Вучич пообещал сохранить традиционную дружбу Сербии с Россией

Вучич заявил о намерении Сербии сохранить традиционную дружбу с Россией

Tекст: Вера Басилая

Вучич заявил, что Сербия продолжит отстаивать национальные интересы и сохранит дружбу с Россией, передает ТАСС.

«Мы продолжим проводить внешнюю политику так же, как делали это до сих пор. Путь в сторону Европы, но при этом с учетом защиты наших национальных интересов и не отказываясь от традиционной дружбы. Мы единственная страна в Европе, не вводившая санкций против России. Небольшое государство, руководство которого нашло в себе твердость противостоять давлению», – сказал Вучич.

Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьеры. Основным оппонентом станет объединение «Студенческий список» во главе с кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о наблюдении Москвы за выборами в Сербии.

В понедельник Кремль спросили о развитии отношений России и Сербии после отставки Вучича.

В прошлом месяце Вучич назвал срок ухода в отставку.