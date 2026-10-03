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    3 октября 2026, 17:45 • Новости дня

    Напавший на капитана Flydubai пилот изучал авиаменеджмент в Британии

    The Telegraph: Напавший на командира самолета Flydubai пилот учился в Британии

    Второй пилот, напавший на командира самолета Flydubai во время рейса в Тель-Авив, проходил дистанционное обучение по авиационному менеджменту в британском университете.

    По данным The Telegraph, 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами с 2020 по 2023 год прошел трехлетний курс дистанционного обучения в Бакингемширском новом университете.

    При этом в вузе подчеркнули, что подготовку в качестве пилота он не проходил, отмечает РИА «Новости».

    В среду самолет Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. В авиакомпании подтвердили факт драки между пилотами.

    По данным пассажиров, в ходе потасовки один из пилотов ранил командира судна ножом. Обезвредить нападавшего помогли два других пилота компании, оказавшихся на борту, после чего самолет благополучно приземлился в аэропорту Табука.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ назвали имя предполагаемого пилота-террориста на рейсе Flydubai.

    В пятницу Оман запретил ему полеты за радикализм.

    Саудовская Аравия начала расследование инцидента.

    2 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате

    Слухи о русском и украинце за штурвалом рейса Flydubai появились из-за шутки

    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о том, что пилотами экстренно севшего рейса Flydubai якобы были россиянин и украинец, оказалась результатом неудачной шутки в чате израильских журналистов.

    Слухи о том, что одним из пилотов экстренно севшего рейса Flydubai мог быть русский, а другим – украинец, появились из-за шутки в закрытом чате израильских журналистов, сообщают «Вести» со ссылкой на Baza.

    Отмечается, что ведущий израильского 12-го канала, состоявший в этом чате, озвучил непроверенную информацию в прямом эфире. В результате слухи быстро распространились в израильских и мировых СМИ.

    Впоследствии автор первоначального сообщения признался в чате, что его слова были лишь неудачной шуткой и не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai.

    В тот же день Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота.

    В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля за их действия во время инцидента.

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    30 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские следователи не исключают, что пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, планировал направить лайнер в высотное здание в Израиле.

    Одно из основных направлений расследования инцидента на борту самолета Flydubai – версия о нападении по сценарию 11 сентября 2001 года в США, пишет The Daily Telegraph.

    По данным неназванных источников издания, предполагается сценарий, при котором второй пилот убивает командира воздушного судна и разбивает самолет на территории Израиля вместе с пассажирами, большинство из которых составляют израильтяне.

    Чиновники отмечают, что пока неизвестна точная цель преднамеренного захвата самолета. Однако несколько собеседников газеты допустили вероятность того, что пилот мог выбрать в качестве цели высотное здание в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду глава израильского Минобороны назвал инцидент терактом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гражданская авиация показала свою уязвимость перед пилотами-террористами.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    2 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»

    У напавшего на капитана рейса Flydubai пилота нашли пропалестинские листовки

    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»
    @ Gabriele Holtermann-Gorden/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В вещах второго пилота из Омана, попытавшегося разбить самолет авиакомпании Flydubai со 174 пассажирами на борту, обнаружили материалы в поддержку Палестины.

    Оманский пилот, напавший на капитана рейса FZ1073, ранее неоднократно высказывался в поддержку палестинцев и выражал враждебность по отношению к Израилю. Среди его вещей нашли листовки и публикации организации «Свободная Палестина», пишет Israel National News со ссылкой на источник в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

    Самолет направлялся из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, в основном израильтяне, и восемь членов экипажа. В ходе инцидента сработал код чрезвычайной ситуации, указывающий на незаконное вмешательство. Израильские власти подняли в воздух истребители.

    По словам пассажиров, после того как самолет начал крениться и падать, несколько израильтян ворвались в кабину, где нашли капитана раненым, и обезвредили нападавшего. Один из пассажиров Янив Хаюн некоторое время управлял самолетом до вмешательства члена экипажа. В итоге борт приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

    Первый пилот гражданин Индии Смит Маччхар получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу, а затем переведен в Абу-Даби вместе с нападавшим. МВД Саудовской Аравии подтвердило факт нападения, однако в заявлении ведомства не упоминались Израиль и возможный теракт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai. В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля. Нетаньяху сказал, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября.

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    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Пилот Flydubai госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии

    Tекст: Антон Антонов

    Капитан рейса Flydubai Смит Маччхар после инцидента с нападением находится в больнице города Табук в стабильном состоянии, сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии.

    «Наше посольство в Эр-Рияде и консульство в Джидде следят за состоянием здоровья господина Смита Маччхара – отважного индийского пилота рейса авиакомпании Flydubai», – говорится в сообщении.

    Индийский пилот получает необходимую медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

    По данным дипломатов, здоровье пилота оценивается как стабильное, хотя они ждут более полной информации от медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейс Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате воздушного судна и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее на борту попыткой теракта.

    Авиакомпания Flydubai после инцидента приостановила выполнение рейсов между Дубаем и Израилем на время расследования.

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    1 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября

    Axios: Израильский пассажир и пилот предотвратили теракт на рейсе Flydubai

    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября
    @ Кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия раненого индийского пилота и израильского пассажира предотвратили катастрофу, сопоставимую с терактами 11 сентября, на борту следовавшего в Израиль самолета авиакомпании FlyDubai.

    Индийский пилот Смит Маччхар, получивший ножевые ранения на борту направлявшегося в Израиль самолета, смог открыть дверь кабины, после чего пассажир-израильтянин Янив Хаюн отстранил напавшего летчика из Омана от управления. В результате инцидента самолет начал резкое снижение, однако катастрофу удалось предотвратить, пишет Axios.

    По словам Биньямина Нетаньяху, напавший оманец пытался заблокировать приборы, когда в кабину ворвался Хаюн, работающий сантехником. Израильтянин потянул штурвал на себя, в то время как другие пассажиры и члены экипажа скрутили злоумышленника. Управление воздушным судном перехватили резервные пилоты, самолет удалось стабилизировать.

    Глава израильского правительства отметил, что следователи пока не выявили признаков причастности Ирана к произошедшему. В настоящее время подозреваемый находится в Саудовской Аравии, где проходит допрос. Власти ОАЭ разрешили Израилю принять участие в расследовании инцидента.

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал индийского летчика героем и высоко оценил действия израильского пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился со спасшим самолет пассажиром. В четверг пострадавшего индийского летчика госпитализировали в стабильном состоянии в Табуке. В среду авиакомпания Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением.

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    1 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США

    Axios: Рубио потребовал от делегации Ирана на ГА ООН покинуть США

    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

    «Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией», – пишет Axios.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи была вынуждена экстренно покинуть Нью-Йорк. Постоянное представительство США при ООН передало соответствующее распоряжение госсекретаря, передает ТАСС.

    В Белом доме рассчитывали на прогресс в диалоге, однако к вечеру стало очевидно, что процесс зашел в тупик. Через несколько часов после получения уведомления иранские дипломаты направились в аэропорт и вылетели в Доху.

    Как отметил источник портала, глава МИД Ирана изначально планировал возвращение в Тегеран в тот же вечер. «Задержались дольше, чем было положено», – заявил собеседник издания, комментируя ситуацию с отъездом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

    Ранее Рубио лично заблокировал потенциальную сделку о прекращении конфликта.

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    1 октября 2026, 12:39 • Новости дня
    Кремль прокомментировал инцидент с экстренно севшим рейсом Flydubai

    Песков призвал дождаться данных спецслужб по инциденту с рейсом Flydubai

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал дождаться официальной информации от спецслужб, расследующих инцидент с самолетом авиакомпании Flydubai, совершившим экстренную посадку в Саудовской Аравии.

    Отвечая на вопрос о возможном присутствии граждан России на борту самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, Песков отметил необходимость обращения к отечественным специальным службам, передает ТАСС.

    «Событие произошло только вчера, и сейчас там ведется следствие», – напомнил представитель Кремля. Он призвал проявить терпение, чтобы получить информацию, которую следствие сочтет возможной для публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Саудовская Аравия начала расследование драки пилотов на рейсе Flydubai.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на этом рейсе.

    Ранее сообщалось, что россиян на борту подавшего сигнал бедствия самолета не оказалось.

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    30 сентября 2026, 21:28 • Новости дня
    Пилота с ножом смогли обезвредить четыре пассажира рейса Flydubai

    Пилота с ножом обезвредили четверо пассажиров рейса Flydubai

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса авиакомпании Flydubai рассказали журналистам, как смогли скрутить пилота, который напал с ножом на своего коллегу во время полета.

    Четверо мужчин на борту самолета авиакомпании Flydubai смогли задержать и обезвредить пилота, который с ножом набросился на своего коллегу, сообщает RT. О подробностях инцидента журналистам рассказал сын одного из пассажиров, участвовавших в поимке злоумышленника.

    «Мой отец видел, как открылась дверь, видел кровь и террориста. Он попытался остановить его вместе с тремя другими людьми. Он, безусловно, повёл себя очень храбро. Его можно назвать героем. В тот момент он пытался сделать всё, что мог», – рассказал молодой человек.

    По словам собеседника телеканала, нападавшего удерживали почти час. Ранее стало известно, что самолет подал сигнал бедствия из-за драки в кабине экипажа.

    В настоящее время оба летчика находятся в больнице в Саудовской Аравии. В Израиле инцидент на борту Boeing 737 рассматривают как возможную попытку террористического акта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии из-за вооруженного конфликта пилотов. Пассажиры рейса обезвредили нападавшего с ножом летчика. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

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    2 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Россия приветствовала вывод американских войск из Ирака

    Захарова: Россия приветствует вывод войск США и их союзников из Ирака

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские власти поддержали завершение миссии иностранных вооруженных сил в ближневосточном государстве, отметив готовность местной армии к самостоятельной защите страны, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что Москва приветствует решение о выводе американских сил, передает РИА «Новости». По ее словам, этот шаг подтверждает способность местных силовых структур самостоятельно обеспечивать национальную безопасность.

    «Вывод войск из Ирака, что мы, безусловно, приветствуем, свидетельствует о том, что иракские армия и силовые структуры в состоянии самостоятельно решать вопрос укрепления обороноспособности государства», – подчеркнула дипломат в комментарии на сайте министерства.

    Захарова также напомнила о негативных последствиях американского присутствия. Она отметила, что вторжение в 2003 году под надуманным предлогом спровоцировало десятилетия нестабильности на всем Ближнем Востоке.

    Международная коалиция во главе с США действовала в регионе с 2014 года без прямой санкции Совета Безопасности ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил о завершении миссии международной коалиции.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о выводе американских подразделений из арабской республики. Нидерланды завершили свое участие в антитеррористической операции.

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    2 октября 2026, 17:48 • Новости дня
    Flydubai приостановила полеты в Тель-Авив

    Tекст: Валерия Городецкая

    Эмиратская авиакомпания Flydubai временно прекратила выполнение рейсов в Тель-Авив по требованию властей, заявил генеральный директор перевозчика Гейт аль-Гейт.

    Эмиратский перевозчик остановил рейсы в Израиль после инцидента на борту самолета, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии. «По требованию властей мы временно остановили полеты в Тель-Авив до дальнейшего уведомления», – заявил генеральный директор авиакомпании Гейт аль-Гейт, передает ТАСС.

    Глава компании подтвердил, что все 172 пассажира и члена экипажа рейса FZ 1073, следовавшего 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, находятся в безопасности. Он также сообщил, что командир воздушного судна, пострадавший в результате инцидента, получил разрешение врачей и вернулся в ОАЭ. Аль-Гейт добавил, что компетентные органы проводят всестороннее расследование.

    Генеральный директор выразил благодарность экипажу, капитану и пилотам за обеспечение безопасности самолета и его благополучную посадку в саудовском Табуке. Он также поблагодарил пассажиров за помощь в сложной ситуации и власти Саудовской Аравии и ОАЭ за оперативное реагирование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Российский союз туриндустрии исключил влияние отмены рейсов Flydubai на российских туристов.

    Кремль прокомментировал инцидент с экстренно севшим лайнером.

    В среду авиакомпания отказалась раскрыть гражданство пилотов экстренно севшего рейса.

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    2 октября 2026, 23:35 • Новости дня
    Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер FlyDubai пилоту за радикализм

    Оман запретил полеты пытавшемуся разбить лайнер FlyDubai пилоту

    Tекст: Катерина Туманова

    Пытавшемуся разбить самолет авиакомпании FlyDubai пилоту ранее было запрещено летать в Омане за радикальные взгляды, несмотря на то, что он был по происхождению из этой страны, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    «По словам людей, знакомых с ситуацией, второму пилоту авиакомпании FlyDubai, который нанес ножевое ранение капитану корабля и отправил рейс 1073 в штопор по направлению к земле, ранее было запрещено летать в Омане из-за опасений, что он придерживался радикальных идеологических взглядов», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников, несмотря на запрет, пилот, гражданин Омана, был нанят FlyDubai, что позволило ему пилотировать на сложном маршруте, соединяющем Объединенные Арабские Эмираты и Израиль.

    Результатом стала чрезвычайная ситуация 30 сентября, когда пилот другого рейса Flydubai напал с ножом на командира воздушного судна, а пассажиры лайнера самостоятельно обезвредили вооруженного злоумышленника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Израиля признали резню на борту самолета терактом, а премьер Нетаньяху заявил о радикализации пытавшегося угнать самолет пилота.

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    30 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Flydubai отказалась раскрыть гражданство пилотов экстренно севшего рейса

    Авиакомпания Flydubai не раскрыла гражданство пилотов севшего в Аравии самолета

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Flydubai не стала раскрывать гражданство пилотов рейса Дубай – Тель-Авив, совершившего экстренную посадку в Саудовской Аравии, сообщил представитель перевозчика.

    Представитель авиакомпании пояснил, что полная картина произошедшего станет известна после расшифровки бортовых самописцев, передает ТАСС.

    Отмечается, что при инциденте самолет получил повреждения руля направления, но среди пассажиров никто серьезно не пострадал.

    Пилотов после экстренной посадки госпитализировали.

    Израильское телевидение сообщило, что самолетом управляли пилоты из Омана и ОАЭ.

    Спецслужбы Израиля заподозрили попытку теракта на рейсе Flydubai.

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    30 сентября 2026, 19:41 • Новости дня
    Европейский регулятор начал расследование конфликта пилотов на рейсе Flydubai

    EASA приступило к анализу инцидента с самолетом Flydubai в Саудовской Аравии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) сообщило, что собирает данные о чрезвычайной ситуации на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии для принятия возможных мер в рамках своих компетенций.

    Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало сбор данных о ЧП на борту лайнера эмиратской авиакомпании Flydubai в Саудовской Аравии. Регулятор не исключает введения ограничительных мер в Европе по итогам проверки обстоятельств происшествия.

    «EASA известно о серьезном инциденте с рейсом Flydubai FZ1073, агентство собирает дополнительную информацию у оператора и Главного управления гражданской авиации ОАЭ», – заявили РИА «Новости» в европейском ведомстве.

    Там же уточнили, что сертификация и контроль за безопасностью эмиратской авиакомпании находятся в юрисдикции властей ОАЭ. Именно они отвечают за соблюдение требований к экипажам. При этом европейское агентство планирует самостоятельно изучить все материалы.

    Представители ведомства отказались делать преждевременные выводы о причинах случившегося до окончания расследования.

    В среду лайнер, летевший из Дубая в Тель-Авив, совершил экстренную посадку в саудовском Табуке. По данным СМИ, один из пилотов напал на коллегу с ножом и попытался разбить самолет.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал этот инцидент попыткой теракта.

    Позже эвакуационный рейс с пассажирами успешно приземлился в Тель-Авиве.

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар.

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