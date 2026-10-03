На нефтяном объекте в Эр-Рияде вспыхнул пожар

Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате

Слухи о русском и украинце за штурвалом рейса Flydubai появились из-за шутки

Tекст: Вера Басилая

Слухи о том, что одним из пилотов экстренно севшего рейса Flydubai мог быть русский, а другим – украинец, появились из-за шутки в закрытом чате израильских журналистов, сообщают «Вести» со ссылкой на Baza.

Отмечается, что ведущий израильского 12-го канала, состоявший в этом чате, озвучил непроверенную информацию в прямом эфире. В результате слухи быстро распространились в израильских и мировых СМИ.

Впоследствии автор первоначального сообщения признался в чате, что его слова были лишь неудачной шуткой и не соответствуют действительности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai.

В тот же день Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота.

В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля за их действия во время инцидента.