Вооруженную ножом гражданку США задержали в Тбилиси

По данным телекомпании «Имеди», американка находилась в состоянии алкогольного опьянения и разгуливала по улицам, демонстрируя холодное оружие.
Другие детали инцидента пока неизвестны.
Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».
«Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.
Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.
Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».
В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.
В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.
Шерпа России Агафонов: Принятие Польши нарушило бы сбалансированный состав G20
Польша в данный момент участвует в мероприятиях в США в качестве специального гостя, а американская сторона обсуждает ее возможное включение в G20, ссылаясь на ее экономический потенциал, пишет ТАСС.
«Главная ценность „двадцатки“ и что позволяет ей в целом выступать в качестве площадки, к мнению которой в итоге все прислушиваются, это именно ее сбалансированный состав», – заявил Агафонов, подчеркнув, что принятие Польши нарушило бы этот баланс из-за перепредставленности Европы.
Он отметил, что для изменения состава необходим консенсус всех участников, и у европейских стран могли бы возникнуть вопросы о причинах выбора именно Польши.
«В конце концов, если американцы считают, что Польша настолько экономически важна, пусть станет восьмой в „семерке“. Будет „большая восьмерка“ с участием Польши», – заключил представитель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития России Максим Решетников раскрыл детали контактов с делегацией США на полях саммита G20.
В прошлом месяце США выразили надежду на участие президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами.
The Guardian: Страны Запада готовят планы переноса посольств из Киева во Львов
Западные государства негласно готовятся к возможному переносу дипломатических представительств из украинской столицы во Львов или Польшу, пишет The Guardian. При этом официально западные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве, чтобы избежать впечатления, будто союзники оставляют Украину без поддержки.
«Однако в частном порядке составляются запасные планы по переносу посольств во Львов или на восток Польши», – отмечает британское издание. «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – цитирует дипломатов Запада британская пресса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева. В том же месяце МИД Украины опроверг эвакуацию американского посольства из украинской столицы.
Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов».
Российские войска продолжают уничтожение украинских инфраструктурных объектов и морских судов, задействованных в военных целях, передает Минобороны.
В ходе ночных атак беспилотники нанесли удары по стратегически важным целям.
В Киеве был поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр. Эта переправа играла ключевую роль в переброске войск и обеспечении военной логистики украинской армии.
Кроме того, в Киевской области уничтожен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения войск.
В северо-западной части Черного моря атаковано грузовое судно, перевозившее в Одессу грузы двойного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве.
В конце сентября беспилотники нанесли удары по киевскому центру поддержки спутниковой системы Starlink.
В отрывке из своих предстоящих мемуаров «Чертовски хорошая поездка» 82-летний Дуглас описал романтику на съемочной площадке 1984 года, пишет Page Six.
На момент съемок Дуглас состоял в браке с Диандрой Лукер, однако, по его словам, супруги жили раздельно и оба имели внебрачные связи. Актер также рассказал о коротком романе со сценаристкой картины Дайан Томас, предшествовавшем его сближению с Тернер.
По воспоминаниям Дугласа, взаимное влечение между ним и партнершей возникло сразу. Сначала они стали друзьями, затем коллегами и любовниками. Актер подчеркнул, что отношения не были мимолетной интрижкой. После съемок в джунглях он тайно приходил в гостиничный номер Тернер, когда остальные участники группы уже спали.
Роман скрывали от режиссера Роберта Земекиса, актера Дэнни Де Вито и других коллег. Отношения прекратились после приезда на съемки в Мексику Лукер с сыном Кэмероном.
Как рассказал Дуглас, жена заподозрила неладное и, оставшись наедине с Тернер, напомнила, что по-прежнему состоит с ним в браке. При этом супруги по-разному понимали условия своего раздельного проживания. Тернер не хотела вмешиваться в чужие отношения, и они с Дугласом расстались.
Актер вернулся к жене ради сына, однако впоследствии счел это решение ошибкой. По его признанию, после первого расставания их отношения уже не стали прежними.
Дуглас объяснил, что все эти годы они с Тернер придерживались общей версии событий: признавали взаимное влечение и флирт, но отрицали роман. В мемуарах актер признал, что эта история была неправдой.
После расставания артисты продолжили работать вместе. В 1985 году они снялись в «Жемчужине Нила», продолжении «Романа с камнем», а позднее появились в «Войне Роуз» и сериале «Метод Комински».
Сама Тернер ранее рассказывала о сильном взаимном влечении к Дугласу. В интервью Guardian в 2023 году она допускала, что они начинали влюбляться, но утверждала, что приезд его жены положил конец сближению.
Впоследствии Дуглас женился на Кэтрин Зете-Джонс, с которой у него двое детей. Тернер с 1984 по 2007 год состояла в браке с Джеем Уайссом, у них есть дочь Рэйчел.
Мемуары Дугласа поступят в продажу во вторник.
Итальянский переводчик Кокорулло: Слова тоска и авось самые сложные
Понятие «тоска» можно лишь приблизительно передать сочетанием таких слов, как «меланхолия» и «ностальгия», пишет РИА «Новости».
«Это что-то между меланхолией, скукой, ностальгией. Это ощущение внутренней пустоты, когда тебе чего-то не хватает. Достаточно пессимистическое чувство, которое мы часто встречаем в русской литературе. Мы никогда не передаем его точно так, как в русском, потому что просто нет эквивалента», – заявил Кокорулло.
Писатель также привел пример слов «совесть» и «сознание», которым в итальянском языке соответствует одно слово coscienza. Одним из своих любимых русских слов Кокорулло назвал «авось», охарактеризовав его как «надежду на будущее, на что-то, не имея ничего в руках».
Кроме того, итальянец выделил слово «сутки», отметив, что в его родном языке нет отдельного термина для обозначения 24 часов, вместо него используется слово giorno, означающее «день». Наличие таких слов делает русский язык более сложным для изучения итальянцами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка.
В апреле певец Аль Бано пообещал исполнить песню на русском языке на концерте.
В прошлом году в Пекине пообещали рассмотреть перевод транспортной навигации на русский язык.
Глава парламента Крыма Константинов посоветовал президенту Австрии купить глобус
«Хорошо бы купить австрийскому президенту глобус – пусть изучает. Времени у него много: реальной политикой в Австрии занимается канцлер, а президент – что-то вроде архитектурного излишества», – заявил Константинов, передает РИА «Новости».
Константинов добавил, что Ван дер Беллен позорит свою страну исторической и географической безграмотностью.
Ранее Ван дер Беллен во время выступления во дворце Хофбург назвал Россию «карликом, который ведет себя как гигант». Это заявление вызвало критику в соцсетях: пользователи отметили его оторванность от реальности и предложили посмотреть на карту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посольство России ответило президенту Австрии басней про Моську.
В среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил Ван дер Беллену, назвавшему Россию «карликом».
В прошлом году президент Австрии отказался ехать на конференцию в Бразилии из-за дороговизны.
Продюсер Дворцов назвал причиной смерти Кашпировского остановку сердца
«Он очень долго болел. У него целый букет заболеваний был, страдал от сахарного диабета, не справился», – приводит слова Дворцова РИА «Новости».
Он уточнил, что последствия болезни привели к остановке сердца.
Ранее директор Кашпировского Сергей Рудых сообщил, что психотерапевт скончался в субботу в возрасте 87 лет. О дате и времени прощания будет объявлено дополнительно.
Летом Рудых опроверг слухи об операции у гипнотизера.
Ранее Российская академия наук оценила методы Кашпировского.
В Пакистане решили восстановить металлургический комбинат при поддержке России
Власти Пакистана надеются возобновить работу предприятия Pakistan Steel Mills в Карачи при участии Москвы, передает РИА «Новости». «Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал», – заявил Легари.
Министр напомнил, что комбинат возвели в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Он сыграл важную роль в развитии пакистанской экономики, обеспечив создание рабочих мест и внедрение новых технологий.
По словам Легари, предварительную оценку проекта уже провели, осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Ожидается, что к концу этого или началу следующего года стороны смогут перейти к заключению соглашений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол Исламабада анонсировал визит пакистанского премьер-министра в Россию до конца года.
Ранее Москва и Исламабад решили подписать соглашение об упрощении визового режима. До этого президент Владимир Путин заявил о прогрессе в отношениях двух стран.
Военный эксперт Онуфриенко: Россию интересуют прежде всего восемь мостов
«Массированные удары Украины по тылам и тыловым городам России в этом году фактически убрали все ограничения. Как говорил президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба «Валдай», мы начали выносить стратегическую логистику противника. Это касается и черноморских портов, блокирования движения вражеских судов, которые доставляют грузы военного назначения в украинские порты. Теперь это относится и к мостам через Днепр», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Собеседник подчеркивает, что удары по мостам непосредственно в Киеве носят, помимо военного, и демонстративный аспект. «Киев лучше всего прикрыт системами противовоздушной обороны. И когда удары наносятся по Южному, Северному мосту, когда прекращается движение по метромосту, мосту Патона, Днепровскому мосту, пусть даже на несколько часов, это кроме военного имеет еще и политический эффект», – пояснил аналитик.
Ко всему прочему, без изменения по сути основных маршрутов полетов российских «Гераней» «это позволяет слегка сместить акцент с цели и бить не по заправке возле моста, а непосредственно по мосту».
«Сейчас эти удары наглядно доказали, что именно логистику по мостам через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда. Пока в этих мостах не образовалось ни одной дыры даже в дорожном покрытии. Тем не менее это уже вызвало в Киеве транспортный коллапс. Мы видели и путешествующих пешком по мостам, и колоссальные пробки вечером и ночью, скопившиеся в Киеве, мосты перекрывались неоднократно. То есть уже этот опыт доказал, что даже такие удары в разы снижают количество транспорта, которое противник до этого был в состоянии перебрасывать на левый берег», – рассказал спикер.
Дальнейшее масштабирование уже полученного опыта будет иметь еще более фатальные последствия. «Ошибочно утверждение, что 90% всего транспортного сообщения между двумя берегами обеспечивал именно Южный мост. Он обеспечивал 90% только автотранспортного сообщения и только в Киеве. Основные пути снабжения вооруженных сил хунты идут по железной дороге. Пропускная способность различных железнодорожных мостов, которых девять, различается – от 48 до 240 пар поездов в сутки, то есть 240 в одну сторону, 240 в другую. Причем железнодорожный эшелон полноценный, полноразмерный перевозит десятки тысяч тонн груза, до порядка 40 тыс. тонн. Фура больше 20 тонн не возьмет. Разница в объемах очевидна», – рассуждает эксперт.
Но ремонтировать железнодорожное полотно на мостах несоизмеримо труднее, потому что без маневрового поезда этого не сделать. «Соответственно, его нужно пригнать. Он тоже является целью. Если его уничтожить на мосту, это уже не день, не два и не неделя. А при продолжении ударов, при их системном повторении ежедневно, движение по железнодорожным мостам остановится даже без разрушения полотна, не то что опор», – пояснил Онуфриенко.
Аналогично, пусть и в меньшей степени, это касается автомобильных мостов через Днепр, которых на Украине более полутора десятков. «Но Россию интересуют прежде всего восемь мостов: три в Запорожье и пять в Днепропетровске. Запорожские находятся на удалении менее 40 км от линии фронта, днепропетровские – до 120 км. То есть запорожские мосты находятся в зоне досягаемости даже фронтовых дронов-камикадзе при условии, что они снабжаются дополнительным аккумулятором. А мосты в Днепропетровске и Запорожье вместе накрываются управляемыми снарядами повышенной дальности «Торнадо-С» и других 300-миллиметровых систем залпового огня», – пояснил эксперт.
Кроме того, помимо планирующих авиабомб с модулями планирования и коррекции, баллистических ракет средств для поражения этих восьми мостов у России более чем достаточно. «И их мы в состоянии не просто парализовать, а физически вынести полотно – хоть железнодорожных, хоть автомобильных мостов. И вот это сейчас наглядно демонстрируется на мостах в Киеве, которые находятся значительно дальше от наших пусковых установок «Герань». Есть надежда на то, что это будет масштабировано уже по всему Днепру», – предположил Онуфриенко.
В этом случае логистика противника встанет. «Безусловно, будут наводиться понтонные переправы, будут и на лодках, и на плотах доставлять грузы. Но пропускная способность этих средств в десятки раз ниже, чем у действующих мостов. Во-вторых, они точно так же уязвимы для ударов, причем значительно более уязвимы, потому что каждый понтонный блок тонет даже после удара фронтового камикадзе, не говоря уже о «Герани». Поэтому мы в состоянии создать противнику колоссальные проблемы. Более чем 500-тысячную группировку, которая вся находится на левом берегу Днепра, боеприпасами, оружием, бронетехникой и всем остальным не снабдишь. Это нереально. Вот такие перспективы открываются после начала ударов по мостам в Киеве», – пояснил Онуфриенко.
В субботу утром российские войска нанесли удар беспилотниками по Северному автомобильному мосту через Днепр в Киеве. Факт атаки и ее последствия подтвердили как российская, так и украинская стороны. По информации Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении военной логистики.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что прилет реактивного дрона был зафиксирован на рассвете. По его данным, на Северном мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Жертв и пострадавших непосредственно в результате этого удара не зафиксировано.
Как пишут украинские СМИ, в связи с повреждениями движение по Северному мосту с левого на правый берег Днепра полностью перекрыто. Общественный транспорт пущен в обход по альтернативным маршрутам (через Подольский мостовой переход).
Эта атака стала продолжением серии ударов по логистическим артериям украинской столицы. Предыдущие два дня российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору и перекрытие метрополитена, из-за чего движение по нему также было полностью остановлено.
Слухи о русском и украинце за штурвалом рейса Flydubai появились из-за шутки
Слухи о том, что одним из пилотов экстренно севшего рейса Flydubai мог быть русский, а другим – украинец, появились из-за шутки в закрытом чате израильских журналистов, сообщают «Вести» со ссылкой на Baza.
Отмечается, что ведущий израильского 12-го канала, состоявший в этом чате, озвучил непроверенную информацию в прямом эфире. В результате слухи быстро распространились в израильских и мировых СМИ.
Впоследствии автор первоначального сообщения признался в чате, что его слова были лишь неудачной шуткой и не соответствуют действительности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai.
В тот же день Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота.
В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля за их действия во время инцидента.
Iltalehti: Встреча Стубба и Санду в Хельсинки обернулась нелепыми объятиями
Встреча лидеров Финляндии и Молдавии Александра Стубба и Майя Санду обернулась конфузом с нелепыми объятиями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Iltalehti.
«Санду вышла из машины, и президенты пожали друг другу руки. При этом Стубб слегка споткнулся на красной ковровой дорожке, расстеленной перед президентским дворцом. После этого Стубб обнял Санду, которая не обняла его в ответ», – отмечает Iltalehti.
По словам финского эксперта по этикету Мирвы Саукколы, поступок Стубба выглядел странно, но грубым нарушением этикета не является. Она пояснила, что при первой встрече не стоит спешить с объятиями, а уместность жеста зависит от близости отношений, которую посторонним определить сложно.
Санду прибыла в Хельсинки в пятницу с государственным визитом. Стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис и внутриполитические проблемы Финляндии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.
А ранее во вторник почти половина парламента Молдавии поддержала импичмент Санду. В тот же день оппозиция Молдавии инициировала отстранение ее от должности.
Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).
Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».
Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.
Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.
Минобороны: Российскую армию на Украине остановит только победа
«Только победа нас остановит», – говорится в сообщении ведомства.
Публикацию сопроводили фотографией с дронами «Герань», на которой написано: «Продолжение следует».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре в Киеве.
В пятницу новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр.
В четверг российские войска поразили склады в Киеве и инфраструктуру в Одессе.
Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии
«Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.