Второй за день нефтяной танкер пострадал от взрыва в Ормузском проливе

Tasnim: В Ормузском проливе на втором за день нефтяном танкере произошел взрыв

Tекст: Мария Иванова

«Нефтяной танкер во время входа в Ормузский пролив отключил системы слежения… После чего на танкере произошел взрыв», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».

По данным иранской стороны, судно нарушило правила прохождения через пролив.

Отмечается, что это уже второй инцидент в субботу в данном районе. Ранее со ссылкой на британскую Организацию морской торговли сообщалось об ударе «неизвестным снарядом» по другому танкеру у берегов Омана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу танкер получил повреждения при обстреле в Ормузском проливе.

В четверг судно загорелось после попадания снаряда в этом же районе.