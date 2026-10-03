Кремль отказался комментировать данные о сделке России и США по «Лукойлу»

Песков не стал комментировать данные о сделке России и США по активам «Лукойла»

Tекст: Вера Басилая

«Без комментариев», – заявил Песков РБК.

Ранее в западных СМИ появились сообщения, что Россия и США обсуждают многомиллиардную сделку по зарубежным активам компании «Лукойл» в рамках переговоров по Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что вопрос продажи зарубежных активов «Лукойла» включен в переговоры по Украине.

В прошлом месяце Белый дом поддержал американского инвестора Тодда Боэли в покупке этих активов.

В мае Минфин США продлил генеральную лицензию на операции, связанные с зарубежными активами российской компании.