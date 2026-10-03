Медведь напал на грузовик на границе Свердловской области и ХМАО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Водители стали очевидцами необычного поведения хищника на границе Свердловской области с ХМАО. Медведь сначала гулял по дороге, а затем атаковал грузовик, пишет URA.RU.

На кадрах с видеорегистратора видно, как медведь сначала играет с дорожным знаком. При приближении грузовика хищник бросается к нему, встает на задние лапы и начинает шатать большегруз. В конце концов животное ложится почти под колеса машины.

Один из очевидцев сообщил изданию, что инцидент произошел в Кандинском районе ХМАО, другой – в Ивдельском районе Свердловской области, граничащем с Югрой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Иркутской области ликвидировали пытавшегося залезть в школу медведя. В среду вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что правительство готовит ряд мер в связи с нападениями медведей.

А на прошлой неделе в Томской области ввели режим повышенной готовности из-за медведей.