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    3 октября 2026, 17:39 • Новости дня

    Летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО сел в Польше

    Летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО приземлился в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR, совершавший полет у границ Калининградской области, приземлился на территории Польши.

    Полет продлился примерно пять с половиной часов, после чего самолет совершил посадку в Польше. Самолет вылетел с польской военной базы около 10:55 мск. Находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, он несколько раз пролетал вдоль сухопутных границ Калининградской области, разворачиваясь над Балтийским морем. Примерно в 16:19 мск борт приземлился на территории Польши, передает РИА «Новости».

    Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив называют сдерживанием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет-разведчик НАТО приблизился к границе Калининградской области.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО вблизи региона.

    В тот же день помощник президента России Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на Калининград.

    30 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    Рютте подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил получение предупреждения России о ядерном ответе на возможную блокаду Калининграда со стороны альянса. Выступая на военно-космической конференции в Брюсселе, руководитель Североатлантического блока прокомментировал ситуацию с российским посланием, передает ТАСС.

    «Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо, и это примерно то, о чем они сообщили СМИ», – сказал Марк Рютте.

    При этом генсек НАТО призвал страны Прибалтики сохранять спокойствие, а государства блока – продолжать поддержку Киева и вкладывать средства в вооружения. Он в очередной раз назвал альянс исключительно оборонительным союзом и добавил, что не верит в возможные угрозы.

    Ранее российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Днем позже дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

    В ответ пресс-секретарь военного блока Эллисон Харт осудила подобные комментарии Москвы.

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    1 октября 2026, 23:46 • Новости дня
    Швеция заявила о способности быстро превратить Готланд в ударный плацдарм

    Главком Клаэссон: Швеция может быстро превратить Готланд в ударный плацдарм

    Швеция заявила о способности быстро превратить Готланд в ударный плацдарм
    @ TT News Agency/Karl Melander/REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Острову Готланд потребуется всего несколько дней, чтобы превратиться в платформу для проведения наступательных операций, заявил главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон.

    Правительство Швеции строит на острове Готланд в Балтийском море новые казармы и другие объекты, а шведские военные проводили там учения вместе с американскими морпехами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Atlantic.

    «Дни, которые можно пересчитать по пальцам одной руки», – сказал Клаэссон, отвечая на вопрос о необходимом времени для развертывания на острове военных сил.

    Журнал уточняет, что Стокгольм продолжает работу над укреплением гарнизона на Готланде, однако наступательные вооружения на острове пока не размещались.

    Готланд из-за своего географического расположения рассматривается как форпост НАТО в Балтийском море, поскольку находится вблизи торговых путей к Санкт-Петербургу, Калининграду и Прибалтийским странам. После окончания Холодной войны Швеция полностью демилитаризовала остров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце военные Швеции и Германии высадились на острове Готланд.

    В феврале посол России Беляев сообщил о планах России учесть милитаризацию Швеции.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    1 октября 2026, 10:42 • Новости дня
    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО

    США исключили Британию и Францию из рабочей группы НАТО

    США не пригласили ключевых союзников на встречу НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Пентагон не пригласил ряд ключевых союзников, включая Великобританию и Францию, на запланированную на ноябрь встречу НАТО в Польше, сообщает Politico.

    Администрация Дональда Трампа лишила ряд крупных союзников приглашения на предстоящую встречу НАТО, пишет Politico.

    Встреча, организованная заместителем главы Пентагона Элбриджем Колби, представляет собой рабочую группу по будущему НАТО. Однако Великобритания, Франция и страны Балтии не получили приглашений, что вызвало недоумение у их дипломатов.

    Некоторые страны опасаются, что Вашингтон делит союзников на «хороших» и «плохих», что может привести к расколу альянса. В апреле сообщалось, что Белый дом составил список союзников, которых планируется наказать за невыполнение требований Трампа.

    В июне Колби провел аналогичную встречу в Бергене, куда были приглашены Норвегия, Швеция, Финляндия, Польша, Германия и Нидерланды. Ожидается, что к этой группе может присоединиться Дания после соглашения о расширении военного присутствия США в Гренландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Колби посетил Европу для продвижения инициативы «НАТО 3.0». Летом Трамп заявил о разочаровании в НАТО. Весной газета Politico назвала пять сценариев разрушения альянса американским президентом.

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    1 октября 2026, 20:12 • Новости дня
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    Путин предупредил о готовности применить весь арсенал при нападении на Россию
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин заявил, что при прямом нападении на Калининград или любой другой российский регион Россия применит весь имеющийся арсенал вооружений.

    «Мы никого не пугаем. И то, о чем вы сейчас сказали, заявление МИДа и письма, которые МИД разослал в некоторые страны – это не запугивание, это ответ на попытку нас запугать», – сказал глава государства, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», передает «Интерфакс».

    По словам главы государства, при прямом нападении на страну «в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны».

    Путин уточнил, что в письме МИД по Калининграду говорится не об ответном ядерном ударе, а о возможности задействовать все доступные силы и средства. Выбор конкретного вооружения, подчеркнул он, Россия сделает сама.

    Путин также прокомментировал слова генсека НАТО Марка Рютте о том, что в Европе не считают российское предупреждение серьезным. «Правильно, если не считать серьезным их угрозы в наш адрес», – ответил президент.

    Он отметил, что о подготовке к войне с Россией говорят европейские политики. Учения в Балтийском море и попытки задержания российских судов Путин назвал действиями, усиливающими напряженность. «А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация», – заявил он.

    Президент подчеркнул, что Россия учитывает численность потенциального противника и его значительный экономический и военный потенциал. В этих условиях, по его словам, стране придется использовать собственные преимущества.

    «Таких средств поражения, какие сегодня есть у России, ни у кого нет, и это наше конкурентное преимущество», – сказал Путин, добавив, что Москва никому в Европе не угрожает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    3 октября 2026, 14:13 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Страны Прибалтики прекратили угрозы после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Прибалтики прислушались к предупреждению президента Владимира Путина о защите Калининграда и прекратили свои угрозы, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

    «Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить угрозы», – заявил Джонсон в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Москва предостерегала НАТО от реализации угроз Калининградской области. По его словам, Россия готова была применить все силы и средства, однако ядерное оружие не называлось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения альянса у Калининградской области.

    Российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    1 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России

    Путин: НАТО не следовало начинать освоение исторических территорий России

    Путин перечислил ошибки Запада в отношении России
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» перечислил действия западных стран, которые не следовало предпринимать в отношении Москвы, включая освоение исторических территорий России.

    Владимир Путин перечислил, чего не надо было делать в отношении России, передает РИА «Новости».

    «Не надо было НАТО начинать военное освоение наших исторических территорий в интересах самой организации, планировать там свои базы. Не надо было подталкивать радикалов в Киеве к государственному перевороту, а затем созданный таким образом незаконный, по сути, режим накачивать самыми разнообразными наступательными вооружениями», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин предрек установление устойчивого баланса в мире.

    Президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

    Также Владимир Путин сравнил ядерное оружие с ружьем на стене.

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    2 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил надежды Швеции на военный потенциал Готланда

    Военный эксперт Анпилогов: Остров Готланд проиграет войну на истощение с Россией

    Эксперт оценил надежды Швеции на военный потенциал Готланда
    @ Karl Melander/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Швеция не сможет полноценно использовать островную инфраструктуру Готланда при реальном конфликте с Россией. Балтийское море простреливается российскими береговыми комплексами, а сам остров проиграет войну на истощение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Стокгольм заявил об оперативной готовности превратить Готланд в платформу для наступательных операций.

    «Балтийский остров Готланд расположен в 100 км от континентальной Швеции и в 200 км от побережья Калининграда. Положение позволяет Стокгольму рассматривать его как передовую военную платформу и «непотопляемый авианосец» на случай какого-либо вооруженного конфликта. В первую очередь шведская сторона имеет в виду войну с Россией», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    По его словам, позиция шведских властей частично соответствует реальности. «В современной военной концепции стратегия расширенного использования островов в целом себя оправдывает. Например, американские силы боятся подходить к таким иранским островным крепостям, как Харк и Ларек. В противостоянии суши и моря преимущество будет за береговыми комплексами», – заметил собеседник.

    Однако ситуация кардинально меняется, когда речь заходит об использовании Готланда против России, заметил спикер. «Если Швеция решится на прямой конфликт с российской стороной, остров в каком-то смысле унаследует недостатки судов в противостоянии с береговыми силами», – подчеркнул эксперт.

    «Балтийское море простреливается российскими вооружениями – истребительной авиацией, БПЛА, батареями береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал», расположенными в Калининградской области. Причем в случае прямого конфликта нам даже не нужно будет атаковать сам Готланд – достаточно перерезать пути доставки на него боеприпасов, военно-технического оборудования, живой силы и просто запасов продуктов», – заметил спикер.

    «Учитывая все это, я бы не стал называть Балтийское море «внутренним морем НАТО». Скорее, члены альянса – Финляндия, Швеция, страны Прибалтики – заперты Россией в этой акватории», – сыронизировал он.

    Впрочем, заметил Анпилогов, у Стокгольма действительно есть возможность нанести удары по России. «Шведская авиация и дроны способны по аналогии с атакой японцев на Перл-Харбор напасть на военный флот, стоящий у причальных стенок в Балтийске. Кроме того, в зоне риска окажутся наши системы РЭБ. Однако нужно помнить, что подобные объекты защищены ПВО и ПРО не хуже Москвы или Севастополя», – акцентировал он.

    «В ответ же на шведскую территорию обрушится вся ударная мощь сил, расположенных в европейской части России, в том числе – в Ленинградской и Псковской областях. Причем удары могут быть нанесены не только по непосредственно военным целям, но и по горным перевалам между Швецией и Норвегией», – заключил эксперт.

    Ранее главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что Готланду потребуется всего несколько дней, чтобы превратиться в платформу для проведения наступательных операций. Сейчас на острове возводятся новые казармы и другие объекты, а шведские военные проводили там учения вместе с американскими морпехами, передает Atlantic.

    Швеция продолжает работу над укреплением гарнизона на острове, однако наступательные вооружения пока не размещались. Готланд из-за своего географического расположения рассматривается как форпост НАТО в Балтийском море, поскольку находится вблизи торговых путей к Петербургу, Калининграду и Прибалтийским странам.

    В свою очередь глава шведского центра ведения воздушной войны полковник Карл Бергквист заявил: в случае конфликта с Россией военно-воздушные силы Швеции не станут ограничиваться оборонительными действиями и будут наносить удары глубоко за линией фронта. «Нападение должно дорого обойтись противнику», – сказал он.

    Двумя месяцами ранее стало известно, что шведский парламент одобрил создание Службы внешней разведки (UND). Новое ведомство приступит к работе 1 января 2027 года и будет специализироваться на работе против России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Швеция радикально меняет методы шпионской антироссийской деятельности.

    В феврале нынешнего года посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что Москва учтет в своем военном планировании милитаризацию Швеции в целом и Готланда в частности. Дипломат напомнил, что в королевстве раздаются призывы нарастить военное присутствие на острове, разместить многонациональный контингент, увеличить количество армейских подразделений, укрепить систему ПВО и создать амфибийно-десантный батальон.

    При этом генсек НАТО Марк Рютте сообщал, что Брюссель и ряд европейских стран получили предупреждение Москвы о задействовании всего российского военного потенциала, включая ядерное оружие, в случае попыток блокады Калининградской области. В связи с этим российский лидер Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил: это не запугивание, а ответ на попытку запугать Россию. Он также напомнил про запущенную Западом эскалацию в Балтийском море, военные учения и попытки задержания судов, сообщает Кремль.

    «Если речь дойдет до прямого нападения на Россию, в данном случае имеется в виду Калининград, но, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Россией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно», – подчеркнул Путин.

    Что Россия будет безусловно обеспечивать безопасность Калининградской области в соответствии со своим законодательством, говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Российский постпред при ОБСЕ Дмитрий Полянский также назвал военные маневры Североатлантического альянса у границ Калининградской области неприкрытой угрозой применения силы. Дипломат напомнил: Минобороны Польши называет происходящее демонстрацией возможностей быстрого реагирования.

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    30 сентября 2026, 19:35 • Новости дня
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    Россия заявила Дании протест из-за маневров вертолета над российским корветом
    @ Dylan Agbagni/commons.wikimedia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Датскому послу в Москве заявили решительный протест из-за провокационных действий вертолета ВВС Дании над российским корветом «Сообразительный» в Балтийском море, сообщает Министерство иностранных дел.

    Посол Дании в России Якоб Хеннингсен был вызван в российское дипломатическое ведомство, где ему заявили решительный протест. Причиной стали опасные маневры вертолета ВВС Дании Fennec над корветом «Сообразительный» Балтийского флота, сообщает МИД.

    Инцидент произошел 14 сентября в нейтральных водах юго-западной части Балтийского моря. Датский вертолет опасно приблизился к российскому кораблю и завис на высоте менее 50 метров. Экипаж корвета предупреждал о небезопасной высоте на международных частотах, но сигналы были проигнорированы.

    Для привлечения внимания с борта «Сообразительного» выпустили две сигнальные ракеты в противоположную от вертолета сторону. После этого летательный аппарат прекратил маневры и покинул район. Москва расценила действия ВВС Дании как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 сентября Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла из-за инцидента с военным вертолетом. В тот же день посол России в Копенгагене Владимир Барбин вручил датской стороне ответную ноту протеста.

    16 сентября министр обороны Андрей Белоусов наградил командира корвета «Сообразительный» за предотвращение данной провокации.

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    1 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    В Латвии задержали двоих подозреваемых в шпионаже в пользу России

    Politico: В Латвии задержали двух граждан по подозрению в шпионаже для России

    Tекст: Игорь Иножарский

    Служба государственной безопасности Латвии задержала двух граждан по подозрению в сборе разведывательной информации для России о военной базе Адажи и передвижении самолетов, в том числе с использованием частного самолета.

    Двое латвийских граждан были задержаны на родине по подозрению в шпионаже в пользу Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (ГРУ), передает Politico.

    По версии следствия, подозреваемые собирали информацию о базе Адажи, на которой дислоцируется бригада НАТО, а также о системах военных радаров и перемещениях самолетов. В публикации отмечается, что один из задержанных использовал частный самолет для проведения аэрофотосъемки военной базы.

    Служба государственной безопасности Латвии утверждает, что их деятельность якобы могла содействовать российским разведывательным и диверсионным группам на территории страны. Уголовное дело было возбуждено 27 июня, расследование продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Эстония сообщила о рекордном количестве арестов людей, подозреваемых в шпионаже в пользу России. В марте в Германии задержали румынку по обвинению в аналогичных преступлениях. Зимой польская прокуратура обвинила жителя Быдгоща в передаче данных российской разведке.

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    3 октября 2026, 16:57 • Новости дня
    В туалетах финских депутатов нашли следы «российской угрозы»

    NZZ: Россию заподозрили в проникновении в дома депутатов парламента Финляндии

    Tекст: Вера Басилая

    Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) сообщила о возможной причастности России к случаям незаконного проникновения в дома финских парламентариев.

     По данным газеты, финские власти допускают причастность России к инцидентам с проникновением в дома депутатов. Неизвестные злоумышленники оставляли после себя включенный свет, открытые двери и несмытую в туалете мочу. При этом признаки взлома и кражи отсутствуют.

    «Кто из нас не забывал запереть дверь, смыть воду в туалете или выключить свет? И все же несколько финских парламентариев убеждены: кто-то проник в их дома», – говорится в материале, озаглавленном «Кремль под подозрением».

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на вопрос о причастности Москвы заявил: «Это вполне возможно. Особенно в наше время, это вполне вероятно».

    Издание предполагает, что Россия якобы намерена «посеять хаос и повлиять на политику в Европе», а инциденты могут быть попыткой запугивания в преддверии парламентских выборов в следующем году.

    В четверг полиция Хельсинки начала расследование случаев незаконного проникновения в дома депутатов парламента, речь идет менее чем о 20 эпизодах. Спикер парламента Юсси Халла-ахо подтвердил, что депутаты жаловались на оставленные неизвестными следы присутствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент Финляндии указал на стойкость россиян. В феврале 2026 года призывавший убивать российских военных финский депутат стал спикером парламента.

    Ранее руководитель делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что европейские страны убеждают своих граждан в мифической «российской угрозе» и необходимости подготовки к войне против России.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

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    30 сентября 2026, 20:57 • Новости дня
    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом

    МИД: Рассуждения в Европе об уничтожении баз ПВО в Калининградской области безрассудны

    Захарова сочла безрассудными слова в Европе об уничтожении баз ПВО под Калининградом
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рассуждения в Европе о возможности «сровнять с землей» российские базы ПВО и ракетные комплексы в Калининградской области являются безрассудными.

    По словам Захаровой, некоторые европейские лидеры позволяют себе публично рассуждать о возможностях «сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы» в Калининградской области. Такая линия поведения, по мнению представителя внешнеполитического ведомства, позволяет некоторым европейским деятелям строить политическую карьеру и осваивать бюджетные средства ЕС, передает РИА «Новости».

    Захарова также подчеркнула, что европейские стратеги, потерпевшие неудачу, пытаются скрыть свои ошибки, приходя к выводу, что последствия провалов можно стереть только путем развязывания войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил Европе о ядерном ответе за блокаду Калининграда. Летом в Германии призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью» России.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал получение официального письма Москвы с жестким предупреждением о последствиях возможной блокады Калининградской области.

    Российские дипломаты в Бельгии предостерегли НАТО от попыток блокады Калининградской области.

    Также дипломаты указали на готовность применить ядерный арсенал для защиты региона.

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    1 октября 2026, 19:48 • Новости дня
    Путин назвал события на Украине агрессией коллективного Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущую ситуацию на Украине как прямую агрессию коллективного Запада против Москвы с использованием украинских властей.

    Путин обвинил коллективный Запад в агрессии против России руками властей Украины. Выступая на пленарной сессии 23-го ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия», глава государства дал оценку текущему конфликту, передает РИА «Новости».

    «Хочу подчеркнуть еще раз, что события, происходящие на Украине, – это тоже агрессия коллективного Запада против России, только руками украинского националистического режима», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин назвал попытку втягивания Украины в НАТО первопричиной нынешних трагических событий. Также президент подчеркнул, что Москва не угрожает и не собирается угрожать Европе.

    Одновременно Путин предостерег Европу от ввода войск на Украину.


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    1 октября 2026, 15:47 • Новости дня
    Патрушев пообещал НАТО быстрый ответ при атаке на Калининград

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупредил НАТО о быстрых и жестких ответных мерах в случае агрессии альянса против Калининградской области.

    В случае попытки Североатлантического альянса реализовать угрозы в адрес российского региона ответ Москвы последует незамедлительно, заявил Патрушев. Он подчеркнул, что реакция будет адекватной и быстрой, отмечает РИА «Новости».

    «Я слышу регулярно заявления Запада и в частности блока НАТО, который себя позиционирует как оборонительный. На самом деле он никакой не оборонительный, это крайне агрессивный блок, и ведет себя агрессивно, и заявления звучат агрессивные», – отметил Патрушев во время встречи с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

    Политик добавил, что западные угрозы останутся лишь на словах. Он предупредил, что при переходе к реальным военным действиям ситуация перейдет в иную плоскость, а инициаторы агрессии пожалеют о своих шагах.

    «Никакие угрозы реализовать они не смогут, они останутся на словах. Если только попробуют что-то предпринять на деле – будет адекватная быстрая реакция, об этом были наши заявления неоднократно. И все будет поставлено в совершенно другую плоскость. Начнут какие-то агрессивные военные действия – пожалеют об этом», – заключил Патрушев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал напасть на Калининградскую область. Губернатор региона Алексей Беспрозванных спокойно отреагировал на угрозы западного политика.

    Ранее Николай Патрушев уже предупреждал о немедленном и сокрушительном ответе на любую агрессию против российского эксклава.

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    1 октября 2026, 17:24 • Новости дня
    ЕК скрыла детали контактов с НАТО из-за письма России по Калининграду

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Еврокомиссии Кристиан Виган отказался раскрывать подробности контактов с Североатлантическим альянсом после предупреждения Москвы о ситуации вокруг Калининграда.

    «Как я уже сказал, мы тесно работаем с НАТО в связи с угрозами со стороны России, тесно сотрудничаем с НАТО, однако я не собираюсь раскрывать никаких деталей таких контактов», – заявил Виган на брифинге, передает РИА «Новости».

    Ранее российское посольство в Бельгии проинформировало, что Москва предупредила НАТО и бельгийское внешнеполитическое ведомство о рисках эскалации. Действия альянса вблизи Калининградской области значительно увеличивают вероятность прямого вооруженного столкновения.

    Российская сторона подчеркнула готовность задействовать весь доступный арсенал для защиты своих границ. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что данное послание не носит конфронтационного характера. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо уточнила, что напрямую в ЕК подобное письмо не направлялось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы по Калининграду.

    Российские дипломаты предостерегли Североатлантический альянс от попыток военной блокады данного региона.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о безусловном обеспечении безопасности этой территории.

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    2 октября 2026, 05:37 • Новости дня
    В НАТО осудили слова Кубилюса об активации 5-й статьи против России

    Politico: В НАТО осудили слова Кубилюса об активации 5-й статьи против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Североатлантическом альянсе выразили недовольство заявлением еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о том, что возможные удары России по европейским оружейным заводам должны активировать пятую статью альянса.

    Один из дипломатов НАТО заявил Politico, что еврокомиссар не имеет полномочий делать подобные заявления, передает РИА «Новости».

    «Вот когда Кубилюс станет генеральным секретарем НАТО, он, возможно, сможет определять, что вызывает, а что не вызывает применение статьи 5», – пояснил он.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские заводы, производящие оружие для Украины, являются для России потенциальными военными целями, подчеркнув, что такие объекты не будут в безопасности даже вне украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Еврокомиссии признали провал военных проектов ЕС. В начале месяца Евросоюз начал переговоры о доступе Украины к спутниковой сети IRIS2. В мае еврокомиссар призвал ЕС отдать Киеву запасы дорогого оружия.

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