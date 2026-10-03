Петарда взорвалась в руках у подростка на западе Москвы

На западе Москвы 14-летний подросток пострадал от взрыва петарды

Tекст: Вера Басилая

Инцидент произошел на западе столицы, где в руках у 14-летнего мальчика сработало пиротехническое изделие, в результате чего он получил травмы, передает ТАСС.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Летом в Москве самодельная петарда взорвалась в руках у мужчины.

В мае пиротехника на репетиции последнего звонка покалечила школьников.

Тогда в Пермской области при взрыве петарды пострадали трое учащихся.