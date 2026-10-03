Тела женщины и ребенка в Шереметьево нашла 11-летняя дочь погибшей

Представители столичных школ успешно завершили выступление на престижных соревнованиях, передает РИА «Новости». «Юные москвичи стали победителями и призерами VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Состязание проходило с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Награды получили шесть столичных школьников», – заявили в департаменте образования.
В отборочном туре участвовали около 20 тыс. человек из России и зарубежья. Финал на базе Сибирского федерального университета собрал порядка 700 конкурсантов из более чем 40 стран, включая Китай, Бразилию, ОАЭ и Турцию. Всего в решающем этапе соревновались 25 москвичей.
Победителями признаны Степан Зубарев и Дарья Антонова. Дипломы призеров достались Роману Сулимову, Даниле Чередниченко, Злате Лотник и Константину Крохе. Уточняется, что эти достижения предоставят ребятам существенные льготы при поступлении в ведущие российские вузы.
В текущем году организаторы впервые провели отдельный конкурс командных проектов. Участники объединялись в группы для разработки эффективных решений по защите граждан от современных финансовых угроз.
Сами задания олимпиады требовали от школьников глубоких знаний по математике, информатике, праву и обществознанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября московские учащиеся получили четыре награды на международной экологической олимпиаде.
В августе российские школьники взяли две золотые медали на соревнованиях по информатике в Узбекистане.
Весной юные москвичи завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию.