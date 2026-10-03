На Урале возбудили дело после гибели горнорабочего при обрушении шахты

«Североуральским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области по сообщению об обнаружении тела рабочего после локального обрушения горной породы на шахте вблизи города Североуральска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ», – заявил URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Шульга.
Следователи допрашивают свидетелей, изымают документы о работах и инструктаже по технике безопасности. Тело погибшего отправлено на экспертизу. По данным издания E1.RU, погибшим оказался 42-летний Олег Кравчук, проработавший горнорабочим более 20 лет.
Инцидент произошел утром на глубине 1 040 метров. Шахта продолжает работать в штатном режиме, приостановлены лишь работы на аварийном участке. Родственники Кравчука рассказали, что среди тех, кто откапывал погибшего рабочего, был его брат. У горняка остались жена и две дочери, руководство предприятия пообещало оказать семье помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу на шахте «Черемуховская-Глубокая» при обрушении породы погиб человек. Более 90 человек оказались заблокированы в шахте. В августе в Центральноафриканской Республике обрушение золотого рудника унесло жизни 30 шахтеров.