Российские военные высадили тактический десант в горах Таджикистана

Экипажи армейской авиации высадили десант на учениях «Центр-2026» в Таджикистане

Tекст: Мария Иванова

Экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 и ударных Ми-24 армейской авиации 201-й гвардейской военной базы отработали задачи на полигоне «Ляур» в Таджикистане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Экипажи на предельно малой высоте захватили цель и нанесли огневое поражение скоплению живой силы условного противника, используя неуправляемые авиационные ракеты и 30-мм пушки. После этого вертолеты совершили маневр с отстрелом тепловых ловушек для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов.

В завершение вертолет Ми-8 под прикрытием Ми-24 высадил воздушный десант, что обеспечило внезапность и позволило нанести удары в тыл условного противника.

201-я гвардейская военная база в Таджикистане является крупнейшим военным объектом России за ее пределами.

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