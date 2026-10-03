Топ-менеджер Neuralink объявила о расставании с Илоном Маском

Топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис рассталась с Илоном Маском

Tекст: Мария Иванова

Топ-менеджер корпорации Neuralink Шивон Зилис рассталась с основателем компании Илоном Маском. Об этом она написала в социальной сети Х, передает РИА «Новости».

«Трудно перейти всего за неделю и без предупреждения от любви к расставанию, но иногда так случается… Я любила его больше жизни, и он подарил мне знания на 100 лет вперед и наполнил мою жизнь смыслом, поэтому для меня это большая потеря, но, к счастью, у нас есть четверо прекрасных маленьких детей», – написала Зилис.

Она добавила, что будет скучать по Маску и надеется остаться с ним хорошими друзьями. К публикации топ-менеджер прикрепила снимок экрана с перепиской, согласно которой еще на прошлой неделе миллиардер признавался ей в любви.

Сам Маск пока не комментировал информацию, однако пользователи социальной сети заметили, что он больше не подписан на страницу Зилис.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года Зилис сообщила о рождении четвертого сына от предпринимателя.

В январе Маск заявил о возможности полного восстановления тела с помощью технологий Neuralink.

В прошлом году компания OpenAI решила вложиться в разработку мозговых чипов для конкуренции с компанией миллиардера.