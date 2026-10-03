Петербуржец напал с ножом на супругу с подругой и покончил с собой

Житель Петербурга ранил ножом двух женщин и покончил с собой

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство после нападения на двух женщин в квартире по проспекту Науки, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

По данным ведомства, днем в четверг мужчина из личной неприязни нанес складным ножом множественные удары одной потерпевшей в область головы, шеи и туловища. Второй женщине он ранил кисть.

«Действия мужчины были пресечены, потерпевшим своевременно оказана медицинская помощь», – сообщили в ГСУ СК.

После произошедшего нападавший покончил с собой. В правоохранительных органах уточнили РИА «Новости», что мужчина и одна из потерпевших находились в стадии развода, вторая раненая – знакомая супруги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на школьницу в Екатеринбурге.

Летом ведомство завело дело после поножовщины в торговом центре Краснодара. До этого следователи начали расследование нападения с ножом на сотрудницу МФЦ в Москве.