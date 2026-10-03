Следователи начали поиск сожителя расчлененной в Москве женщины

Tекст: Вера Басилая

В правоохранительных органах сообщили, что сожитель женщины, фрагменты тела которой были найдены в квартире на Жулебинском бульваре в Москве, может быть причастен к ее убийству, передает РИА «Новости».

«В настоящее время его местонахождение устанавливается», – сообщил источник.

В столичном главке СК России сообщили, что по факту обнаружения фрагментов человеческого тела возбуждено уголовное дело. Уточняется, что останки принадлежат женщине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в квартире на юго-востоке Москвы нашли фрагменты человеческого тела. Летом мужчину в Москве заподозрили в убийстве и расчленении сестры. В апреле подозреваемый в убийстве женщины в Москве лечился у психиатра.