрофии зрительного нерва. При этом представитель ведомства подчеркнул, что диагноз не всегда влечет за собой бессрочный запрет: ограничения при расстройствах из-за употребления наркотиков могут быть сняты при стойкой ремиссии длительностью не менее трех лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Росгвардия предложила ускорить процедуру выдачи разрешений на оружие. Ранее президент Владимир Путин продлил срок действия таких документов в ДНР и ЛНР до 2027 года.

    До этого ведомство освободило от ответственности граждан, добровольно сдающих оружие для нужд спецоперации на Украине.

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    3 октября 2026, 03:10 • Новости дня
    Reuters: В Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической

    В Сеуле и Токио запущенную КНДР ракету назвали баллистической

    Tекст: Катерина Туманова

    КНДР в субботу запустила баллистическую ракету в сторону моря у своего восточного побережья, сообщили Южная Корея и Япония.

    В заявлении южнокорейских военных говорится, что ракета была запущена из района Вонсан около 6:30 утра в субботу (21:30 по Гринвичу, пятница). Дальность полета ракеты не уточняется, передает Reuters.

    Береговая охрана Японии в электронном заявлении со ссылкой на министерство обороны страны сообщила, что объект, возможно, был баллистической ракетой и, по всей видимости, упал на землю.

    Южнокорейские военные заявили, что усилили контроль за любыми дальнейшими испытаниями ракет и будут обмениваться разведывательной информацией с США и Японией.

    В субботу Совет национальной безопасности администрации президента Южной Кореи провел экстренное заседание для оценки ситуации после запуска ракеты КНДР, говорится в заявлении администрации.

    Запуск произошел после того, как Ким Ё Чжон, сестра лидера Ким Чен Ына, выступила в пятницу с заявлением, в котором отвергла требование Сеула принести извинения за якобы северокорейские мины, серьезно ранившие южнокорейских солдат в демилитаризованной зоне между двумя Кореями.

    Ранее Yonhap сообщило, что КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября северокорейские военные произвели пуск ракеты в сторону Японского моря. В конце августа Вооруженные силы КНДР выпустили из окрестностей Пхеньяна около десяти баллистических ракет малой дальности.

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