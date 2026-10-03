При разборе завалов на месте пожара в Краснозаводске нашли пять погибших

Эксперт: Логистику по мостам через Днепр можно прервать без нанесения вреда

Военный эксперт Онуфриенко: Россию интересуют прежде всего восемь мостов

Tекст: Андрей Резчиков

«Массированные удары Украины по тылам и тыловым городам России в этом году фактически убрали все ограничения. Как говорил президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба «Валдай», мы начали выносить стратегическую логистику противника. Это касается и черноморских портов, блокирования движения вражеских судов, которые доставляют грузы военного назначения в украинские порты. Теперь это относится и к мостам через Днепр», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Собеседник подчеркивает, что удары по мостам непосредственно в Киеве носят, помимо военного, и демонстративный аспект. «Киев лучше всего прикрыт системами противовоздушной обороны. И когда удары наносятся по Южному, Северному мосту, когда прекращается движение по метромосту, мосту Патона, Днепровскому мосту, пусть даже на несколько часов, это кроме военного имеет еще и политический эффект», – пояснил аналитик.

Ко всему прочему, без изменения по сути основных маршрутов полетов российских «Гераней» «это позволяет слегка сместить акцент с цели и бить не по заправке возле моста, а непосредственно по мосту».

«Сейчас эти удары наглядно доказали, что именно логистику по мостам через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда. Пока в этих мостах не образовалось ни одной дыры даже в дорожном покрытии. Тем не менее это уже вызвало в Киеве транспортный коллапс. Мы видели и путешествующих пешком по мостам, и колоссальные пробки вечером и ночью, скопившиеся в Киеве, мосты перекрывались неоднократно. То есть уже этот опыт доказал, что даже такие удары в разы снижают количество транспорта, которое противник до этого был в состоянии перебрасывать на левый берег», – рассказал спикер.

Дальнейшее масштабирование уже полученного опыта будет иметь еще более фатальные последствия. «Ошибочно утверждение, что 90% всего транспортного сообщения между двумя берегами обеспечивал именно Южный мост. Он обеспечивал 90% только автотранспортного сообщения и только в Киеве. Основные пути снабжения вооруженных сил хунты идут по железной дороге. Пропускная способность различных железнодорожных мостов, которых девять, различается – от 48 до 240 пар поездов в сутки, то есть 240 в одну сторону, 240 в другую. Причем железнодорожный эшелон полноценный, полноразмерный перевозит десятки тысяч тонн груза, до порядка 40 тыс. тонн. Фура больше 20 тонн не возьмет. Разница в объемах очевидна», – рассуждает эксперт.

Но ремонтировать железнодорожное полотно на мостах несоизмеримо труднее, потому что без маневрового поезда этого не сделать. «Соответственно, его нужно пригнать. Он тоже является целью. Если его уничтожить на мосту, это уже не день, не два и не неделя. А при продолжении ударов, при их системном повторении ежедневно, движение по железнодорожным мостам остановится даже без разрушения полотна, не то что опор», – пояснил Онуфриенко.

Аналогично, пусть и в меньшей степени, это касается автомобильных мостов через Днепр, которых на Украине более полутора десятков. «Но Россию интересуют прежде всего восемь мостов: три в Запорожье и пять в Днепропетровске. Запорожские находятся на удалении менее 40 км от линии фронта, днепропетровские – до 120 км. То есть запорожские мосты находятся в зоне досягаемости даже фронтовых дронов-камикадзе при условии, что они снабжаются дополнительным аккумулятором. А мосты в Днепропетровске и Запорожье вместе накрываются управляемыми снарядами повышенной дальности «Торнадо-С» и других 300-миллиметровых систем залпового огня», – пояснил эксперт.

Кроме того, помимо планирующих авиабомб с модулями планирования и коррекции, баллистических ракет средств для поражения этих восьми мостов у России более чем достаточно. «И их мы в состоянии не просто парализовать, а физически вынести полотно – хоть железнодорожных, хоть автомобильных мостов. И вот это сейчас наглядно демонстрируется на мостах в Киеве, которые находятся значительно дальше от наших пусковых установок «Герань». Есть надежда на то, что это будет масштабировано уже по всему Днепру», – предположил Онуфриенко.

В этом случае логистика противника встанет. «Безусловно, будут наводиться понтонные переправы, будут и на лодках, и на плотах доставлять грузы. Но пропускная способность этих средств в десятки раз ниже, чем у действующих мостов. Во-вторых, они точно так же уязвимы для ударов, причем значительно более уязвимы, потому что каждый понтонный блок тонет даже после удара фронтового камикадзе, не говоря уже о «Герани». Поэтому мы в состоянии создать противнику колоссальные проблемы. Более чем 500-тысячную группировку, которая вся находится на левом берегу Днепра, боеприпасами, оружием, бронетехникой и всем остальным не снабдишь. Это нереально. Вот такие перспективы открываются после начала ударов по мостам в Киеве», – пояснил Онуфриенко.

В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве. Факт атаки и ее последствия подтвердили как российская, так и украинская стороны. По информации Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении военной логистики.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что прилет реактивного дрона был зафиксирован на рассвете. По его данным, на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Жертв и пострадавших непосредственно в результате этого удара не зафиксировано.

Как пишут украинские СМИ, в связи с повреждениями движение по Северному мосту с левого на правый берег Днепра полностью перекрыто. Общественный транспорт пущен в обход по альтернативным маршрутам (через Подольский мостовой переход).

Эта атака стала продолжением серии ударов по логистическим артериям украинской столицы. Предыдущие два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору и перекрытие метрополитена, из-за чего движение по нему также было полностью остановлено.