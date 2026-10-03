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    3 октября 2026, 16:17 • Новости дня

    Глава МИД Белоруссии заявил о катастрофических проблемах в экономике ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в ходе выступления на полях Генассамблеи ООН констатировал ежедневное ухудшение экономического положения в странах Европейского союза.

    Экономика стран Европы сталкивается со все большими трудностями без видимых перспектив улучшения ситуации. Об этом рассказал РИА «Новости» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

    «Сегодня экономическая ситуация в Европейском союзе ухудшается день ото дня, и просвета этому не видно. Первые ласточки – это те, которые самыми последними заскочили в этот эшелон Европейского союза: страны Балтии, восточные государства», – отметил министр.

    По словам главы белорусского внешнеполитического ведомства, проблемы в этих странах нарастают с катастрофической скоростью. Трудности затрагивают демографические, социальные вопросы и экономическое развитие в целом.

    Сейчас кризис постепенно добирается и до ведущих стран объединения, таких как Франция и Германия, добавил глава МИД Белоруссии. Среди основных вызовов Рыженков перечислил миграционный кризис, безработицу, серьезный рост преступности в городах и замедление экономических программ.

    Ранее в пятницу Великобритания и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса. На прошлой неделе глава МИД Белоруссии обвинил Брюссель в желании поиграть в солдатики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Евросоюз запустил масштабные реформы ради спасения экономики от краха.

    3 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду

    Iltalehti: Встреча Стубба и Санду в Хельсинки обернулась нелепыми объятиями

    Президент Финляндии оконфузился при встрече с Санду
    @ Mikko Stig/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Встреча президента Финляндии Александра Стубба и президента Молдавии Майи Санду в Хельсинки обернулась конфузом, Стубб споткнулся на ковровой дорожке и попытался обнять коллегу, которая не ответила тем же.

    Встреча лидеров Финляндии и Молдавии Александра Стубба и Майя Санду обернулась конфузом с нелепыми объятиями, пишет РИА «Новости» со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

    «Санду вышла из машины, и президенты пожали друг другу руки. При этом Стубб слегка споткнулся на красной ковровой дорожке, расстеленной перед президентским дворцом. После этого Стубб обнял Санду, которая не обняла его в ответ», – отмечает Iltalehti.

    По словам финского эксперта по этикету Мирвы Саукколы, поступок Стубба выглядел странно, но грубым нарушением этикета не является. Она пояснила, что при первой встрече не стоит спешить с объятиями, а уместность жеста зависит от близости отношений, которую посторонним определить сложно.

    Санду прибыла в Хельсинки в пятницу с государственным визитом. Стороны обсудили двусторонние отношения, украинский кризис и внутриполитические проблемы Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Стубб призвал страны Европы возобновить прямой диалог с Россией.

    А ранее во вторник почти половина парламента Молдавии поддержала импичмент Санду. В тот же день оппозиция Молдавии инициировала отстранение ее от должности.

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    3 октября 2026, 11:55 • Новости дня
    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере

    Миллер: Страны ЕС продолжают ставить газовые антирекорды перед зимой

    Миллер констатировал исторические антирекорды Евросоюза в газовой сфере
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европейского союза накануне осенне-зимнего периода продолжают ставить исторические антирекорды в сфере обеспечения газом, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер.

    «Страны Европейского союза продолжают уверенно ставить исторические антирекорды в газовой сфере в преддверии тяжелого осенне-зимнего сезона», – заявил Миллер, сообщается в Telegram-канале компании.

    В Газпроме отметили, что запасы газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ), единственном в Прибалтике, находятся на минимальном уровне. По данным Gas Infrastructure Europe, к 1 октября оно заполнено лишь на 49%, что является историческим минимумом для этой даты. Нетто-закачка газа в третьем квартале стала наименьшей за всю историю наблюдений.

    В целом по Европе уровень запасов в ПХГ перед отопительным сезоном также остается ниже прошлых минимумов. На 1 октября хранилища ЕС заполнены на 72%, а объем активного газа в них на 11,3 млрд куб. м меньше показателя прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что члены ЕАЭС покупают газ в пять раз дешевле стран Евросоюза.

    В тот же день отмечалось, что Европа подошла к началу отопительного сезона с рекордным дефицитом газа.

    В четверг заполненность газохранилищ в Европе в сентябре осталась на историческом минимуме.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    2 октября 2026, 16:42 • Новости дня
    Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    RMF24: Грибники в Польше нашли урну IV века до нашей эры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские грибники во время прогулки по лесу в центральной части страны нашли урну из гробницы культуры Клохе, датируемую IV веком до нашей эры, и другие древние артефакты, сообщила радиостанция RMF24.

    Во время поиска грибов Яцек Крыницкий и его жена обнаружили на песчаной насыпи древние предметы, возраст которых превышает 2 тыс. лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF24.

    Среди находок оказалась урна из гробницы культуры Клохе, датируемая примерно IV веком до нашей эры, а также фрагмент колпака и чаша, служившая крышкой. Эта находка связана с древними погребальными обрядами.

    Кроме того, грибник обнаружил серебряный денарий римского императора Коммода (181–192 годы нашей эры). Монета диаметром 17 миллиметров изображает профиль императора в венке на аверсе и фигуру богинь Ромы и Ники на реверсе.

    Свои находки Крыницкий передал специалистам. В настоящее время они выставлены в постоянной экспозиции замка в Ливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе археологи нашли в Коломне клад времен внука Дмитрия Донского.

    Ученые РАН обнаружили самые древние поддельные монеты Московского княжества.

    В июле археологи нашли в Мексике пещеру с древними ритуальными артефактами.

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    3 октября 2026, 02:10 • Новости дня
    FT: Брюссель отклонил запрос Киева на дополнительную поддержку в этом году

    FT: Брюссель потребовал от Киева реформ за финподдержку

    Tекст: Катерина Туманова

    Брюссель отклонил просьбу Украины о дополнительной финансовой поддержке в этом году, потребовав от Киева провести обещанные реформы, прежде чем он получит дальнейшее финансирование от ЕС, узнала FT.

    Этим летом Киев заявил о дополнительных военных потребностях на сумму 27 млрд долларов и обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь покрыть этот дефицит, предоставив дополнительные транши из кредита ЕС в размере 90 млрд евро, согласованного в конце 2025 года, пишет Financial Times (FT).

    Этот кредит должен был покрыть большую часть финансовых потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, предусматривая выделение до 45 млрд евро в год при условии выполнения определенных условий по реформам.

    Однако в этом году было выделено только 15,7 млрд евро, отчасти из-за задержек с выполнением требований по реформам.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украине срочно требуется дополнительное финансирование, в том числе для увеличения производства беспилотников и перехватчиков.

    Однако Брюссель отклонил просьбу о приоритетном финансировании в 2027 году и вместо этого потребовал от Киева выполнить условия, которые позволили бы выделить около 34 млрд евро в качестве поддержки со стороны ЕС в этом году.

    В совместном заявлении, опубликованном в четверг, Украина и Европейская комиссия сообщили, что «определили средства для покрытия бюджетных и оборонных потребностей Украины на 2026 год», а также подтвердили шаги, необходимые для их своевременного выделения.

    Реформы, которые должна провести Украина, чтобы получить эти средства, включают отмену освобождения от НДС для небольших посылок и введение новых правил налогообложения для цифровых платформ, узнала газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. При этом Германия потребовала от Украины денег за оружие, а депутат Дагделен призвала перестать тратить деньги на золотые унитазы на Украине.

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    2 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    МИД Белоруссии призвал Францию освободить задержанных на протестах подростков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Белоруссия призвала власти Франции незамедлительно освободить всех несовершеннолетних, которых задержали в ходе массовых протестов старшеклассников, а также расследовать факты применения силы.

    Министерство иностранных дел Белоруссии выступило с призывом к Парижу провести беспристрастное расследование фактов чрезмерного применения силы против участников протестов, в особенности подростков. Ведомство призвало Францию перейти к цивилизованному диалогу с учащимися, родителями и профсоюзами, чтобы решить системные проблемы в образовании, сообщает ТАСС.

    В МИД республики отметили, что число задержанных на акциях протеста приближается к 3 тыс. человек, причем значительную часть составляют несовершеннолетние. Это свидетельствует о крайней степени накала в обществе. В ведомстве подчеркнули, что французские власти вместо диалога прибегают к массовым произвольным арестам, что усиливает радикализацию протестов.

    Кроме того, в министерстве заявили, что Франция направляет средства не на социальную сферу и образование, а на финансирование сомнительных правозащитных структур, радикальных образований и поддержку зарубежных конфликтов.

    В МИД Белоруссии с сожалением констатировали молчание западных правозащитников по поводу происходящего и выразили солидарность с пострадавшими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу во Франции сообщили о хаосе по всей стране из-за протестов школьников.

    В четверг число задержанных на этих акциях достигло почти 2 тыс. человек. В этот же день сотни школьников попали в полицию в связи с участием в манифестациях.

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    2 октября 2026, 23:07 • Новости дня
    Посол Грозов: Австрия променяла нейтралитет на милитаризацию

    Посол Грозов сообщил о добровольном отказе Австрии от нейтралитета

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол России в Вене Андрей Грозов заявил об окончательном разрушении двусторонних связей из-за стремления Австрии перевести свой нейтральный статус в исключительно военную плоскость.

    «Сегодня мы с сожалением вынуждены констатировать, что Вена совершенно сознательно отходит от устоявшегося в международной практике толкования статуса нейтралитета в сторону исключительно военного измерения», – приводит его слова РИА «Новости» в интервью слависту Талите Орешкович на канале Marsonia News.

    По словам дипломата, австрийское руководство добровольно пожертвовало подлинным нейтралитетом ради европейской солидарности. Это решение наносит прямой ущерб народам обеих стран. Гражданам упорно внушают ложный тезис о неспособности нейтрального статуса обеспечить безопасность.

    В такой ситуации двусторонние отношения переживают глубокий кризис по вине официальной Вены.

    «Российско-австрийские отношения переживают глубочайший кризис. О каком-либо политическом диалоге не может быть и речи. И именно из-за ее [Вены] политики двусторонние отношения, на фоне недружественного курса австрийского политического руководства, …находятся на самом низком уровне», – сказал Грозов.

    Он добавил, что по указанию Брюсселя австрийские власти уже пятый год избегают контактов с российскими представителями. Москва остается открытой для конструктивного диалога, однако ответный шаг должна сделать Австрия.

    «Фактически, мяч находится на стороне Вены», – подытожил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Ульянов назвал безобразной политику Австрии по выдаче виз, а также ответил назвавшему Россию «карликом» президенту этой страны. В августе замглавы МИД Дмитрий Люблинский констатировал падение дипломатических связей между странами до минимального уровня.

    Министерство иностранных дел России исключило возможность нормализации двусторонних отношений из-за ангажированной позиции Вены.

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    2 октября 2026, 21:32 • Новости дня
    Премьер Албании назвал ложью обещания Брюсселя принять Украину в ЕС

    Премьер Албании Рама обвинил Брюссель во лжи об обещаниях Украине членства в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Брюссель во лжи относительно перспектив вступления Украины в Европейский союз.

    «Посмотрите на Украину. То, что ей обещают – это ложь. По обычному пути вступления, с соблюдением всех критериев, ее никогда не примут. Об этом знают все», – заявил Рама в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, передает РИА «Новости».

    Албанский премьер выразил мнение, что более реалистичным вариантом было бы приглашение Киева за стол переговоров и предоставление Украине полноценного членства по итогам процесса, ориентированного на результат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Еврокомиссия исключила вступление Украины в ЕС в 2027 году.

    В четверг Евросоюз отказался выделять Украине дополнительные 27 млрд евро.

    До этого в Евросоюзе сравнили финансирование Украины с поливанием пустыни.

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    2 октября 2026, 21:05 • Новости дня
    Латвия пресекла 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава заявил, что с начала года пограничники предотвратили почти 12 тыс. попыток нелегальных мигрантов проникнуть в республику с территории Белоруссии.

    «Параллельно с работами по восстановлению забора пограничники продолжают предотвращать попытки нелегальных иммигрантов проникнуть в нашу страну. В общей сложности в этом году предотвращено 11 699 попыток проникновения в страну», – написал Домбрава в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В пятницу глава МВД посетил границу, где возмутился медленными темпами восстановления заграждения, пострадавшего в августе от урагана. По данным Государственной пограничной службы Латвии, забор был поврежден в 124 местах. Домбрава добавил, что министерство уже договорилось с правительством о выделении средств на ремонт.

    Ранее власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на территорию государств Евросоюза и НАТО.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии

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    2 октября 2026, 17:36 • Новости дня
    Трамп сообщил о согласии Европы высвободить запасы дизеля

    Трамп: Страны Европы согласились высвободить запасы дизельного топлива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны согласились немедленно высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов.

    Трамп заявил о согласии стран Европы высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Он также отметил, что этот процесс начнется немедленно, сообщает РИА «Новости».

    «Европа только что согласилась выпустить огромное количество своего дизельного топлива, имеющегося в большом количестве на складе. Процесс начнется немедленно», – написал Трамп в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Евросоюз начал готовить ответ на давление США.

    Ранее стало известно, что Соединенные Штаты потребовали от Европы открыть резервы дизеля.

    Накануне Трамп сообщил о планах скоро пополнить резервы США венесуэльской нефтью.

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    3 октября 2026, 04:35 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии напомнил Европе о российской ядерной триаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков предостерег европейские страны, правительства которых жаждут «затоптать» Россию, напомнив им о российской ядерной триаде.

    Глава белорусского МИД Максим Рыженков на полях Генеральной Ассамблеи ООН посоветовал европейским политикам не забывать о стратегическом арсенале Москвы, передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, в Европе существует убеждение, что благодаря большему ВВП и количеству людей, которых можно мобилизовать, к 2029-2030 году они смогут подготовиться и «затоптать» Россию.

    «Я им на это всегда отвечаю: «Ребята, ну вы же не забывайте про российскую ядерную триаду, про опыт, который сегодня уже накоплен, и про какие-то такие фишечки, которые есть в России и апробированы, которых у вас нет»», – сказал Рыженков.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень современности российских сил ядерного сдерживания является самым высоким в мире, опережая показатели других ядерных держав. А также отмечал приоритет ядерной триады в новой программе вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявлял о последовательной модернизации ядерной триады. В октябре 2025 года президент сообщил о тренировке всех трех компонентов ядерных сил.

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    2 октября 2026, 20:35 • Новости дня
    Посольство России в Норвегии призвало освободить судно «Профессор Молчанов»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская дипломатическая миссия в Норвегии рассчитывает на скорейшее освобождение научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене.

    Посольство России в Норвегии заявило, что рассчитывает на скорейшее освобождение российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене.

    «Рассчитываем на скорейшее освобождение судна из-под ареста и обеспечение его беспрепятственного возвращения в Россию, в том числе с учетом завершающегося навигационного сезона», – заявили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Посольство также сообщило, что внимательно следит за ходом судебного процесса по делу судна, арестованного 2 сентября. Дипломаты поддерживают постоянный контакт с экипажем и оказывают ему необходимое содействие, включая вопросы жизнеобеспечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России сообщил, что суд рассмотрит арест судна «Профессор Молчанов» в октябре-ноябре.

    Во вторник норвежский суд получил соответствующий запрос.

    В понедельник трест «Арктикуголь» подал иск Норвегии из-за ареста российского судна на Шпицбергене.

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    3 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Посол в Чехии заявила о самоизоляции Европы из-за желания оградиться от России

    Посол в Чехии Пономарева: Европейцы самоизолировались, желая изолировать Россию

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны настолько стремились изолировать Россию, что в итоге сами оказались в изоляции и информационной блокаде, заявила посол в Чехии Анна Пономарева.

    «Европейцы, похоже, настолько хотели изолировать Россию, что сами абсолютно изолировались – в буквальном смысле: ничего не читают, не смотрят и не слышат, кроме преобладающего антироссийского мейнстрима», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Пономарева отметила, что в условиях подобной информационной блокады население становится легко запугивать. Она задалась вопросом о целях таких действий, отметив, что в этом нет ничего нового.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обращала внимание, что западные страны осознали провал идеи изоляции России и перестали ее обсуждать. Кроме того, журнал Foreign Policy также указывал на то, что добиться изоляции Москвы не удалось, и она продолжает активное взаимодействие на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Анна Пономарева назвала ухудшение отношений с Чехией выбором Праги. Она заявила о росте пещерной русофобии в этой стране после 2022 года.

    В четверг президент Владимир Путин заявил о попытках Запада изолировать и развалить Россию.

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    3 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Минск сообщил о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

    Глава МИД Белоруссии Рыженков сообщил о подготовке встречи Лукашенко и Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Минске рассматривают встречу президента США Дональда Трампа и Белоруссии Александра Лукашенко в «практической плоскости», шаги для ее организации принимаются, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

    Белорусская сторона рассматривает возможность организации личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа, передает РИА «Новости». По словам министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова, сейчас для этого предпринимаются соответствующие шаги.

    «Мы действительно рассматриваем встречу президентов в практической плоскости, и для этого предпринимаются соответствующие шаги», – заявил дипломат на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    Рыженков также отметил, что Трамп ранее приглашал Лукашенко на Совет мира в США. Однако визит не состоялся из-за технических сложностей: европейские санкции против белорусского лидера и запрет на пролеты самолетов серьезно затруднили поездку за океан. Ранее Лукашенко подчеркивал, что диалог с американским президентом был бы крайне полезен для Минска, готового к нормализации двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко провел официальные переговоры со специальным посланником Дональда Трампа Джоном Коулом.

    До этого белорусский лидер назвал условием для личной встречи возврат замороженных американскими банками 44 млн долларов.

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    3 октября 2026, 13:25 • Новости дня
    Глава МИД Белоруссии Рыженков назвал определяющей встречу с польским коллегой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков высоко оценил состоявшиеся переговоры с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, назвав их определяющими для двусторонних отношений.

    Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал определяющим диалог с польским коллегой Радославом Сикорским на полях Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». По итогам переговоров представитель Польши намекнул на возможное потепление отношений между двумя странами.

    «Среди западных контактов я бы отметил эту определяющую встречу (с Сикорским – прим. ВЗГЛЯД), потому что за последние, может быть, семь-восемь лет – это первая встреча на уровне министров иностранных дел с моим коллегой из Польши», – заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

    Кроме того, дипломат сообщил о состоявшихся переговорах с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром. Он также подчеркнул, что две недавние встречи с представителями Евросоюза можно считать новшеством во внешней политике Белоруссии, поскольку европейские партнеры наконец созрели для такого диалога.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможность улучшения двусторонних отношений с Белоруссией.

    Глава белорусского внешнеполитического ведомства обвинил руководство Евросоюза в препятствовании глобальной стабильности.

    Минск рассматривает в практической плоскости организацию личной встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа.

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