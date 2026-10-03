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    3 октября 2026, 12:53 • Новости дня

    Правительство разрешило учитывать поставки на АЗС в нормативе продаж бензина

    Кабмин изменил правила выполнения норматива продаж бензина и дизеля на бирже

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российское правительство подписало постановление, разрешающее производителям бензина и дизеля учитывать поставки топлива некоторым автозаправочным станциям в минимальном нормативе продаж на бирже.

    Производители бензина и дизеля смогут учитывать объемы топлива, реализованные определенным автозаправочным станциям, в счет выполнения минимального норматива обязательных биржевых продаж. Такое постановление подписано Правительством РФ, пишет ТАСС.

    «До конца 2026 года при выполнении минимального норматива обязательных продаж топлива на бирже производители бензина и дизеля могут учитывать объемы, реализованные на автозаправочных станциях (АЗС), заключивших соглашения с регионами об установлении предельного уровня цен на топливо и предоставляющих сведения о реализуемом бензине и дизеле», – сообщили в пресс-службе кабмина.

    В правительстве подчеркнули, что это решение принято для приоритетного обеспечения топливом таких АЗС, что должно способствовать поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке.

    Кроме того, предусмотрена возможность учета в нормативе топлива, реализованного как отдельными заводами, так и несколькими в совокупности в рамках одной компании. Ранее кабмин продлил действие сниженного до 10% норматива обязательных продаж бензина по 31 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце регионы России сформировали нормативные запасы топлива к отопительному сезону.

    Ранее правительство изменило правила учета поставок топлива на бирже. А в августе вице-премьер Александр Новак сообщил о решении властей обеспечить топливом независимые АЗС.

    2 октября 2026, 19:27 • Новости дня
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    На учениях «Центр-2026» применили новейший ракетный комплекс «Изделие 347»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» российские военные применили новейший наземный ракетный комплекс «Изделие 347» для уничтожения артиллерии условного противника, сообщило Министерство обороны.

    Во время основного этапа учений на полигоне «Чебаркульский» был задействован комплекс с легкой многоцелевой управляемой ракетой для поражения целей, выявленных воздушной разведкой, пишет РИА «Новости».

    «Основной особенностью комплекса является возможность наведения ракеты в цель оператором на конечном участке траектории», – подчеркнули в ведомстве.

    Комплекс «Изделие 347» предназначен для высокоточного поражения движущихся и неподвижных объектов на расстоянии до 20 км.

    Всего в учениях на полигоне «Чебаркульский» участвуют более 6 тыс. военнослужащих, в том числе контингенты стран ОДКБ. Также задействованы свыше 600 единиц техники, включая 55 самолетов и вертолетов, а также более 500 беспилотников и 50 роботизированных систем.

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    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    4 комментария

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу десантники впервые сбросили роботов с парашютами на учениях «Центр-2026».

    В тот же день президент Владимир Путин посетил эти командно-штабные учения в Челябинской области.

    В четверг войска ОДКБ на Урале отработали штурм захваченного города.

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    2 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»

    Borsen-Zeitung: Германия запустила продажу бывшей «дочки» «Газпрома»

    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии начало процесс реприватизации бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, стоимость которой оценивается в 6 млрд евро, пишет Borsen-Zeitung.

    Власти ФРГ инициировали процесс подачи заявок на приобретение бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, которая ранее имела название Gazprom Germania. Стоимость актива оценивается примерно в 6 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на Borsen-Zeitung.

    В ноябре 2022 года правительство Германии национализировало Sefe, владеющую крупнейшим в Западной Европе подземным газохранилищем «Реден». Министерство по делам экономики и защиты климата страны тогда объяснило этот шаг угрозой неплатежеспособности предприятия, что могло поставить под удар безопасность энергоснабжения ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд запретил Sefe продолжать зарубежный арбитраж против «Газпрома».

    Ранее Германия не смогла отказаться от оплаты российского сжиженного природного газа. В то же время власти страны нашли способ для Sefe выйти из договора с предприятием «Ямал СПГ».

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    2 октября 2026, 19:53 • Новости дня
    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева

    The Guardian: Страны Запада готовят планы переноса посольств из Киева во Львов

    Западные страны начали подготовку к переносу посольств из Киева
    @ REUTERS/Vladyslav Sodel

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны Запада в частном порядке составляют запасные планы по переносу своих посольств из Киева во Львов или на восток Польши, сообщили дипломатические источники европейских СМИ.

    Западные государства негласно готовятся к возможному переносу дипломатических представительств из украинской столицы во Львов или Польшу, пишет The Guardian. При этом официально западные дипломаты заявляют о намерении остаться в Киеве, чтобы избежать впечатления, будто союзники оставляют Украину без поддержки.

    «Однако в частном порядке составляются запасные планы по переносу посольств во Львов или на восток Польши», – отмечает британское издание. «Ситуация, очевидно, быстро ухудшается», – цитирует дипломатов Запада британская пресса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева. В том же месяце МИД Украины опроверг эвакуацию американского посольства из украинской столицы.

    Тогда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев связал отказ ЕС эвакуировать посольства из Киева с наличием «лишних дипломатов».

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    2 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»
    Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»
    @ imago stock&people/imago-images.de/Global Look Press

    Голливудский актер Майкл Дуглас спустя четыре десятилетия признался в тайном романе с партнершей по фильму «Роман с камнем» Кэтлин Тернер.

    В отрывке из своих предстоящих мемуаров «Чертовски хорошая поездка» 82-летний Дуглас описал романтику на съемочной площадке 1984 года, пишет Page Six.

    На момент съемок Дуглас состоял в браке с Диандрой Лукер, однако, по его словам, супруги жили раздельно и оба имели внебрачные связи. Актер также рассказал о коротком романе со сценаристкой картины Дайан Томас, предшествовавшем его сближению с Тернер.

    По воспоминаниям Дугласа, взаимное влечение между ним и партнершей возникло сразу. Сначала они стали друзьями, затем коллегами и любовниками. Актер подчеркнул, что отношения не были мимолетной интрижкой. После съемок в джунглях он тайно приходил в гостиничный номер Тернер, когда остальные участники группы уже спали.

    Роман скрывали от режиссера Роберта Земекиса, актера Дэнни Де Вито и других коллег. Отношения прекратились после приезда на съемки в Мексику Лукер с сыном Кэмероном.

    Как рассказал Дуглас, жена заподозрила неладное и, оставшись наедине с Тернер, напомнила, что по-прежнему состоит с ним в браке. При этом супруги по-разному понимали условия своего раздельного проживания. Тернер не хотела вмешиваться в чужие отношения, и они с Дугласом расстались.

    Актер вернулся к жене ради сына, однако впоследствии счел это решение ошибкой. По его признанию, после первого расставания их отношения уже не стали прежними.

    Дуглас объяснил, что все эти годы они с Тернер придерживались общей версии событий: признавали взаимное влечение и флирт, но отрицали роман. В мемуарах актер признал, что эта история была неправдой.

    После расставания артисты продолжили работать вместе. В 1985 году они снялись в «Жемчужине Нила», продолжении «Романа с камнем», а позднее появились в «Войне Роуз» и сериале «Метод Комински».

    Сама Тернер ранее рассказывала о сильном взаимном влечении к Дугласу. В интервью Guardian в 2023 году она допускала, что они начинали влюбляться, но утверждала, что приезд его жены положил конец сближению.

    Впоследствии Дуглас женился на Кэтрин Зете-Джонс, с которой у него двое детей. Тернер с 1984 по 2007 год состояла в браке с Джеем Уайссом, у них есть дочь Рэйчел.

    Мемуары Дугласа поступят в продажу во вторник.

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    2 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи

    В Пакистане решили восстановить металлургический комбинат при поддержке России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр энергетики Пакистана Авайс Легари заявил, что Исламабад рассчитывает на поддержку Москвы в возобновлении работы металлургического комбината Pakistan Steel Mills в Карачи.

    Власти Пакистана надеются возобновить работу предприятия Pakistan Steel Mills в Карачи при участии Москвы, передает РИА «Новости». «Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал», – заявил Легари.

    Министр напомнил, что комбинат возвели в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Он сыграл важную роль в развитии пакистанской экономики, обеспечив создание рабочих мест и внедрение новых технологий.

    По словам Легари, предварительную оценку проекта уже провели, осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Ожидается, что к концу этого или началу следующего года стороны смогут перейти к заключению соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол Исламабада анонсировал визит пакистанского премьер-министра в Россию до конца года.

    Ранее Москва и Исламабад решили подписать соглашение об упрощении визового режима. До этого президент Владимир Путин заявил о прогрессе в отношениях двух стран.

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    2 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате

    Слухи о русском и украинце за штурвалом рейса Flydubai появились из-за шутки

    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о том, что пилотами экстренно севшего рейса Flydubai якобы были россиянин и украинец, оказалась результатом неудачной шутки в чате израильских журналистов.

    Слухи о том, что одним из пилотов экстренно севшего рейса Flydubai мог быть русский, а другим – украинец, появились из-за шутки в закрытом чате израильских журналистов, сообщают «Вести» со ссылкой на Baza.

    Отмечается, что ведущий израильского 12-го канала, состоявший в этом чате, озвучил непроверенную информацию в прямом эфире. В результате слухи быстро распространились в израильских и мировых СМИ.

    Впоследствии автор первоначального сообщения признался в чате, что его слова были лишь неудачной шуткой и не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai.

    В тот же день Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота.

    В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля за их действия во время инцидента.

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    2 октября 2026, 15:32 • Новости дня
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    Жители Киева начали массово покидать город из-за транспортного коллапса
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Киева массово покидают украинскую столицу на фоне масштабного транспортного коллапса, при этом количество свободных квартир для аренды стремительно растет, сообщили СМИ.

    Как пишет украинское издание «Инсайдер», транспортный коллапс в Киеве образовался из-за перекрытия местными властями движения по крупнейшим мостам через Днепр – Южному, мосту Метро и мосту Патона, передает ТАСС.

    Бывший министр транспорта и связи Украины Василий Шевченко отметил, что пассажиропоток между левым и правым берегами столицы достигает 40 тыс. человек в час. Он подчеркнул, что всего автобусного парка города не хватит для перевозки людей через реку в условиях закрытых мостов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве было перекрыто движение по трем мостам через Днепр.

    В четверг движение по Южному мосту остановили после серии взрывов.

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    2 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    Путину продемонстрировали безэкипажные танки на базе Т-72
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    На полигоне Чебаркульский в Челябинской области президенту Владимиру Путину показали боевые безэкипажные машины, созданные на базе шасси танка Т-72 Б3М.

    Верховный главнокомандующий наблюдал за действиями войск во время активной фазы стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС. Продемонстрированные танки оснащены двумя типами боевых модулей: типа танк и типа боевая машина поддержки танков (БМПТ).

    Безэкипажные машины с необитаемыми боевыми отделениями были задействованы на основном этапе учений для огневой поддержки штурмующих подразделений.

    На ваш взгляд
    Какие функции должен выполнять ИИ в системах вооружений?





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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил о применении опыта спецоперации на учениях «Центр-2026».

    Министр обороны Андрей Белоусов доложил президенту об участии 60 государств в этих маневрах.

    Минобороны сообщило о применении новейшего оружия на учениях.

    Комментарии (11)
    2 октября 2026, 18:36 • Новости дня
    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»

    Путин: Целью учений «Центр-2026» является отработка защиты от внешней агрессии

    Путин назвал главную цель учений «Центр-2026»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин заявил, что основной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков управления войсками при отражении внешней агрессии.

    «Главной целью учений является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии», – заявил Путин, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин заявил об укреплении доверия между странами благодаря общению военных. В тот же день глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области.

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    3 октября 2026, 08:33 • Новости дня
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    ВС России поразили Северный мост через Днепр в Киеве
    @ ВС России поразили Северный мост

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли ночные удары беспилотниками по стратегически важной инфраструктуре в Киеве и области, а также атаковали судно в Черном море, сообщили в Минобороны.

    Российские войска продолжают уничтожение украинских инфраструктурных объектов и морских судов, задействованных в военных целях, передает Минобороны.

    В ходе ночных атак беспилотники нанесли удары по стратегически важным целям.

    В Киеве был поражен Северный автотранспортный мост через реку Днепр. Эта переправа играла ключевую роль в переброске войск и обеспечении военной логистики украинской армии.

    Кроме того, в Киевской области уничтожен логистический центр «Гостомель», где хранились материальные средства для снабжения войск.

    В северо-западной части Черного моря атаковано грузовое судно, перевозившее в Одессу грузы двойного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили автомобильный и железнодорожный мост через Днепр в Киеве.

    В конце сентября беспилотники нанесли удары по киевскому центру поддержки спутниковой системы Starlink.

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    3 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    В Москве назвали последствие принятия Польши в G20

    Шерпа России Агафонов: Принятие Польши нарушило бы сбалансированный состав G20

    В Москве назвали последствие принятия Польши в G20
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Включение Польши в Группу двадцати (G20) нарушило бы сбалансированный состав объединения, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.

    Польша в данный момент участвует в мероприятиях в США в качестве специального гостя, а американская сторона обсуждает ее возможное включение в G20, ссылаясь на ее экономический потенциал, пишет ТАСС.

    «Главная ценность „двадцатки“ и что позволяет ей в целом выступать в качестве площадки, к мнению которой в итоге все прислушиваются, это именно ее сбалансированный состав», – заявил Агафонов, подчеркнув, что принятие Польши нарушило бы этот баланс из-за перепредставленности Европы.

    Он отметил, что для изменения состава необходим консенсус всех участников, и у европейских стран могли бы возникнуть вопросы о причинах выбора именно Польши.

    «В конце концов, если американцы считают, что Польша настолько экономически важна, пусть станет восьмой в „семерке“. Будет „большая восьмерка“ с участием Польши», – заключил представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития России Максим Решетников раскрыл детали контактов с делегацией США на полях саммита G20.

    В прошлом месяце США выразили надежду на участие президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами.

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    3 октября 2026, 09:39 • Новости дня
    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова

    Итальянский переводчик Кокорулло: Слова тоска и авось самые сложные

    Итальянский переводчик назвал непереводимые русские слова
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Итальянский писатель и переводчик Франческо Кокорулло назвал русские слова «тоска», «авось» и «сутки» самыми сложными для перевода на итальянский язык.

    Понятие «тоска» можно лишь приблизительно передать сочетанием таких слов, как «меланхолия» и «ностальгия», пишет РИА «Новости».

    «Это что-то между меланхолией, скукой, ностальгией. Это ощущение внутренней пустоты, когда тебе чего-то не хватает. Достаточно пессимистическое чувство, которое мы часто встречаем в русской литературе. Мы никогда не передаем его точно так, как в русском, потому что просто нет эквивалента», – заявил Кокорулло.

    Писатель также привел пример слов «совесть» и «сознание», которым в итальянском языке соответствует одно слово coscienza. Одним из своих любимых русских слов Кокорулло назвал «авось», охарактеризовав его как «надежду на будущее, на что-то, не имея ничего в руках».

    Кроме того, итальянец выделил слово «сутки», отметив, что в его родном языке нет отдельного термина для обозначения 24 часов, вместо него используется слово giorno, означающее «день». Наличие таких слов делает русский язык более сложным для изучения итальянцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае парламент Молдавии одобрил самозапрет русского языка.

    В апреле певец Аль Бано пообещал исполнить песню на русском языке на концерте.

    В прошлом году в Пекине пообещали рассмотреть перевод транспортной навигации на русский язык.

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    2 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британского блогера-миллионника Сэма Пеппера попытались задержать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) во время его поездки по Украине, об этом свидетельствует стрим британца.

    Пеппер ехал по трассе на электрическом моноколесе, транслируя поездку в прямом эфире, когда его остановил белый микроавтобус, передает РИА «Новости». Представители ТЦК подошли к блогеру, однако, услышав английскую речь и поняв, что он не говорит по-украински, передумали проверять у него документы.

    Британец не понял происходящего и предложил сотрудникам военкомата поехать с ним до следующего населенного пункта, но они отказались.

    Сэм Пеппер – бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный пранками на YouTube. Свое путешествие по Украине он начал в Литве и планирует завершить во Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения.

    На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.

    В прошлом месяце сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации.

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    2 октября 2026, 19:09 • Новости дня
    Мерца и Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира

    Филиппо: Канцлера ФРГ Мерца и генсека НАТО Рютте освистали на премии в Мюнстере

    Мерца и Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира
    @ REUTERS/Liesa Johannssen

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте освистали во время вручения международной премии Вестфальского мира в немецком Мюнстере, сообщил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «У вас руки в крови!» <…> Вот так вчера в Мюнстере толпа встретила с гулом неодобрения немецкого канцлера Мерца и главу НАТО Рютте», – написал политик в соцсетях, передает РИА «Новости».

    В пятницу телерадиокомпания WDR со ссылкой на данные местной полиции сообщила, что акции протеста против вручения НАТО и Рютте международной премии прошли в Мюнстере. Церемония состоялась в четверг с участием Мерца и генсека Североатлантического альянса.

    В четверг Рютте отметил, что лицензия на ракеты для Patriot не поможет ВСУ в краткосрочной перспективе.

    В среду он подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

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    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

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