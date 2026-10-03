Министр финансов США исключил передачу Китаю технологий ИИ

Минфин США: Вашингтон не станет предоставлять Китаю технологии ИИ

Tекст: Мария Иванова

«Вероятно, такого не будет. Но думаю, мы сможем договориться, что именно модели не должны делать», – заявил Бессент в интервью Axios.

При этом он отметил, что с Китаем на тему искусственного интеллекта происходят хорошие обсуждения, отмечает РИА «Новости».

Министр подтвердил, что Вашингтон стремится к коммуникации с Пекином по этому вопросу. США хотят предложить процесс уведомлений, связанный с проблемами развития нейросетей, и рассчитывают договориться о соответствующем канале взаимодействия, добавил Бессент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу кандидат в вице-президенты США Джеймс Дэвид Вэнс сравнил ажиотаж вокруг искусственного интеллекта с пандемией коронавируса.

В четверг решение Дональда Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

В прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин призвал США к сотрудничеству по ИИ.