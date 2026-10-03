Звезды сериала «Друзья» отказались сниматься в фильме о Мэттью Перри

Page Six: Актеры сериала «Друзья» отказались сниматься в фильме о Мэттью Перри

Tекст: Мария Иванова

В начале сентября стриминговый сервис Netflix анонсировал трехсерийный документальный фильм о звезде ситкома «Друзья» Мэттью Перри под названием The One About Matthew Perry, премьера которого состоится в конце октября. В основу проекта легли интервью с сестрой актера Мией и его ближайшими друзьями, сопровождаемые неопубликованными фотографиями и видеозаписями из частного семейного архива, пишет Page Six.

«С ними связались, и они решили не участвовать», – привело издание слова источника, знакомого с ситуацией.

По словам другого собеседника, актриса Дженнифер Энистон отказалась от съемок в проекте, пояснив, что ей будет слишком тяжело говорить на камеру о потере коллеги. Информации о причинах отказа от участия в картине других актеров сериала пока нет, отмечает РИА «Новости».

Мэттью Перри скончался 28 октября 2023 года в возрасте 54 лет. Причиной смерти артиста стало сильное воздействие кетамина. Он приобрел мировую известность благодаря роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае помощник Мэттью Перри получил тюремный срок за смертельную инъекцию актеру.

В апреле американскую «кетаминовую королеву» осудили за причастность к смерти артиста.

В прошлом году обвиняемая по этому делу признала вину в незаконных поставках препаратов.