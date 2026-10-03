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    3 октября 2026, 20:59 • Новости дня

    Вучич пообещал сохранить традиционную дружбу Сербии с Россией

    Вучич заявил о намерении Сербии сохранить традиционную дружбу с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Подавший в отставку с поста президента Сербии Александар Вучич на предвыборном митинге заявил, что Белград не откажется от традиционных дружеских отношений с Москвой.

    Вучич заявил, что Сербия продолжит отстаивать национальные интересы и сохранит дружбу с Россией, передает ТАСС.

    «Мы продолжим проводить внешнюю политику так же, как делали это до сих пор. Путь в сторону Европы, но при этом с учетом защиты наших национальных интересов и не отказываясь от традиционной дружбы. Мы единственная страна в Европе, не вводившая санкций против России. Небольшое государство, руководство которого нашло в себе твердость противостоять давлению», – сказал Вучич.

    Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии и станет ее кандидатом в премьеры. Основным оппонентом станет объединение «Студенческий список» во главе с кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила о наблюдении Москвы за выборами в Сербии.

    В понедельник Кремль спросили о развитии отношений России и Сербии после отставки Вучича.

    В прошлом месяце Вучич назвал срок ухода в отставку.

    3 октября 2026, 02:48 • Новости дня
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    Осужденный Врублевский создал «бумажный интернет» для заключенных
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский разработал систему на базе искусственного интеллекта для обмена информацией через тюремную почту, о чем сообщила его адвокат Полина Власюк.

    Основатель платежной системы ChronoPay Павел Врублевский, отбывающий десятилетний срок за мошенничество, внедрил искусственный интеллект в тюремную переписку, передает ТАСС.

    «Павел Врублевский со своими помощниками внедрил искусственный интеллект (ChatGPT) в тюремную переписку и через систему «ФСИН-письмо» переписывается с AI. Фактически родился в своем роде «интернет на бумаге»», – рассказала адвокат Власюк.

    Теперь заключенные могут запрашивать юридические советы, списки книг, новости и обновления социальных сетей.

    Система работает через почтовый ящик, к которому подключен специальный бот. Он распознает написанные от руки письма арестантов, ищет нужную информацию и отправляет ответ через сервисы ФСИН.

    Адвокат подчеркнула, что бот соблюдает цензуру и не выполняет запрещенные действия.

    Власюк добавила, что алгоритм поможет осужденным находить ответы на правовые и другие вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хамовнический суд Москвы в октябре 2025 года приговорил Врублевского к 10 годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Вину фигуранты дела не признали. Врублевский произнес в суде сгенерированное искусственным интеллектом последнее слово.

    Пленум Верховного суда России обязал участников судебных разбирательств официально сообщать об использовании нейросетей.

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    3 октября 2026, 00:12 • Новости дня
    СК возбудил дело после смертельного нападения заключенного на конвой

    СК возбудил дело по трем статьям после нападения заключенного

    Tекст: Катерина Туманова

    В Кабардино-Балкарии заключенный напал на конвоиров в поезде, убив одного сотрудника ФСИН и ранив еще троих, после чего был ликвидирован, следственные органы по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

    В Кабардино-Балкарии заключенный напал на конвоиров в поезде Владикавказ – Адлер, убив одного сотрудника ФСИН и ранив еще троих, после чего был ликвидирован, сообщили в Следственном комитете России.

    «Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия), ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», – сказано в Max-канале ведомства.

    Следователи представили предварительную картину произошедшего, согласно которой один из арестантов напал на сотрудников ФСИН, завладел огнестрельным оружием и открыл стрельбу. В результате один конвоир погиб на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

    Нападавший был ликвидирован ответным огнем правоохранителей. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося.

    Вечером пятницы стало известно, что при нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного.

    В апреле 2026 года в Подмосковье мужчина напал на конвоиров в суде.

    В июле следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 00:40 • Новости дня
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    Мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на обычную мирную жизнь в городе рассчитывать не стоит из-за разрушений инфраструктуры накануне зимы.

    Он назвал ситуацию в Киеве «очень драматичной», так как накануне зимы пострадало транспортное сообщение через Днепр.

    «Столица в очень драматичной ситуации. <...> Жить как в мирное время больше не выйдет», – приводит РИА «Новости» слова Кличко в комментарии «Стране.ua».

    Напомним, в ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко назвал условие возобновления движения метро по Южному мосту в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 06:43 • Новости дня
    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области

    Войска России начали бои за четыре села в Харьковской области

    Группировка войск «Север» начала бои за четыре села в Харьковской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» ведут активные бои за освобождение четырех населенных пунктов в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

    «Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. Кроме того, формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Николаева, Нефедовка, Купино и Черное», – приводит слова  офицера ТАСС.

    По словам Межевых, российские войска расширяют внешнюю зону контроля и продолжают активные боевые действия за освобождение Приколотного.

    Он добавил, что артиллерия и авиация наносят огневое поражение по опорным пунктам украинских сил в районах Хатнего и Малого Бурлука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили харьковские Грачевку и Сердобино, сумскую Малую Рыбицу. Марочко сообщил, что солдаты ВСУ отказались выполнять приказы в Харьковской области. ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области.


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    3 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста

    МИД Молдавии вручил послу России ноту протеста из-за обломков беспилотников

    Посол России в Кишиневе получил вторую за неделю ноту протеста
    @ Дмитрий Осматеско/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России в Кишиневе Олега Озерова и вручило ему ноту протеста в связи с обнаружением обломков летательных аппаратов.

    Министерство иностранных дел Молдавии вручило послу России Олегу Озерову вторую за неделю ноту протеста из-за пролета беспилотников и ракет неустановленного происхождения, передает РИА «Новости».

    В субботу системы наблюдения министерства обороны республики зафиксировали в воздушном пространстве шесть несанкционированных полетов. Пять аппаратов, включая три ракеты и два дрона, взорвались на земле, а еще один объект пересек границу в сторону Украины.

    Полиция обнаружила обломки на территории Каушанского, Новоаненского, Хынчештского и Штефан-Водского районов. В селе Крокмаз падение фрагментов вызвало пожар в винограднике, в результате инцидента никто не пострадал.

    Кишинев регулярно возлагает на Москву ответственность за подобные инциденты, однако не приводит доказательств российского происхождения аппаратов. После предыдущего визита в МИД Молдавии 1 октября Озеров отмечал, что дипломатам не предоставили никаких подтверждений принадлежности дронов России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спикер парламента Молдавии допустил высылку посла России.

    В четверг Молдавия вручила ноту протеста послу России из-за падения беспилотников.

    Ранее сообщалось, что прилетевший со стороны Украины беспилотник упал на кукурузном поле в румынском уезде Сучава, предварительно спровоцировав закрытие воздушного пространства Молдавии на час.

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    2 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    При нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН
    При нападении заключенного в Кабардино-Балкарии погиб сотрудник ФСИН
    @ Георгий Зимарев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате нападения заключенного на конвоиров в Кабардино-Балкарии погиб один сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), еще трое получили ранения разной степени тяжести, сообщили правоохранители.

    Во время нападения осужденного на сотрудников ФСИН в поезде в Кабардино-Балкарии обычные пассажиры не пострадали, передает РИА «Новости». Инцидент произошел ранее, однако точные детали происшествия стали известны только сейчас.

    «Во время нападения гражданские лица не пострадали», – сообщил собеседник агентства в правоохранительных органах.

    В результате действий преступника один сотрудник службы исполнения наказаний погиб, еще трое получили ранения.

    Источник также опроверг распространяемую в СМИ и Telegram-каналах информацию о масштабном бунте заключенных в поезде Владикавказ – Адлер.

    «Информация о бунте осужденных в поезде в Кабардино-Балкарии не соответствует действительности», – заверил источник.

    Об этом же сообщил источник ТАСС, добавив, что напавших на сотрудников ФСИН заключенный ликвидирован.

    «Заключенный ликвидирован при попытке к бегству, информация о бунте не соответствует действительности», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года неизвестные напали на конвой ФСИН в Казани и освободили заключенного.

    В апреле 2026 года в Подмосковье мужчина напал на конвоиров в суде.

    В июле следствие потребовало арестовать напавших на инспектора ДПС в Москве.

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    2 октября 2026, 23:15 • Новости дня
    Отец хоккеиста НХЛ Кузьменко погиб после борьбы с медведем в тайге

    Отец хоккеиста НХЛ Кузьменко погиб после нападения медведя

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Андрей Кузьменко поделился подробностями гибели своего отца Александра, который более часа боролся в воде с напавшим на него медведем.

    Отец нападающего клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Андрея Кузьменко Александр погиб после нападения медведя в тувинской тайге, передает РИА «Новости».

    Трагедия произошла 22 сентября, когда 62-летний мужчина находился на рыбалке с друзьями.

    «Хочу рассказать обо всем один раз. Мой отец отправился с друзьями на рыбалку. Он стоял в воде, когда сзади на него напал медведь. Отец боролся с медведем в воде целый час и десять минут и все равно выжил, в течение двух дней он перенес тяжелейший шок», – сообщил хоккеист.

    Пострадавший получил тяжелые травмы лица. Санавиация доставила его в республиканскую больницу, где он впоследствии скончался. Похороны Александра Кузьменко прошли 28 сентября.

    Форвард «Питтсбург Пингвинз» вернулся к тренировкам в США после поездки в Москву. Он сменил свой игровой номер с 10-го на 62-й в память об отце. Андрей Кузьменко отметил, что рад вернуться к работе и очень соскучился по хоккею.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завел уголовное дело после гибели московского тренера от нападения медведя в Туве. Охотники через несколько дней застрелили растерзавшего московского тренера в Туве медведя.

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    3 октября 2026, 06:18 • Новости дня
    Экономист рассказала об индексации страховых, социальных и военных пенсий

    Эксперт Подольская: Страховые пенсии индексируются дважды в год

    Tекст: Катерина Туманова

    Эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала о запланированном на 2027 год повышении страховых, социальных и военных выплат пенсионерам, уточнив, что пока показатели повышения носят предварительный характер.

    «Страховые пенсии индексируются дважды в год согласно решению, принятому в 2026 году. С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят на 6,8%», – рассказала она РИА «Новости».

    Подольская уточнила, что этот показатель соответствует прогнозному уровню инфляции. С 1 апреля пройдет дополнительный этап повышения страховых выплат на 3,3%, который будет зависеть от темпов роста средних зарплат. Индексация затронет работающих и неработающих граждан.

    В августе работающим пенсионерам дополнительно пересчитают выплаты с учетом накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов. Кроме того, скорректируют накопительные пенсии за счет инвестиционных доходов.

    Социальные пенсии с 1 апреля предварительно вырастут на 6,8%.

    Военные пенсии планируется проиндексировать с 1 октября ориентировочно на 4%. Размер этой выплаты традиционно увеличится вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Голикова сообщила о двойной индексации страховых пенсий в 2027 году. Средняя пенсия по старости к концу 2027 года составит 29 тыс. 904 рубля. Экономист Балынин рассказал об особенностях начисления второй пенсии.


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    3 октября 2026, 07:50 • Новости дня
    На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении породы погиб человек

    На шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении погиб человек

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура Североуральска организовала проверку по факту гибели человека при обрушении породы на шахте «Черемуховская-Глубокая» близ Североуральска.

    «По предварительной информации, около 6 час. 40 мин. сегодня, 3 октября 2026 года, на шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска на горизонте 1040 м произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни», –  сказано в Max-канале прокуратуры Свердловской области.

    Прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ, а также законодательства об охране труда.

    Шахта работает в штатном режиме, работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

    По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле жертвами обвала штольни в Амурской области стали два человека. В июле при взрыве метана на шахте в Пакистане погибли более 30 человек. В августе обрушение золотого рудника в ЦАР унесло жизни 30 шахтеров.


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    3 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Марочко сообщил о последствиях для ВСУ ударов ВС России по мостам

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские удары по мостам через Днепр грозят лишить украинскую армию поставок западного вооружения и техники, существенно усложнив логистику, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Удары российских войск по мостам через Днепр могут оставить командование ВСУ без западных поставок. На уходящей неделе Вооруженные силы России впервые начали наносить удары по крупным мостам через реку Днепр, отметил эксперт.

    «По гуманитарным соображениям наше командование не наносило таких ударов. Сейчас же эти удары существенно усложнят переброску вооружения, военной техники, которая поступает особенно с западной части Украины и через границу с Польшей», – сказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что в ближайшее время последствия этих ударов отразятся на линии фронта. По его словам, это серьезная угроза для украинских сил, теряющих основные пути снабжения западным оружием.

    Минобороны 2 октября сообщило о поражении автожелезнодорожного моста через Днепр в Киеве. Через эту переправу осуществлялись поставки военных грузов для украинской группировки в Донбассе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр. Российские войска атаковали Южный мост в Киеве. Эксперт Кнутов объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками.

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    3 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    The Guardian: Украина вступила в самый сложный период с 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Украина переживает ту часть трудностей, к которым только готовилась, а чиновники уже предупреждают европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы, пишет британская The Guardian.

    «Киев переживает самый сложный период с начала вторжения, поскольку усиливающиеся российские атаки меняют повседневную жизнь в столице», – пишет The Guardian.

    Газета указывает на то, как усиление ударов ВС России погружает Украину в тревожные состояния в преддверии зимы.

    «Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы», – отмечает газета.

    Издание сообщает, что дипломаты, которых призвали оставить посольства в Киеве, заявляют о намерении остаться, однако в частных разговорах высокопоставленные дипломаты сообщают о планах, «предусматривающих перенос посольств во Львов или восточную Польшу».

    «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – сказал дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Кличко назвал «драматичной» ситуацию в городе. Российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.

    Премьер Украины Корецкий назвал предстоящую зиму главным вызовом для страны.

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    2 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Текслер доложил Путину о планах завершить метротрам в Челябинске в 2028 году

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что строительство метротрама в Челябинске планируется завершить в 2028 году.

    Текслер на встрече с Путиным сообщил, что в транспортной сфере регион продолжает флагманский проект – метротрам в Челябинске. Благодаря поддержке президента регион получил возможность использовать ранее созданную подземную инфраструктуру и связать ее с городской трамвайной сетью. В планах – закончить в 2028 году, передает ТАСС.

    Губернатор также отметил, что в Челябинской области обновляют общественный транспорт и смостоятельно на Южном Урале производят трамваи и троллейбусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В августе Текслер анонсировал создание на Урале полного цикла производства промышленной робототехники.

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    3 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    В Сербии предупредили Россию о переходе Европой опасной черты

    «Печат»: ЕС может переступить красную линию в противостоянии с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС может переступить опасную черту в противостоянии с Россией, после чего возвращение к прежним отношениям станет невозможным, пишет сербская газета «Печат».

    Евросоюз рискует переступить опасную черту в противостоянии с Россией, после чего возвращение к нормальным отношениям станет невозможным, передает РИА «Новости». Сербские журналисты отмечают, что европейские страны сейчас переживают серьезный экономический и политический кризис.

    «Логика тут следующая: когда «российская угроза» стучит в двери, нельзя ставить неудобные вопросы об инфляции, снижении уровня жизни, подрыве базовых принципов демократии и свободы СМИ. <…> Проблема всех этих политических игр и запугивания народа войной в том, что можно перегнуть палку», – говорится в публикации.

    Авторы статьи подчеркивают, что заявления об угрозе со стороны Москвы служат лишь для внутренней стабилизации в ЕС. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно подчеркивал, что Москва не готовится к боевым действиям с Европой. По словам главы государства, западные политики регулярно используют миф о российской угрозе для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал провокацией заявления западных стран о возможной войне с Москвой.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил риторику о российской угрозе попыткой отвлечения внимания европейских избирателей от внутренних проблем.

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    2 октября 2026, 22:33 • Новости дня
    Мирошник высмеял показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках

    В МИД высмеяли показную озабоченность Запада ситуацией в Алешках

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник высмеял западных дипломатов за показную озабоченность ситуацией в херсонских Алешках, тогда как они даже не представляют, где расположен этот населенный пункт.

    Представители западных стран, заявляющие об обеспокоенности положением дел в Алешках Херсонской области, на самом деле даже не знают, где расположен этот город, отметил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник после участия в Женеве в 63-й сессии Совета по правам человека ООН, передает РИА «Новости».

    «Сегодня буквально несколько стран продолжали не упоминать, а пробалтывать или прожевывать свою «обеспокоенность ситуацией в Алешках»… Здесь мы начинаем понимать, что эти страны, которые выстроились или которых выстроили в очередь, понятия не имеют, где Алешки находится, что в Алешках находится», – сказал посол в эфире программы «Соловьев LIVE».

    Дипломат отметил, что попытки представителей Киева поднять тему Алешек являются частью пропагандистской кампании, организованной при поддержке Запада.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские военные предпринимают все возможные усилия для решения проблемы поставок продовольствия и медикаментов в Алешки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках. Глава Алешек опроверг заявления Киева о сбросе гуманитарной помощи с БПЛА. Захарова обвинила Украину в создании «Бучи 2.0» из ситуации в Алешках.

    Правозащитники заинтересовались поднятыми Россией вопросами в СПЧ ООН.

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    2 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Жилец дома рядом с особняком Миллера получил жилье из маневренного фонда

    Tекст: Вера Басилая

    Житель одного из домов, примыкающих к горевшему особняку Миллера в Петербурге, получил жилье из маневренного фонда, сообщил вице-губернатор города, руководитель администрации губернатора Валерий Москаленко.

    «За предоставлением городского маневренного фонда обратился один человек. Помещение предоставлено», – сообщил в «Максе» Москаленко.

    Крупный пожар на объекте культурного наследия «Особняк Миллера» на Исаакиевской площади произошел вечером 1 октября, площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м. Соседние здания – многоквартирный дом на Исаакиевской площади и жилой дом на улице Якубовича – пострадали менее значительно.

    К вечеру 2 октября спасатели полностью завершили противопожарные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спасатели ликвидировали пожар в особняке Миллера в центре Петербурга.

    Правоохранительные органы завели уголовное дело после происшествия.

    В четверг прокуратура взяла на контроль проверку по факту возгорания.

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