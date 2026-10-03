Москвича отправили на принудительное лечение после прыжков по машинам

Прыгавшего по машинам у метро «Алексеевская» москвича отправили в психбольницу

Tекст: Тимур Шайдуллин

На дороге возле станции метро «Алексеевская» в Москве мужчина стал прыгать по машинам, сообщает телеканал 360.ru.

По словам очевидицы, москвич начал это делать после того, как водитель такси попытался объехать автомобиль BMW. Водитель иномарки выбежал из машины и начал прыгать по автомобилям, в том числе по крыше такси.

Прыгая, мужчина кричал: «Я – звезда!». Также он рассказывал окружающим о съемках кино и реакции людей на его имя. В итоге правоохранители задержали дебошира и направили его на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом суд в Москве арестовал за хулиганство петербуржца. В феврале мужчине, сломавшему нос девушке в московском метро, вменили хулиганство.



