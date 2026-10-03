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    3 октября 2026, 21:03 • Новости дня

    В кабмине ФРГ предложили избрать на пост президента женщину из восточных земель

    Уполномоченный кабмина ФРГ Кайзер предложила избрать президентом женщину

    Tекст: Вера Басилая

    Уполномоченный правительства ФРГ по делам Восточной Германии Элизабет Кайзер по случаю Дня германского единства выступила за избрание следующим федеральным президентом страны женщины из восточных земель.

    Вопрос о кандидатах на пост главы государства активно обсуждается в стране, при этом представитель кабмина считает необходимым отдать предпочтение представительнице бывшей ГДР, передает РИА «Новости».

    «Почему следующим федеральным президентом не может стать умная женщина из Восточной Германии? Я считаю, что настало время для главы государства из восточных земель», – заявила Кайзер в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung.

    Срок полномочий действующего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера истекает 18 марта 2027 года. Выборы нового главы государства пройдут на заседании Федерального собрания 30 января 2027 года.

    Последним немецким президентом, представлявшим восточные регионы страны, был Йоахим Гаук, занимавший этот пост с 2012 по 2017 год. 3 октября в ФРГ отмечается День германского единства в память о воссоединении страны в 1990 году, когда пять восточных земель вошли в состав ФРГ, а Берлин стал общей столицей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения страны.

    В прошлом месяце бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала абсурдным возможное выдвижение своей кандидатуры на пост президента.

    До этого немецкие политики заявили о разочаровании жителей Восточной Германии результатами объединения государства.

    2 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»

    Borsen-Zeitung: Германия запустила продажу бывшей «дочки» «Газпрома»

    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии начало процесс реприватизации бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, стоимость которой оценивается в 6 млрд евро, пишет Borsen-Zeitung.

    Власти ФРГ инициировали процесс подачи заявок на приобретение бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, которая ранее имела название Gazprom Germania. Стоимость актива оценивается примерно в 6 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на Borsen-Zeitung.

    В ноябре 2022 года правительство Германии национализировало Sefe, владеющую крупнейшим в Западной Европе подземным газохранилищем «Реден». Министерство по делам экономики и защиты климата страны тогда объяснило этот шаг угрозой неплатежеспособности предприятия, что могло поставить под удар безопасность энергоснабжения ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд запретил Sefe продолжать зарубежный арбитраж против «Газпрома».

    Ранее Германия не смогла отказаться от оплаты российского сжиженного природного газа. В то же время власти страны нашли способ для Sefe выйти из договора с предприятием «Ямал СПГ».

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    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    1 октября 2026, 05:33 • Новости дня
    Главы МВД земель Германии отменили принцип единогласия

    Главы МВД земель Германии отменили принцип единогласия из-за АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры внутренних дел немецких федеральных земель решили изменить правила голосования на совместных конференциях, чтобы предотвратить возможное блокирование решений представителями партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

    «Конференция министров внутренних дел федеральных земель Германии отказалась от принципа единогласия... В дальнейшем для принятия решения будет достаточно как минимум 13 голосов из 16», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

    Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс еще осенью 2025 года предлагала ввести механизм, ограничивающий возможность оппозиции блокировать важные инициативы.

    Принцип единогласия ранее не был закреплен формально, а опирался на многолетнюю традицию.

    Похожие изменения планируются и на конференциях премьер-министров земель Германии. Руководство регионов намерено перейти к принятию решений квалифицированным большинством, чтобы исключить риск единоличного блокирования работы со стороны представителей АдГ.

    В начале сентября «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Власти ФРГ заранее проработали варианты изоляции данного региона.

    Председатель парламентской фракции ХДС/ХСС Торстен Фрай пригрозил оппозиции применением ранее не использовавшейся статьи конституции.

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    3 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения

    Президент ФРГ заявил о недоверии немцев к политическому устройству страны

    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства заявил, что значительная часть немцев выражает недоверие к нынешнему политическому устройству страны спустя 36 лет после объединения ГДР и ФРГ.

    «Спустя почти четыре десятилетия после объединения Германии... значительная часть граждан выражает свое недоверие к политическому устройству федеративной республики», – заявил Штайнмайер, передает РИА «Новости».

    «Мы сейчас живем не в том мире уверенности и надежды, из которого вышли. Многие из нас – и действительно не только на востоке страны – выражают разочарование в своих ожиданиях», – сказал глава государства на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии.

    По мнению Штайнмайера, политическая реальность продемонстрировала немцам «свою жесткую и горькую сторону», отмечает ТАСС.

    Ранее канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте освистали на вручении Вестфальской премии мира в Мюнстере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Штайнмайер не согласился с проведением Олимпиады-2036 в Германии.

    В прошлом году президент ФРГ подписал поправки для увеличения государственного долга на оборону. В феврале 2025 года он сравнил лидеров ЕС с оленями.

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    2 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»

    Бывший канцлер Германии Шредер решил заняться развитием сети «Глобус» в России

    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус», где будет отвечать за стратегическое развитие торговой сети в России.

    Общее собрание участников ООО «Гиперглобус» назначило бывшего немецкого лидера Герхарда Шредера членом наблюдательного совета. В этой должности он займется общим руководством и стратегическим развитием торговой сети в России, передает РБК.

    Акционер розничной сети Томас Брух отметил, что многолетний опыт участия Шредера в политической и экономической жизни России делает его идеальным дополнением к совету. По его мнению, экс-канцлер поможет компании придерживаться курса на конструктивное сотрудничество и поиск совместных решений.

    Сам Шредер подчеркнул важность сохранения экономических связей и инвестиций в российскую экономику. По его словам, деятельность сети в России вносит значимый вклад в культурные отношения двух стран и обеспечение населения продовольствием.

    С января 2025 года российское подразделение «Гиперглобус» было полностью выделено из состава немецкого холдинга и функционирует самостоятельно. В настоящее время в России работают 20 гипермаркетов сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву.

    Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру политика для диалога с Европой.

    В Германии осудили отказ Европейского союза от посредничества экс-канцлера в переговорах с Россией.

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    2 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слова Мерца о ревизионизме

    Захарова: Обвинивший Россию в ревизионизме Мерц не знает значения этого слова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, обвиняющий Россию в ревизионизме, не понимает значения этого термина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что слово «ревизионизм» означает пересмотр устоявшихся теорий или доктрин, передает ТАСС.

    «Какие устоявшиеся теории, доктрины или концепции требует пересмотреть Россия?» – спросила она.

    Дипломат подчеркнула, что Россия выступает против нацизма, фашизма и диктатуры. Захарова поинтересовалась, не поддерживает ли Мерц все эти явления, если он считает их устоявшимися.

    Она также отметила, что Россия уважает итоги Второй мировой войны и Устав ООН, если Мерц имел в виду послевоенное мироустройство.

    Ранее Мерц заявил, что безопасность Европы находится под угрозой из-за «жестокого ревизионизма» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Летом она раскритиковала призыв канцлера вернуть мигрантов в Марокко.

    В мае дипломат ответила на слова немецкого политика о визите словацкого премьера Роберта Фицо в Россию.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    2 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Крупнейшая сеть универмагов Германии подала на банкротство

    DPA: Крупнейшая в Германии сеть универмагов Galeria подала заявление о банкротстве

    Tекст: Мария Иванова

    Германская сеть универмагов Galeria подала заявление в суд Дюссельдорфа об открытии процедуры несостоятельности.

    Операционная деятельность во всех 83 филиалах компании продолжится в штатном режиме. В Galeria отметили, что обращение в суд необходимо для стабилизации бизнеса. В результате под угрозой увольнения оказались около 12 тыс. сотрудников, сообщает агентство DPA со ссылкой на ретейлера.

    Это банкротство стало четвертым для компании за последние шесть лет. Предыдущие процедуры инициировались в 2020, 2022 и 2024 годах. Летом 2024 года сеть выкупил консорциум, в который вошли американская инвестиционная компания NRDC и структуры немецкого предпринимателя Бернда Бетца, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Германии зафиксировали максимальное число банкротств компаний за 20 лет.

    В марте импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве.

    В январе один из старейших трактиров Германии объявил о банкротстве после 270 лет работы.

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    3 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Рейтинг партии канцлера ФРГ упал до исторического минимума

    Bild: Поддержка партии канцлера ФРГ Мерца упала до исторического минимума в 18%

    Tекст: Мария Иванова

    Рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, опустился до исторического минимума в 18%, тогда как поддержка оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» достигла рекордных 30%.

    Рейтинг популярности возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем блока ХДС/ХСС упал до исторического минимума, в то время как оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) поднялась до рекордных 30%, пишет Bild со ссылкой на опрос института INSA.

    По данным исследователей, ХДС/ХСС потерял один процентный пункт и набирает 18% голосов. АдГ, напротив, прибавила один процентный пункт и впервые достигла отметки в 30%. Разрыв между двумя партиями увеличился до нового рекордного уровня в 12 процентных пунктов, отмечает РИА «Новости».

    Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» сравнялись по уровню поддержки на отметке 14%. За ними следует Левая партия с 10% голосов. Рейтинг остальных политических сил среди избирателей на данный момент не превышает 4%.

    Опрос также зафиксировал рекордно высокий уровень недовольства населения работой главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Его деятельностью удовлетворены лишь 15% опрошенных, тогда как 79% высказались о ней негативно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье рейтинг блока ХДС/ХСС рухнул до 19%.

    В прошлом месяце Фридрих Мерц после провала партии на выборах пообещал обсудить корректировку реформ.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера страны.

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    1 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Канцелярия канцлера Германии заблокировала законопроект о налоге на сахар

    Bild: Канцелярия Мерца заблокировала проект налога на сахар в напитках

    Tекст: Мария Иванова

    Ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отклонило законопроект министра финансов Ларса Клингбайля о введении специального сбора с напитков с высоким содержанием сахара.

    Внутри правящей коалиции Германии обострились разногласия после того, как ведомство главы правительства отклонило инициативу о налогообложении сладких напитков. Законопроект не прошел согласование с канцелярией и вряд ли получит большинство в парламенте, пишет Bild.

    Отвергнутый документ предусматривал введение сбора на все напитки, в которых содержится более пяти граммов сахара на 100 миллилитров. При таком составе налог составил бы 26 евроцентов за литр, при содержании от семи граммов – 32 цента, а свыше десяти граммов – 38 центов, отмечает ТАСС.

    Ранее немецкие партии договорились о необходимости ввести подобный сбор, однако его точные параметры так и остались неопределенными. Ожидалось, что новые правила вступят в силу 1 июля следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику главы немецкого правительства.

    В субботу канцлер столкнулся с угрозой блокады налоговых инициатив со стороны однопартийцев.

    В прошлом месяце рейтинг Фридриха Мерца упал до 14%.

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    2 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Вручение НАТО премии мира вызвало протесты в немецком Мюнстере

    Около 350 человек протестовали в Мюнстере против вручения НАТО премии мира

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком Мюнстере прошли протестные акции против вручения оборонному Североатлантическому альянсу Вестфальской премии мира, награду от лица НАТО получил генеральный секретарь Марк Рютте.

    Церемония вручения премии за укрепление сплоченности в Европе состоялась в четверг. Мероприятие традиционно проводится в городе, где в 1648 году подписали договор, завершивший Тридцатилетнюю войну. Перед гостями выступили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст, передает ТАСС.

    В отличие от прошлых лет торжество сопровождалось громкими протестами у ратуши, пишет WDR. Активисты выражали недовольство присуждением премии мира военному блоку. Всего на территории города одновременно прошли пять демонстраций с участием около 350 человек.

    Во время проводов лауреатов обстановка на площади Принципальмаркт обострилась. Оркестр играл гимн Европы, а некоторые протестующие пели протестные песни. Несмотря на напряженность, полиция заявила о завершении дня без серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Рютте заявил о неспособности лицензий на ракеты для систем Patriot помочь украинской армии в краткосрочной перспективе.

    В среду генеральный секретарь НАТО подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

    Во вторник руководитель Североатлантического альянса призвал увеличить расходы на оборону из-за происшествий на военных заводах.

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    2 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    В Германии назвали сроки готовности нового подразделения беспилотников

    DPA: Бундесвер намерен привести в полную готовность новый полк БПЛА к 2029 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новое подразделение Вооруженных сил Германии по работе с беспилотниками будет приведено в полную боеготовность к 2029 году, заявил инспектор сухопутных войск бундесвера Кристиан Фройдинг.

    Как пишет DPA со ссылкой на Фройдинга, в состав формируемого полка планируется включить от пяти до шести рот, передает РИА «Новости». Одна из рот должна применять БПЛА на малых дистанциях, другая – на дистанциях свыше 500 км. Также в состав полка войдут рота радиоэлектронной борьбы и рота противодействия беспилотникам.

    Кроме того, в подразделение планируется включить роту для испытаний и экспериментов в области БПЛА, что позволит сосредоточить в нем процессы развития, тестирования и боевого применения новых образцов.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о создании первого специального подразделения БПЛА в бундесвере. По данным телеканала N-TV, оно войдет в состав 10-й танковой дивизии, к которой относится бригада в Литве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot.

    Летом Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы.

    Весной глава Минобороны Германии объявил о свободном выезде мужчин за границу.

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    2 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Суд Гамбурга отказал операторам «Северных потоков» в статусе соистцов

    Суд в Гамбурге не допустил операторов «Северных потоков» к участию в процессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высший земельный суд Гамбурга отказался допустить компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG к процессу по делу о подрыве газопроводов в качестве соистцов.

    «Постановлениями от 30 сентября 2026 года 3-й сенат по уголовным делам Высшего земельного суда Гамбурга отказал компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в допуске к участию в процессе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в качестве соистцов», – отмечается в сообщении суда, сообщает ТАСС.

    Суд счел, что у компаний нет «особой процессуальной потребности в защите», вызванной экономическими последствиями диверсии. Там заявили, что стоимость восстановления трубопроводов не позволяет квалифицировать ущерб как полную экономическую гибель имущества.

    В инстанции также отметили, что право выступать соистцом не может быть обосновано необходимостью защиты от возможных обвинений со стороны подсудимого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец попросил убежище в Хорватии.

    В августе премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал подрыв «Северных потоков».

    В июле суд Лондона отказал Nord Stream AG в страховке за взорванные газопроводы.

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    3 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Штайнмайер предупредил об опасности повторения ФРГ судьбы Веймарской республики

    Президент ФРГ Штайнмайер заявил об опасном усилении экстремистских сил в стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об опасности усиления экстремистских сил и предупредил о риске повторения сценария Веймарской республики.

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства предупредил об опасности усиления в стране экстремистских сил и повторения сценария Веймарской республики (неофициальное название Германии в 1918–33 годах, когда в стране царила нестабильность в политике и экономике, итогом стал приход к власти Гитлера – прим. ред.). Выступая в Бремене на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии, глава государства указал на недоверие широких слоев общества к политическому порядку страны, передает ТАСС.

    «Дискредитация демократических процессов, радикализация общественности, диффамация компромисса – все это должно быть для нас предостережением. Станет ли Берлинская республика более похожей на Веймарскую – этот вопрос пока остается открытым», – заявил Штайнмайер.

    Он призвал граждан не позволять втягивать себя в политическую истерию и разгул оскорблений представителей власти. По его словам, экстремистские силы проявляют жажду разрушения и угрожают внутреннему единству ФРГ.

    Президент Германии добавил, что руководство государства не может игнорировать тот факт, что более четверти избирателей своими голосами на выборах демонстрируют неприятие важных решений республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресса сообщила о несогласии Штайнмайера с идеей проведения Олимпийских игр в Германии. В прошлом году глава государства подписал поправки, позволяющие увеличить государственный долг на нужды обороны.

    До этого президент ФРГ распустил Бундестаг после вынесения вотума недоверия правительству.

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    3 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    В центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России

    Berliner Morgenpost: На митинге в Берлине потребовали закрыть базы США

    Tекст: Мария Иванова

    В День германского единства в центре Берлина состоялась масштабная акция протеста против милитаризации Германии, участники которой принесли с собой флаги России.

    Митинг прошел перед Бранденбургскими воротами. Участники размахивали флагами с голубями мира, палестинскими и отдельными российскими флагами, пишет Berliner Morgenpost.

    Организатором выступила инициатива «Никогда больше войне – сложить оружие», к ней присоединились левые политические силы, включая партию «Левых» и «Союз за социальную справедливость и разумную экономику», отмечает РИА «Новости».

    В манифесте протестующие потребовали от властей остановить милитаризацию, прекратить поставки оружия в зоны конфликтов, отменить санкции и отказаться от возвращения обязательного призыва. Активисты также настаивают на закрытии военных баз США, выводе американского ядерного оружия и создании общеевропейской архитектуры безопасности с включением России.

    В документе подчеркивается, что за последние пять лет расходы на армию в ФРГ удвоились, а к 2030 году их планируют увеличить еще вдвое. Активисты назвали несостоятельными заявления властей о российской угрозе, отметив, что за гонку вооружений расплачиваются граждане ростом налогов и снижением качества соцуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Берлине в защиту Русского дома спели песню «Пусть всегда будет солнце».

    Летом жители столицы Германии вышли на митинг против поставок оружия Украине.

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