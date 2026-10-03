Стали известны подробности ухода из жизни Анатолия Кашпировского

Майкл Дуглас спустя 40 лет признался в романе с партнершей по фильму «Роман с камнем»

В отрывке из своих предстоящих мемуаров «Чертовски хорошая поездка» 82-летний Дуглас описал романтику на съемочной площадке 1984 года, пишет Page Six.

На момент съемок Дуглас состоял в браке с Диандрой Лукер, однако, по его словам, супруги жили раздельно и оба имели внебрачные связи. Актер также рассказал о коротком романе со сценаристкой картины Дайан Томас, предшествовавшем его сближению с Тернер.

По воспоминаниям Дугласа, взаимное влечение между ним и партнершей возникло сразу. Сначала они стали друзьями, затем коллегами и любовниками. Актер подчеркнул, что отношения не были мимолетной интрижкой. После съемок в джунглях он тайно приходил в гостиничный номер Тернер, когда остальные участники группы уже спали.

Роман скрывали от режиссера Роберта Земекиса, актера Дэнни Де Вито и других коллег. Отношения прекратились после приезда на съемки в Мексику Лукер с сыном Кэмероном.

Как рассказал Дуглас, жена заподозрила неладное и, оставшись наедине с Тернер, напомнила, что по-прежнему состоит с ним в браке. При этом супруги по-разному понимали условия своего раздельного проживания. Тернер не хотела вмешиваться в чужие отношения, и они с Дугласом расстались.

Актер вернулся к жене ради сына, однако впоследствии счел это решение ошибкой. По его признанию, после первого расставания их отношения уже не стали прежними.

Дуглас объяснил, что все эти годы они с Тернер придерживались общей версии событий: признавали взаимное влечение и флирт, но отрицали роман. В мемуарах актер признал, что эта история была неправдой.

После расставания артисты продолжили работать вместе. В 1985 году они снялись в «Жемчужине Нила», продолжении «Романа с камнем», а позднее появились в «Войне Роуз» и сериале «Метод Комински».

Сама Тернер ранее рассказывала о сильном взаимном влечении к Дугласу. В интервью Guardian в 2023 году она допускала, что они начинали влюбляться, но утверждала, что приезд его жены положил конец сближению.

Впоследствии Дуглас женился на Кэтрин Зете-Джонс, с которой у него двое детей. Тернер с 1984 по 2007 год состояла в браке с Джеем Уайссом, у них есть дочь Рэйчел.

Мемуары Дугласа поступят в продажу во вторник.