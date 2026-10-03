  • Новость часаРоссийские военные поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Одессе
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ
    Карасин объяснил, как трактовать предупреждение МИД дипломатам в Киеве
    Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда
    Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США
    МИД предупредил дипломатов и иностранцев об опасности нахождения на Украине
    В Киеве на Майдане началась акция за мирное урегулирование конфликта
    Россия направила Индии шесть нот из-за ареста танкера
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    Кашпировский перед смертью пожалел о переезде в США
    3 октября 2026, 18:04 • Новости дня

    Кремль отказался комментировать данные о сделке России и США по «Лукойлу»

    Песков не стал комментировать данные о сделке России и США по активам «Лукойла»

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможном обсуждении многомиллиардной сделки между Москвой и Вашингтоном касательно зарубежных активов «Лукойла».

    «Без комментариев», – заявил Песков РБК.

    Ранее в западных СМИ появились сообщения, что Россия и США обсуждают многомиллиардную сделку по зарубежным активам компании «Лукойл» в рамках переговоров по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сообщалось, что вопрос продажи зарубежных активов «Лукойла» включен в переговоры по Украине.

    В прошлом месяце Белый дом поддержал американского инвестора Тодда Боэли в покупке этих активов.

    В мае Минфин США продлил генеральную лицензию на операции, связанные с зарубежными активами российской компании.

    2 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    СК начал следствие из-за передачи ВСУ арестованных в США активов Малофеева
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о присвоении денег бизнесмена Константина Малофеева на счетах в США и использовании их для финансирования ВСУ, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Следователи устанавливают должностных лиц органов власти США, причастных к принятию решений о незаконном аресте средств бизнесмена. Эти деньги в дальнейшем были направлены на поддержку ВСУ, сообщила Петренко РИА «Новости».

    Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по заявлению самого Малофеева. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства незаконных действий американских властей, нарушающих права граждан России и принципы частной собственности.

    Петренко добавила, что по решению американских органов власти были арестованы денежные средства на счетах предпринимателя в кредитных учреждениях страны, эти деньги в дальнейшем были использованы для финансирования ВСУ.

    В марте 2023 года ФСБ предотвратила убийство Малофеева. В спецслужбе указали, что украинские силовые структуры намеревались подложить бомбу ему под автомобиль.

    Малофеев заявлял, что не получил травм при покушении.

    В 2020 году учрежденный бизнесменом телеканал «Царьград» судился с американской Google, Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск к корпорации.

    Комментарии (11)
    1 октября 2026, 21:15 • Новости дня
    США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вашингтон ввел ограничения против российской системы международных платежей А7, обвинив платформу в помощи Ирану при обходе санкций, следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

    Министерство финансов США включило российскую систему международных платежей А7 в санкционный список, передает РИА «Новости». В американском ведомстве платформу назвали «связанной с Россией теневой банковской сетью».

    «Сегодня министерство финансов США предприняло беспрецедентные меры против A7 Network», – заявили представители ведомства. По версии Вашингтона, Иран мог использовать систему для обхода действующих ограничений.

    Американская сторона отметила, что платформа могла оказывать финансовую поддержку Корпусу стражей исламской революции и палестинскому движению ХАМАС. Помимо этого, санкции распространили на автомобильный и железнодорожный секторы иранской экономики.

    В обновленный список попали автопроизводители Iran Khodro, SAIPA, Pars Khodro и Zamyad, а также государственная железнодорожная компания Ирана. Ограничения также затронули ряд компаний из Китая, ОАЭ, Германии, Турции и Индонезии, а также иранских граждан Мехнуша Хамедани и Рамина Кешвардуста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Британия ввела ограничительные меры против топ-менеджеров системы международных расчетов А7.

    В начале сентября министр финансов США Скотт Бессент пообещал систематически наказывать любых помощников Тегерана.

    В середине прошлого месяца американский президент Дональд Трамп подписал масштабный закон об «адских санкциях» в отношении Ирана и России.

    Комментарии (0)
    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 17:59 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    Песков: Встреча Путина и Трампа необходима для всего мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Возможные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Китае имеют огромное значение для всего международного сообщества, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Я убежден, что президент будет рад там встретиться с президентом Трампом, и эта встреча была бы необходима не только для наших двух стран, но и для всего мира», – подчеркнул официальный представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков допустил вероятность организации трехсторонней встречи на саммите АТЭС.

    Ранее российский лидер Владимир Путин выразил готовность к переговорам с американским коллегой.

    До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил возможность проведения такого саммита в Шэньчжэне.

    Комментарии (5)
    1 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Путин признался в смене позиции по Украине после Анкориджа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин сообщил, что изменил свое мнение относительно урегулирования ситуации на Украине после визита в американский город Анкоридж.

    Путин рассказал, что поменял свою точку зрения на урегулирование ситуации на Украине в ходе поездки в американский Анкоридж. По словам президента, изначально российская сторона отвергла предложенный американцами вариант выхода из кризиса, передает РИА «Новости».

    «Американская сторона предложила нам вариант выхода из кризиса. И первоначально мы сказали: «Ну нет, мы должны подумать». А потом я приехал в Анкоридж и поменял свою позицию. Сказал, что согласен», – сообщил Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах в Анкоридже стороны обсуждали варианты завершения конфликта на Украине без оформления формальных документов.

    Позже глава МИД России Сергей Лавров подтвердил согласие Москвы с предложенной Соединенными Штатами концепцией урегулирования. А уже летом помощник президента Юрий Ушаков заявил о неспособности Вашингтона выполнить достигнутые на саммите договоренности.

    Комментарии (3)
    1 октября 2026, 17:26 • Новости дня
    Песков: Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина на АТЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона ведет подготовку к проведению двусторонних переговоров президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях предстоящего саммита АТЭС, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы готовимся к двусторонней встрече с председателем Си. Путин и Си условились о том, что такую встречу они на полях саммита проведут», – приводит его слова РИА «Новости».

    Саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества) пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае.

    Во вторник в Кремле назвали возможной подготовку Китаем встречи Путина, президента США Дональда Трампа и Си Цзиньпина на этом саммите.

    В тот же день Пекин уклонился от комментариев о возможности проведения таких трехсторонних переговоров.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:49 • Новости дня
    Путин выразил готовность возобновить диалог по стратегической стабильности с США

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин выразил готовность Москвы немедленно возобновить с Вашингтоном обсуждение вопросов стратегической стабильности и ограничения вооружений.

    «Если действующая администрация США захочет это сделать, мы готовы возобновить этот диалог хоть завтра», – сказал президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает РИА «Новости».

    При этом глава государства отметил, что Москва до сих пор не получила от Вашингтона ответа на свои инициативы по сдерживанию гонки вооружений. По его словам, Россия никогда не выступала против подобного обсуждения и продолжает предлагать его американской стороне.

    Президент также подчеркнул важность наличия договоренностей по ограничениям арсеналов, поскольку механизмы сдерживания объективно необходимы.

    Он напомнил, что именно США, а не Россия, под различными предлогами выходили из международных соглашений, лежащих в основе нераспространения ядерного оружия, включая договор СНВ-3.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров сообщил о предложениях Вашингтона возобновить двусторонний диалог.

    Летом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков исключил перспективы скорого начала переговоров по стратегической стабильности.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил сохранение ответственного курса России вне рамок ДСНВ.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 02:20 • Новости дня
    Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС
    Crew Dragon с космонавтом Тетерятниковым пристыковался к МКС
    @ NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии НАСА Crew-13, в состав которой входит российский космонавт Сергей Тетерятников, успешно пристыковался к Международной космической станции.

    Вместе с Тетерятниковым на орбиту отправились командир экипажа Джессика Уоткинс и пилот Люк Делани от НАСА, а также специалист миссии от Канадского космического агентства Джошуа Кутрик, передает РИА «Новости».

    Стыковка корабля с орбитальным комплексом состоялась в 2.05 мск. Общее время полета от старта до стыковки составило 7 часов 55 минут, что стало рекордным показателем скорости сближения для американских космических кораблей за всю историю эксплуатации станции.

    Научная программа экипажа, по данным НАСА, включает эксперименты для подготовки будущих миссий к Луне и Марсу, а также прикладные исследования в интересах земной медицины. Космонавты изучат ткани на основе стволовых клеток человека для поиска методов лечения болезней сердца и Паркинсона, исследуют нарушения кровообращения в невесомости и займутся выращиванием растений на орбите.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу экипаж миссии Crew-13 с Тетерятниковым прибыл во Флориду.

    В четверг российский космонавт отправился к МКС.

    Комментарии (0)
    2 октября 2026, 21:30 • Новости дня
    Риттер прошел по первому в России маршруту памяти жертв геноцида народов СССР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер прошел по маршруту исторической памяти в Калининградской области, посвященному жертвам геноцида советского народа, сообщил Национальный центр исторической памяти при президенте России.

    Риттер посетил маршрут, посвященный жертвам геноцида советского народа, совершенного нацистами на территории бывшей Восточной Пруссии. Поездка состоялась в преддверии 80-й годовщины окончания Нюрнбергского процесса, сообщил центр в Telegram-канале.

    Маршрут создан в рамках реализации федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. В сентябре с ним первыми познакомились российские и иностранные журналисты. Пресс-тур организовали Национальный центр исторической памяти при президенте России и правительство Калининградской области при содействии МИД и компании «Мик-Авиа».

    В Калининграде Риттер посетил офис центра, где эксперт Александр Щеглов представил ему выставку «Спасенная Европа». Экспозиция посвящена освободительной миссии Красной армии и вкладу советского народа в победу над нацизмом в Европе.

    Особое внимание уделили одноименному парку исторических миниатюр. На территории, оформленной в виде карты Восточной Европы, размещены уменьшенные копии снесенных в европейских странах памятников советским солдатам и генералам.

    Риттер высоко оценил работу центра и содержание экспозиции. По его словам, выставка и парк передают историческую правду и ценности, имеющие фундаментальное значение для всего цивилизованного мира.

    Американский эксперт намерен подготовить серию репортажей для мировой аудитории о масштабах нацистского геноцида советского народа и потерях, ценой которых удалось остановить нацизм.

    На территории бывшей Восточной Пруссии действовало не менее 56 специализированных лагерей. Через один из них, «Шталаг-1А-Штаблак», прошли свыше 90 тыс. военнопленных. Здесь же появились «биржи труда», на которых угнанных жителей СССР продавали в рабство за 15 марок.

    1 декабря 2023 года Калининградский областной суд признал преступления нацистов и их пособников в Восточной Пруссии геноцидом советского народа. Согласно решению суда, незаконно угнаны не менее 672 623 мирных граждан и военнопленных. Из них не менее 114 485 человек были убиты, свыше 211 624 отправлены на принудительные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг главы МИД стран ОДКБ призвали признать геноцидом истребление советского народа.

    В прошлом году Национальный центр исторической памяти получил артефакты геноцида советского народа.

    В августе 2025 года Скотт Риттер заявил о попытках стереть русскую идентичность на Украине.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 13:15 • Новости дня
    Песков заявил о выгоде совместных экономических проектов с США

    Песков назвал выгодной реализацию крупных экономических проектов России и США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил перспективы развития делового сотрудничества Москвы и Вашингтона, назвав текущие рабочие контакты весьма позитивным процессом.

    Песков заявил, что взаимодействие государств на рабочем уровне не прекращается, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов о недавней поездке спецпредставителя президента по инвестиционному сотрудничеству Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты, представитель Кремля подчеркнул важность двустороннего диалога.

    «Кирилл Дмитриев продолжает обсуждать экономическую проблематику в том плане, что действительно реализация в самых различных областях экономических проектов, в том числе и крупных, была бы к большой выгоде и России, и Америки», – отметил пресс-секретарь.

    По словам представителя Кремля, стороны продолжают детальное обсуждение дальнейших инициатив в различных сферах. Сохранение подобных рабочих контактов оценивается российской стороной как весьма положительный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне встречи с представителями американских властей.

    Глава РФПИ опубликовал фотографию из столицы США в соцсетях.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о продолжающихся контактах с американскими переговорщиками.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 22:57 • Новости дня
    Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в гуманитарных обменах с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за участие в организации обменов между Россией и Украиной и содействие в решении гуманитарных вопросов, связанных с украинским конфликтом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин заявил: «Мы благодарны первой леди США за работу в гуманитарной сфере».

    Путин подчеркнул, что благодарность в адрес супруги президента США прозвучала «совершенно искренне» и «без всякой иронии», передает ТАСС.

    «Это касается обменов, некоторых решений и других гуманитарных вопросов», – пояснил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что Мелания Трамп сыграла важную роль в возвращении российской девочки с территории Украины к своей семье.

    Мелания Трамп сообщала, что Россия и США обеспечили возвращение к родителям восьми детей с Украины, которые были разлучены со своими семьями из-за боевых действий.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 21:43 • Новости дня
    Путин оценил предложения Трампа по Украине

    Путин: Предложения Трампа по Украине сложные, но в правильном направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин прокомментировал инициативы Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, оценив их как «сложные, но в правильном направлении».

    Путин назвал предложения президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию сложными, но направленными в правильное русло. Выступая на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», российский лидер отметил важность гарантий безопасности, передает РИА «Новости».

    «Нам нужны гарантии безопасности, не только для той стороны, с чем мы согласны, там много предложений, в том числе и президент Трамп сделал. Такие сложные для нас решения, но в целом мы понимаем, что это в правильном направлении движение», – сказал Путин.

    Кроме того, президент России сообщил, что на саммите в Анкоридже обсуждались предложения по урегулированию ситуации на Украине, выдвинутые не Москвой, а Вашингтоном.

    «Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом лидеры России и США обсудили варианты завершения украинского конфликта на саммите в Анкоридже.

    Ранее Кремль назвал инициативы Дональда Трампа очень хорошей основой для будущих договоренностей. Позже Владимир Путин отметил опору американских предложений на достигнутые на Аляске соглашения.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 21:04 • Новости дня
    Минфин США продлил операционную лицензию российско-сербской нефтяной компании

    Tекст: Ольга Иванова

    Американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии».

    Министерство финансов Соединенных Штатов продлило до 31 октября лицензию на операционную деятельность для находящейся под санкциями российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), передает РИА «Новости». Прежний документ действовал до 30 сентября 2026 года.

    «Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США выдало NIS новую особую лицензию на операционную деятельность до 31 октября», – сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

    В настоящее время идут переговоры о продаже контрольного пакета в 56,15% акций «Газпром нефти» в NIS венгерской компании MOL. Ранее OFAC ограничивал срок этих консультаций концом сентября.

    Сербские власти уже заключили с MOL соглашение об управлении NIS в случае успешной сделки и ее одобрения американским Минфином. По условиям договора, правительство Сербии приобретет дополнительные 5% акций компании. При этом нефтеперерабатывающий завод продолжит работу минимум 10 лет, сохраняя объемы производства на уровне от 3,5 до 4 млн тонн нефтепродуктов ежегодно.

    Компания NIS является одним из крупнейших энергетических предприятий Юго-Восточной Европы. Она обеспечивает работой около 14 тыс. человек, а ее ежегодные налоговые отчисления составляют до 9% бюджета Сербии. В активе компании более 400 автозаправочных станций и нефтеперерабатывающий завод в Панчево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сербское предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.

    Ранее Белград согласовал с венгерской компанией MOL условия покупки контрольного пакета акций этой организации.

    Российские власти провели закрытые коммерческие консультации по вопросу передачи контроля над данным активом.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 14:08 • Новости дня
    Захарова обвинила журналистов Bloomberg в информационной диверсии

    Захарова назвала диверсией интерпретацию своих слов журналистами Bloomberg

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила американское агентство Bloomberg в информационной диверсии и неприкрытой прокачке русофобских нарративов.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналисты американского агентства Bloomberg занимаются информационной диверсионной деятельностью, передает РИА «Новости».

    Ранее издание исказило смысл слов дипломата, что заводы по производству оружия для ВСУ в Европе являются для России военными целями. Bloomberg назвало это новой угрозой в адрес членов НАТО, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии планов нападать на страны альянса.

    «Они занимаются абсолютно четко информационной диверсионной деятельностью… Они занимаются неприкрытой прокачкой… русофобских нарративов. Они обслуживают всю эту агрессию и делают, еще раз хочу это сказать, с абсолютно четко и явно выраженными диверсионными целями», – отметила Захарова в эфире программы «Время покажет».

    Дипломат подчеркнула, что Bloomberg нельзя назвать информационным агентством, а его сотрудников – журналистами. По ее словам, эта организация полностью завязана на спецслужбах западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России обвинила западную прессу в массовой фабрикации новостей.

    В конце августа дипломат указала британскому корреспонденту на грубую ошибку при цитировании тезиса о возможных целях для российских военных.

    Ранее Мария Захарова назвала агентство Bloomberg сливным бачком из-за публикации непроверенной информации.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 21:04 • Новости дня
    Путин: Европа проявляет более агрессивную политику к России, чем США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин сообщил, что многие европейские страны ведут себя по отношению к России агрессивнее Вашингтона, который сейчас стремится к завершению украинского конфликта.

    «Сейчас, конечно, основные ведущие европейские страны занимают гораздо более агрессивную позицию в отношении России, чем Соединенные Штаты», – подчеркнул глава государства в ходе пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», передает РИА «Новости».

    По его словам, США стремятся к прекращению конфликта, тогда как многие страны Европы, исходя из неблагоприятного развития экономики в своих странах, положения правящего политического класса, исходя из изменений настроений внутри своих стран, «являются застрельщиками агрессивного поведения в отношении России и создания дополнительных кризисов между Россией и Европой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на заседании клуба «Валдай» российский лидер рассказал о попытках Запада изолировать Россию после распада СССР.

    Глава государства призвал мировое сообщество к мирному сосуществованию.

    В четверг президент заявил о вынужденной защите России в ответ на агрессию.

    Комментарии (0)
    1 октября 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин допустил возможность встречи с Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин допустил возможность проведения встречи с лидерами США и Китая Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на полях предстоящего саммита АТЭС.

    Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» допустил возможность проведения трехсторонней встречи с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), передает РИА «Новости».

    Российский лидер выразил уверенность в том, что предстоящее мероприятие в Китае пройдет успешно. По его словам, для организации переговоров в формате Россия – США – КНР необходимо предварительно согласовать повестку.

    «Нужно найти вопросы, определить тематику переговоров, многое будет зависеть от Китая», – отметил глава государства, говоря о перспективах встречи лидеров трех стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков также допустил вероятность организации Пекином трехсторонней встречи лидеров на саммите АТЭС.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко выразил поддержку проведению совместных переговоров глав России, США и КНР. А глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к контактам с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Новую Казачью в Харьковской области
    Зеленский попросил Трампа заблокировать российскую систему «Рассвет»
    В Харькове произошла перестрелка между бойцами бригад ВСУ
    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»
    Перекрытие мостов в Киеве из-за российских ударов назвали катастрофой
    Сержант Татарин назвал главные правила выживания в бою
    Недовольный покупатель выстрелил в лицо продавщице в Кирове