Военные заманили условного противника в «огневой мешок» на учениях «Центр-2026»

Tекст: Тимур Шайдуллин

На Юргинском полигоне прошел этап практических действий на учениях «Центр-2026», сообщает Минобороны.

Военное ведомство уточняет, что дроны координировали огонь артиллерии, в то время как штурмовики на мотоциклах влетали на позиции через проходы, которые расчистил расчет наземного робототехнического комплекса (НРТК) «Богомол».

Кроме того, с помощью НРТК «Лягушка» бойцы оперативно заминировали пути отхода для врага.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на учениях российские военные применили единую ударную систему.

В пятницу Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях «Центр-2026». Также в этот день военные маневры в Челябинской области посетил президент Владимир Путин.