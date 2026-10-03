Глава МИД Белоруссии Рыженков назвал определяющей встречу с польским коллегой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков назвал определяющим диалог с польским коллегой Радославом Сикорским на полях Генассамблеи ООН, передает РИА «Новости». По итогам переговоров представитель Польши намекнул на возможное потепление отношений между двумя странами.

«Среди западных контактов я бы отметил эту определяющую встречу (с Сикорским – прим. ВЗГЛЯД), потому что за последние, может быть, семь-восемь лет – это первая встреча на уровне министров иностранных дел с моим коллегой из Польши», – заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, дипломат сообщил о состоявшихся переговорах с министром иностранных дел Словакии Юраем Бланаром. Он также подчеркнул, что две недавние встречи с представителями Евросоюза можно считать новшеством во внешней политике Белоруссии, поскольку европейские партнеры наконец созрели для такого диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможность улучшения двусторонних отношений с Белоруссией.

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