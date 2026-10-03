Напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии

The Telegraph: Напавший на командира самолета Flydubai пилот учился в Британии

По данным The Telegraph, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами с 2020 по 2023 год прошел трехлетний курс дистанционного обучения в Бакингемширском новом университете.

При этом в вузе подчеркнули, что подготовку в качестве пилота он не проходил, отмечает РИА «Новости».

В среду самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили факт драки между пилотами.

По данным пассажиров, в ходе потасовки один из пилотов ранил командира судна ножом. Обезвредить нападавшего помогли два других пилота компании, оказавшихся на борту, после чего самолет благополучно приземлился в аэропорту Табука.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ назвали имя предполагаемого пилота-террориста на рейсе Flydubai.

В пятницу Оман запретил ему полеты за радикализм.

Саудовская Аравия начала расследование инцидента.