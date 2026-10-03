Китай завершил сезон контейнерных перевозок в Европу по Севморпути

Китай приостановил грузоперевозки в Европу по Севморпути до лета 2027 года

Tекст: Мария Иванова

«Данный маршрут носит сезонный характер и возобновит работу следующим летом», – говорится в сообщении Центрального телевидения Китая, которое приводит ТАСС.

В этом году на маршруте выполнили восемь рейсов, перевезено почти 8 тыс. стандартных контейнеров (TEU). Стоимость доставленных через Арктику китайских товаров составила 5,33 млрд юаней (около 79,5 млн долларов). В Европу отправляли системы хранения энергии, аккумуляторные батареи и электромобили.

В Китае этот маршрут называют «ледяным шелковым путем» или «арктическим экспрессом Китай – Европа». Он занимает 18-20 дней, что примерно вдвое быстрее традиционного пути через Суэцкий канал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг правительство решило направить свыше 100 млрд рублей на развитие Севморпути в 2027–2029 годах.

На прошлой неделе в МИД назвали причину неучастия Европы в развитии Севморпути.

В конце лета глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о рекордном числе китайских рейсов по СМП.