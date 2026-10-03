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    3 октября 2026, 16:51 • Новости дня

    Большинство поляков не поверило в нападение России

    Wirtualna Polska: Более 58% поляков не поверили в нападение России

    Tекст: Вера Басилая

    Большинство жителей Польши не верят в возможное нападение со стороны России в ближайшие годы, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.

    По данным исследования, проведенного компанией United Surveys по заказу Wirtualna Polska, 58,2% респондентов выразили мнение, что боевых действий не случится. При этом 39,1% выбрали вариант «скорее нет», а 19,1% – «определенно нет». В материале издания подчеркивается, что результаты опроса демонстрируют относительное спокойствие в польском обществе, передает РИА «Новости».

    Президент Владимир Путин неоднократно заявлял об отсутствии у Москвы планов по ведению боевых действий с Европой. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце бывший премьер-министр Польши отчитал главу правительства за запугивание народа российской угрозой.

    Министерство национальной обороны Польши разрабатывает новый закон для военного времени с учетом украинского опыта для оптимизации управления и ускорения развертывания войск.

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

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    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    Комментарии (3)
    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    3 октября 2026, 14:13 • Новости дня
    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ Джонсон: Страны Прибалтики прекратили угрозы после слов Путина

    Экс-офицер ЦРУ заявил об испуге стран Прибалтики после слов Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Государства Прибалтики прислушались к предупреждению президента Владимира Путина о защите Калининграда и прекратили свои угрозы, заявил бывший офицер ЦРУ Ларри Джонсон.

    «Похоже, что это предупреждение как-то сработало, поскольку все ранее угрожавшие страны, Латвия, Литва и Эстония, они дали заднюю. Они решили замолкнуть и прекратить угрозы», – заявил Джонсон в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин на заседании клуба «Валдай» заявил, что Москва предостерегала НАТО от реализации угроз Калининградской области. По его словам, Россия готова была применить все силы и средства, однако ядерное оружие не называлось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения альянса у Калининградской области.

    Российские дипломаты предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил получение официального письма Москвы с жестким предупреждением.

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    2 октября 2026, 18:25 • Новости дня
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин посетил полигон «Чебаркульский» в Челябинской области, где пронаблюдал за этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2026».

    Глава государства наблюдал за ходом этапа военных учений, пообщался с военными атташе разных стран и осмотрел образцы военной техники, передает РИА «Новости». Также он заслушал доклады о ходе маневров.

    Учения «Центр-2026» проходят с 28 сентября по 3 октября и сопряжены с командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026». На полигоне «Чебаркульский» находятся более 6 тыс. военных и свыше 600 единиц техники, включая авиацию и роботизированные системы.

    В учениях «Центр-2026» задействованы свыше 47 тыс. человек, более 2 тыс. единиц вооружения, 90 летательных аппаратов и 77 кораблей. В мероприятиях участвуют представители 41 государства, воинские контингенты направили Белоруссия, Китай, Киргизия, Монголия, Пакистан и Таджикистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу на учениях ОДКБ «Эшелон-2026» задействовали роботов. В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    В среду российские военные поделились опытом тылового обеспечения на учениях ОДКБ.

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    2 октября 2026, 18:33 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин по итогам стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» в Челябинской области заявил, что общение военных из разных стран укрепляет доверие между государствами.

    Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и учениями ОДКБ «Взаимодействие-2026», после чего пообщался с военными атташе, передает РИА «Новости».

    «Самое главное заключается в том, что, когда военные люди общаются друг с другом, это значит, что укрепляется доверие между военными людьми, между государствами, которые они представляют», – заявил Путин.

    Глава государства добавил, что для профессионалов важно общение и обмен знаниями, особенно теми, которые получены в условиях реальных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

    На прошлой неделе контингенты стран ОДКБ прибыли в Россию для участия в учениях.

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    2 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    Путину показали реактивные дроны «Герань-4» и «Герань-5»
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе посещения полигона Чебаркульский ознакомился с выставкой новейших образцов вооружения, включая беспилотные аппараты «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными двигателями.

    Глава государства осмотрел новейшие образцы вооружения, военной и специальной техники. Особое внимание было уделено беспилотным летательным аппаратам «Герань-4» и «Герань-5», оснащенным реактивными двигателями, передает РИА «Новости».

    Помимо ударных аппаратов, на выставочных стендах также были представлены современные дроны-перехватчики и передовые системы радиоэлектронной борьбы.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    6 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент заявил о неспособности Киева противостоять российским «Гераням».

    В прошлом месяце беспилотники уничтожили радиолокационные станции и командный пункт ВСУ.

    Летом Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» с помощью этих аппаратов.

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    2 октября 2026, 21:56 • Новости дня
    Текслер доложил Путину о планах завершить метротрам в Челябинске в 2028 году

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что строительство метротрама в Челябинске планируется завершить в 2028 году.

    Текслер на встрече с Путиным сообщил, что в транспортной сфере регион продолжает флагманский проект – метротрам в Челябинске. Благодаря поддержке президента регион получил возможность использовать ранее созданную подземную инфраструктуру и связать ее с городской трамвайной сетью. В планах – закончить в 2028 году, передает ТАСС.

    Губернатор также отметил, что в Челябинской области обновляют общественный транспорт и смостоятельно на Южном Урале производят трамваи и троллейбусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    В августе Текслер анонсировал создание на Урале полного цикла производства промышленной робототехники.

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    2 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Текслер доложил Путину о развитии Челябинской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о развитии региона и стоящих перед ним задачах.

    Встреча состоялась во время рабочей поездки Путина в Челябинскую область, где президент наблюдал за завершающим этапом стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Центр-2026» на полигоне Чебаркульский.

    «В ходе поездки состоялась наша рабочая встреча с президентом. Доложил о том, как развивается Челябинская область, какие задачи перед нами стоят», – написал Текслер в своем канале на платформе «Макс».

    Глава региона отметил, что в Челябинской области возводятся современные медицинские центры и межуниверситетский кампус «Южный Урал». Кроме того, улучшается транспортная доступность региона, открываются новые площадки для спорта и творчества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин встретился с главой Челябинской области Текслером.

    Президент посетил командно-штабные учения «Центр-2026».

    Летом Текслер сообщил о создании цикла промышленной робототехники на Урале.

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    2 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин провел встречу с иностранными военными атташе на учениях «Центр-2026»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе после завершения этапа стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» в Челябинской области.

    Глава государства посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом маневров «Центр-2026» и сопряженных с ними учений «Взаимодействие-2026». После этого президент пообщался с военными атташе разных стран, передает ТАСС.

    «Дорогие друзья, приятно вас видеть. Уверен, что ваша встреча, ваша совместная работа была полезной. Надеюсь, она была и интересной», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин назвал главную цель учений «Центр-2026». Президент заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных.

    Глава государства посетил командно-штабные учения в Челябинской области.

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    2 октября 2026, 21:38 • Новости дня
    Песков рассказал об оценке Путиным учений «Центр-2026»

    Песков: Путин положительно оценил результаты учений «Центр-2026»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин положительно оценил результаты прошедших в Челябинской области учений «Центр-2026», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос об оценке учений со стороны главы государства, представитель Кремля заявил: «Положительно», передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин посетил полигон Чебаркульский, где наблюдал за этапом учений «Центр-2026» и «Взаимодействие-2026». Затем президент пообщался с иностранными военными атташе.

    Вместе с главой государства в пункте наблюдения находились министр обороны Андрей Белоусов, полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и другие представители военного руководства. При этом начальника Генштаба Валерия Герасимова на учениях не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Президент заявил о применении на них опыта спецоперации.

    Там же Владимир Путин провел встречу с иностранными военными атташе.

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    2 октября 2026, 19:17 • Новости дня
    Евкуров доложил Путину о ходе учений «Центр-2026»

    Замминистра обороны Евкуров доложил Путину об учениях «Центр-2026»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра обороны генерал армии Юнус-Бек Евкуров доложил президенту Владимиру Путину о ходе стратегического командно-штабного учения «Центр-2026».

    «Группировка войск на центрально-азиатском стратегическом направлении отражает военную агрессию с 14 сентября. Коалиционная группировка войск сил отражает главный удар на южно-уральском направлении, восстановила положение, ведет уже с 2 октября наступательные действия по освобождению захваченной территории и созданию зоны безопасности на сопредельной территории», – приводит РИА «Новости» заявление Евкурова.

    Он отметил, что на заволжском операционном направлении войска не допустили прорыва государственной границы и ведут оборонительные действия. По его словам, практические действия войск проходят на десяти полигонах.

    На полигоне Чебаркульский задействованы воинские контингенты России и семи иностранных государств. В частности, на правом фланге – подразделения Таджикистана и Монголии, в центре – Вооруженные силы России совместно с подразделением Белоруссии, а на левом фланге – Национальная освободительная армия Китая, вооруженные силы Пакистана и Киргизии.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    Евкуров также добавил, что в учениях участвуют более 2 тыс. военнослужащих России с опытом спецоперации на Украине и более 600 единиц техники, которая проявила себя в зоне СВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026».

    Президент Владимир Путин заявил об использовании опыта спецоперации в ходе маневров. Глава государства также провел встречу с иностранными военными атташе.

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    2 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Путин встретился с главой Челябинской области Текслером

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером во время рабочей поездки в регион.

    Глава государства прибыл в регион с рабочей поездкой, передает РИА «Новости». Во время визита он посетил полигон «Чебаркульский». Там Путин проконтролировал финальный этап стратегического командно-штабного учения «Центр-2026».

    В рамках поездки состоялась беседа с руководителем региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне союзные подразделения отработали штурм позиций условного противника на полигоне Чебаркульский.

    В августе прошлого года глава государства высоко оценил планы по развитию Челябинской области.

    В июле того же года президент обсудил с губернатором Алексеем Текслером социально-экономические показатели региона.

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    2 октября 2026, 18:46 • Новости дня
    Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026»

    Путин: Задачи на учениях «Центр-2026» решаются с учетом опыта СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что задачи в ходе учений «Центр-2026» решаются с учетом опыта специальной военной операции.

    «Все задачи решаются с учетом опыта проведения специальной военной операции», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Глава государства добавил, что участники учений применяют на практике новое вооружение и технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны Андрей Белоусов доложил Владимиру Путину об участии 60 государств в учениях «Центр-2026».

    Российский лидер провел встречу с иностранными военными атташе на учениях. Президент назвал главную цель этих маневров.

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    3 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    МИД Китая назвал условие стабильного развития отношений с Россией

    МИД КНР: Контакты Путина и Си Цзиньпина обеспечивают стабильность отношений

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина обеспечивают стабильное развитие двусторонних отношений, заявил официальный представитель китайского МИДа Го Цзякунь.

    «Стратегическое руководство на уровне глав государств является важнейшей политической гарантией стабильного и долгосрочного развития китайско-российских отношений», – заявил Го Цзякунь, комментируя возможность двусторонней встречи на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, передает ТАСС.

    Китай приветствует участие президента Путина в неформальной встрече лидеров АТЭС, которая пройдет в Шэньчжэне, и готов работать с Россией для достижения плодотворных результатов «Года Китая» в рамках организации, отметил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин допустил возможность встречи с американским и китайским лидерами Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС.

    В тот же день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва готовится к двусторонней встрече Путина и Си Цзиньпина.

    В среду официальный представитель МИД Мария Захарова также допустила встречу лидеров России и Китая на саммите АТЭС.

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    3 октября 2026, 17:39 • Новости дня
    Летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО сел в Польше

    Летавший у Калининградской области самолет-разведчик НАТО приземлился в Польше

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR, совершавший полет у границ Калининградской области, приземлился на территории Польши.

    Полет продлился примерно пять с половиной часов, после чего самолет совершил посадку в Польше. Самолет вылетел с польской военной базы около 10:55 мск. Находясь в воздушном пространстве Польши и Литвы, он несколько раз пролетал вдоль сухопутных границ Калининградской области, разворачиваясь над Балтийским морем. Примерно в 16:19 мск борт приземлился на территории Польши, передает РИА «Новости».

    Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В альянсе расширение инициатив называют сдерживанием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет-разведчик НАТО приблизился к границе Калининградской области.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал угрозой применения силы учения НАТО вблизи региона.

    В тот же день помощник президента России Николай Патрушев пообещал альянсу быстрый ответ при атаке на Калининград.

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