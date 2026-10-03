Адвокат заявил о пропаже видеокамеры с места гибели МотоТани в Турции

Видеокамеру с места гибели в Турции российской байкерши МотоТани не нашли

Tекст: Тимур Шайдуллин

Видеокамеру с места гибели российской байкерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, в Турции найти не удалось до сих пор. А Сергей Хардиков, ехавший в одной группе с погибшей, вскоре после аварии заявил о таинственном исчезновении с места аварии видеокамеры с ее шлема. Камера самого Хардикова, как говорил мужчина, была разряжена и не записывала.

«К сожалению, вторая камера так и не была обнаружена. Также в ходе следствия один из свидетелей изменил свои показания, мы подали против него иск, но безрезультатно», – заявил РИА «Новости» адвокат семьи погибшей Али Шан.

Виновный в ДТП Онур Обут не признал вину, отказался выплачивать компенсацию семье Озолиной и не раскаялся, добавил Шан. Суд лишил Обута водительских прав на один год.

Кроме того, Шан отметил, что приговор турецкого суда может быть обжалован в апелляционной инстанции в Денизли. Защита сможет подать жалобу после получения мотивированного решения.

Согласно заключению экспертов, на трассе между городами Секе и Милас у деревни Сарычай Озолина затормозила из-за резко остановившегося впереди тягача, после чего ехавший за ней на байке Обут врезался в ее мотоцикл. В результате столкновения россиянка погибла. Это случилось в июле 2024 года в турецкой провинции Мугла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Онур Обут получил два года и 11 месяцев тюрьмы. В 2024 году турецкая полиция нашла тело пропавшей россиянки. В том же году еще трое граждан России пострадали в ДТП с участием автобуса на территории Турции.