КНДР заявила о неспособности противника отследить ее ракеты

Средства обнаружения противника теряют северокорейские ракеты при использовании волнообразной траектории полета, передает РИА «Новости».
«Каждый раз, когда применялся волнообразный способ полета, после первого повторного набора высоты противник терял цель», – говорится в заявлении Ким Е Чжон.
Она обратила внимание на расхождения в оценках: Южная Корея определила дальность полета ракеты более чем в 700 км, а министерство обороны Японии – примерно в 680 км. По ее словам, Пхеньян уже четыре раза фиксировал подобные ситуации, что подтверждает эффективность северокорейского оружия.
Представитель КНДР подчеркнула, что оправдания противников об ограниченности радаров из-за кривизны Земли лишь доказывают совершенство ракет Пхеньяна. Она призвала учитывать высокую скорость, способность менять траекторию на малых высотах и использование искусственного интеллекта, отметив, что избежать такого удара практически невозможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная Корея и Япония назвали запущенную Пхеньяном ракету баллистической.
Лидер КНДР Ким Чен Ын лично пронаблюдал за учениями с пуском стратегического оружия.
Ранее японское министерство обороны допустило полет северокорейских ракет по маневрирующей траектории.