Самолет Flydubai после инцидента на борту остался в аэропорту Табука

Tекст: Тимур Шайдуллин

Экстренно севший 30 сентября в Саудовской Аравии после драки пилотов самолет авиакомпании Flydubai до сих пор остается в аэропорту Танука. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Самолет, на борту которого произошел инцидент в кабине пилотов, и по этой причине совершивший экстренную посадку по пути из Дубая в Тель-Авив, до сих пор находится в аэропорту саудовского города Табук», – заявил собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиров рейса в тот же день доставили в Тель-Авив другим самолетом. Срок возврата борта пока неизвестен и зависит от хода расследования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Генпрокуратура ОАЭ назвала терактом инцидент на рейсе Flydubai. В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября. В среду власти Израиля также признали произошедшее терактом.