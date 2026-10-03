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    3 октября 2026, 09:59 • Новости дня

    Израильский удар по жилому дому в Газе унес жизни пяти человек

    При ночном ударе Израиля по западу Газы погибли пять человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной атаки израильской авиации на жилое здание в районе Рималь на западе Газы погибли по меньшей мере пять человек и еще шесть получили ранения.

    Авиаудар пришелся по жилому комплексу «Аль-Асаля», расположенному на западе города, передает РИА «Новости» со ссылкой на палестинскую радиостанцию «Аш-Шааб».

    Представители местной больницы «Аш-Шифа» уточнили, что жертвами обстрела стали четыре женщины, среди которых пожилая христианка и ее дочь. Медицинская помощь потребовалась как минимум шести пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг израильская армия уничтожила командира взвода ХАМАС в Газе.

    В среду при израильском ударе по анклаву погибли четыре палестинца.

    В прошлое воскресенье жертвами атак Израиля стали семь человек.

    30 сентября 2026, 13:20 • Новости дня
    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai

    Авиаэксперт Гусаров: Самолет Flydubai избежал катастрофы благодаря урокам 2015 года

    Авиаэксперт оценил версии ЧП на борту самолета Flydubai
    @ IMAGO/PIUS KOLLER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Инцидент на борту рейса Flydubai показал, насколько критичен принцип взаимного контроля в кабине пилотов: именно он не позволил потенциально опасной ситуации перерасти в авиакатастрофу. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал о возможном захвате из-за драки двух пилотов.

    «В истории гражданской авиации случались инциденты, когда пилот намеренно провоцировал авиакатастрофу. Один из самых резонансных произошел в 2015 году: Airbus A320-211 авиакомпании Germanwings, летевший маршрутом Барселона – Дюссельдорф, разбился во французских Альпах. Официальной причиной трагедии стало самоубийство пилота», – напомнил Роман Гусаров.

    Он отметил, что согласно результатам расследования, командир воздушного судна передал управление второму пилоту и ненадолго покинул кабину. Оставшись один, тот заблокировал дверь изнутри и целенаправленно изменил настройки автопилота, запустив снижение самолета. Когда командир попытался вернуться в кабину, второй пилот никак не реагировал – не отвечал на стуки и не открывал дверь. В результате катастрофы погибли 144 пассажира и шесть членов экипажа.

    «Эти события стали поводом для серьезного пересмотра стандартов безопасности в авиации. Было введено правило: если один из пилотов покидает кабину во время полета, его место должен занять кто-то из членов экипажа. Таким образом, в кабине ни при каких обстоятельствах не должен оставаться только один летчик. Это критически важно с учетом того, что вход защищен бронированной дверью – она предотвращает попытки угона, но одновременно лишает остальных участников полета возможности попасть внутрь при острой необходимости», – рассказал эксперт.

    Как указал собеседник, в случае ЧП на самолете Flydubai есть несколько версий произошедшего. Согласно одной из них – причиной инцидента могли стать действия одного из пилотов, который пытался совершить самоубийство. «Командиры корабля проходят серьезный психологический отбор, их тестируют, и далеко не каждый допускается к управлению лайнером – даже при наличии нужных навыков», – напомнил Гусаров. Он допустил, что поскольку у пилота нет возможности остаться в кабине одному, тот решил обезвредить своего коллегу и затем сделать «свое черное дело».

    Эти планы были нарушены: экипаж подал сигнал бедствия, и дверь в кабину, по всей видимости, была открыта, что позволило вмешаться, в том числе пассажирам. «Сейчас часто звучат заявления, что технически самолеты могут летать на автопилоте, без пилотов. Но практика показывает: мало того, что работу систем должен контролировать человек, так еще второй пилот, в свою очередь, должен контролировать первого. Это своего рода резервный канал, и в данном случае он, к счастью, сработал надежно – трагедии не произошло», – рассуждает аналитик.

    По его мнению, после ЧП потребуется «ревизия» психологического состояния пилотов авиакомпаний. «Виновные же в инциденте не только лишатся возможности работать по специальности, но и получат немалый срок по уголовному делу», – заключил Гусаров.

    В среду самолет авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив, передал код, используемый при возможном захвате воздушного судна. Рейс выполнял Boeing 737 MAX. Лайнер вылетел из Дубая около 07:05 по местному времени (06:05 мск). Во время полета над Саудовской Аравией он начал снижаться и отклонился от первоначального маршрута.

    По данным сервисов отслеживания, экипаж сначала установил код 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем на короткое время переключился на 7500 – тот, который подают при возможном захвате. Израиль поднял в воздух истребители, а Центральное командование США (CENTCOM) подключилось к координации связи с региональными службами.

    Позднее связь с кабиной пилотов восстановили. Около 10:00 борт приземлился в аэропорту саудовского города Табук. Ряд израильских СМИ сообщили, что на борту Boeing произошла драка. Во Flydubai в свою очередь рассказали, что конфликт продолжался в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание.

    В ходе расследования обстоятельств ЧП власти Саудовской Аравии проверяют версию, что один из пилотов мог намеренно попытаться разбить самолет. По информации 14-го канала, он направил лайнер в пике с высоты 30 тыс. футов. Другой пилот в этот момент якобы попытался его остановить – так и завязалась драка, где один из мужчин был ранен ножом.

    Предположительно, пилот, совершивший опасный маневр, – гражданин Омана, а командир корабля – ОАЭ. При этом изначально поступали сообщения, что нападавший является украинцем, а пострадавший пилот – россиянин. Впрочем, вскоре в российском генконсульстве в Дубае заверили, что граждан России среди пилотов не было. Израиль классифицирует инцидент как попытку теракта. Подозреваемого в ЧП допрашивают, передает 12-й канал израильского телевидения.

    Смотрите видео с борта Flydubai, снятое во время драки пилотов, в канале газеты ВЗГЛЯД в Max

    Комментарии (13)
    1 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля
    Четырех пассажиров рейса Flydubai представили к высшей награде Израиля
    @ Dan Reisinger/wikipedia

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог пообещал наградить четырех израильтян, которые обезвредили пилота с ножом на рейсе авиакомпании Flydubai.

    Герцог пообещал рекомендовать четырех пассажиров к высшей гражданской награде за героизм. Ицхак Герцог поговорил с ними по телефону, поблагодарив за спасение жизней, пишет Israel National News.

    Награду получат Янив Хаюн, доктор Шота Мусаев, Цвика Манес и Асаф Раджуан. Президент также выразил признательность капитану Смиту Маччхару, который смог открыть дверь кабины после нападения второго пилота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября. В среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду четыре пассажира обезвредили пилота с ножом.

    Комментарии (9)
    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    Комментарии (0)
    30 сентября 2026, 18:15 • Новости дня
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    Индийские СМИ назвали имя командира рейса Flydubai FZ1073
    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Командиром рейса FZ1073 авиакомпании Flydubai был гражданин Индии Смит Маччхар, сообщили индийские СМИ.

    Коллеги пилота сообщили, что он присоединился к авиакомпании Flydubai в 2022 году, передает Breaking Aviation News & Videos.

    До этого Смит Маччхар в течение десяти лет работал в индийской бюджетной авиакомпании SpiceJet.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Минобороны Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai терактом. В среду пассажиры рейса молились во время экстренной посадки в Аравии. В среду пилотов госпитализировали.

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    1 октября 2026, 09:20 • Новости дня
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    Трамп рассказал о спасшем самолет Flydubai израильском сантехнике
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Израильский сантехник, смотревший передачи об авиакатастрофах, якобы спас падающий пассажирский самолет авиакомпании Flydubai, нейтрализовав пилота и взяв управление на себя, заявил президент США Дональд Трамп.

    Мужчина никогда не управлял воздушным судном, а базовые навыки получил из телевизионных передач об авиакатастрофах, пояснил Трамп, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, эти детали происшествия ему сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

    «Израильский сантехник никогда не летал на самолете, почти не летал пассажиром. Он увидел, что происходит, и услышал крики. Самолет падал с невероятной силой, под таким углом, что отвалился руль высоты. Лайнер не был рассчитан на такую скорость, шел с запредельной перегрузкой. Но этот парень… при таких перегрузках выдернул того парня из кресла и отбросил назад. Пассажиры навалились и схватили его», – рассказал президент США.

    После нейтрализации пилота спаситель сам взялся за управление и предотвратил крушение. Глава Белого дома уточнил, что мужчина взял штурвал на себя, потянул его и выровнял лайнер.

    Свой поступок он объяснил тем, что много смотрел шоу «Расследования авиакатастроф» и оттуда примерно понял, как управлять самолетом.

    Напомним, летевший из Дубая в Тель-Авив лайнер авиакомпании Flydubai экстренно приземлился в Саудовской Аравии.

    Во время полета второй пилот напал с ножом на командира воздушного судна.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой теракта.

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    2 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате

    Слухи о русском и украинце за штурвалом рейса Flydubai появились из-за шутки

    Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате
    @ Jamal Awad/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Информация о том, что пилотами экстренно севшего рейса Flydubai якобы были россиянин и украинец, оказалась результатом неудачной шутки в чате израильских журналистов.

    Слухи о том, что одним из пилотов экстренно севшего рейса Flydubai мог быть русский, а другим – украинец, появились из-за шутки в закрытом чате израильских журналистов, сообщают «Вести» со ссылкой на Baza.

    Отмечается, что ведущий израильского 12-го канала, состоявший в этом чате, озвучил непроверенную информацию в прямом эфире. В результате слухи быстро распространились в израильских и мировых СМИ.

    Впоследствии автор первоначального сообщения признался в чате, что его слова были лишь неудачной шуткой и не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал наказать возможных кураторов пилота рейса Flydubai.

    В тот же день Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота.

    В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля за их действия во время инцидента.

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    30 сентября 2026, 12:22 • Новости дня
    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана

    Военные Израиля назвали чудом спасение пассажиров самолета FlyDubai

    Израильские СМИ: Устроивший резню пилот самолета FlyDubai – гражданин Омана
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    В Израиле сообщили, что пилот, предположительно оманец, мог пытаться направить самолет с целью суицида, однако экипажу и пассажирам удалось избежать трагедии.

    По данным издания Israel National News, военные ведут проверку версии, согласно которой пилот пытался использовать самолет для самоубийства. Пока неясно, был ли мотивом психологическое состояние или национальные соображения.

    Представитель армии назвал благополучное завершение инцидента «настоящим чудом» и связал это с находчивостью экипажа и помощью израильских пассажиров на борту.

    Начальник генштаба ЦАХАЛа проводит оценку ситуации и рассматривает возможность отправки военно-транспортных самолетов Hercules в Саудовскую Аравию. Одновременно авиакомпания Flydubai приняла решение направить туда собственный самолет, чтобы вернуть пассажиров в Израиль.

    Военно-воздушные силы Израиля повысили уровень готовности на случай проведения такой операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, направлявшийся из Дубая в Тель-Авив самолет FlyDubai подал сигнал о захвате и совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии.

    Пассажиры рейса при помощи врача и медсестры предотвратили авиакатастрофу, обезвредив вооруженного ножом пилота

    Ранее сообщалось, что подравшиеся в кабине пилоты оказались гражданами России и Украины.

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    30 сентября 2026, 15:11 • Новости дня
    Экстренно севший из-за драки пилотов лайнер Flydubai получил повреждения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Летевший в Тель-Авив пассажирский борт авиакомпании Flydubai, который совершил вынужденную посадку из-за драки членов экипажа, получил повреждения.

    Лайнер эмиратского авиаперевозчика Flydubai подал сигнал бедствия и экстренно приземлился в саудовском городе Табук. Позже компания подтвердила, что причиной инцидента стала потасовка между членами экипажа прямо во время рейса, пишет РИА «Новости».

    Израильские журналисты опубликовали снимки воздушного судна с оторванной частью руля направления на киле. Бывший глава авиабезопасности спецслужбы «Шин Бет» Арик Зер заявил: «Вероятнее всего, причиной повреждений является резкое снижение самолета, а не воздействие какого-либо объекта».

    Сервис Flightradar24 зафиксировал падение высоты с 9,4 до 5,1 тыс. метров. Ранее высказывались версии о намеренной попытке одного из летчиков направить машину в крутое пике, а в интернете появились фотографии испачканных в крови пассажиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажиры рейса Дубай – Тель-Авив обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Израильские спецслужбы заподозрили попытку совершения террористического акта.

    После экстренной посадки в Саудовской Аравии медики госпитализировали командира и второго пилота.

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    30 сентября 2026, 14:05 • Новости дня
    Пилотов севшего в Саудовской Аравии самолета Flydubai госпитализировали

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Командир и второй пилот самолета авиакомпании Flydubai, выполнявшего рейс из Дубая в Тель-Авив, были доставлены в больницу после экстренной посадки в Саудовской Аравии, сообщила компания – оператор саудовских аэропортов Cluster 2.

    Все пассажиры находятся в безопасности, им оказывают помощь в терминале, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

    «Командир воздушного судна и второй пилот получили травмы, они были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», – добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское генконсульство в Дубае опровергло информацию о присутствии граждан России на борту.

    Пассажиры рейса обезвредили вооруженного ножом пилота.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел экстренное совещание по факту этого ЧП.

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    30 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    Telegraph: Пилот Flydubai мог направить самолет на небоскреб в Израиле
    @ Ariel Schalit/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские следователи не исключают, что пилот самолета авиакомпании Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив, планировал направить лайнер в высотное здание в Израиле.

    Одно из основных направлений расследования инцидента на борту самолета Flydubai – версия о нападении по сценарию 11 сентября 2001 года в США, пишет The Daily Telegraph.

    По данным неназванных источников издания, предполагается сценарий, при котором второй пилот убивает командира воздушного судна и разбивает самолет на территории Израиля вместе с пассажирами, большинство из которых составляют израильтяне.

    Чиновники отмечают, что пока неизвестна точная цель преднамеренного захвата самолета. Однако несколько собеседников газеты допустили вероятность того, что пилот мог выбрать в качестве цели высотное здание в Тель-Авиве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Израиля признали резню на рейсе Flydubai терактом. В среду глава израильского Минобороны назвал инцидент терактом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что гражданская авиация показала свою уязвимость перед пилотами-террористами.

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    2 октября 2026, 12:04 • Новости дня
    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»

    У напавшего на капитана рейса Flydubai пилота нашли пропалестинские листовки

    У второго пилота рейса Flydubai нашли листовки «Свободной Палестины»
    @ Gabriele Holtermann-Gorden/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    В вещах второго пилота из Омана, попытавшегося разбить самолет авиакомпании Flydubai со 174 пассажирами на борту, обнаружили материалы в поддержку Палестины.

    Оманский пилот, напавший на капитана рейса FZ1073, ранее неоднократно высказывался в поддержку палестинцев и выражал враждебность по отношению к Израилю. Среди его вещей нашли листовки и публикации организации «Свободная Палестина», пишет Israel National News со ссылкой на источник в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

    Самолет направлялся из Дубая в Тель-Авив. На его борту находились 174 пассажира, в основном израильтяне, и восемь членов экипажа. В ходе инцидента сработал код чрезвычайной ситуации, указывающий на незаконное вмешательство. Израильские власти подняли в воздух истребители.

    По словам пассажиров, после того как самолет начал крениться и падать, несколько израильтян ворвались в кабину, где нашли капитана раненым, и обезвредили нападавшего. Один из пассажиров Янив Хаюн некоторое время управлял самолетом до вмешательства члена экипажа. В итоге борт приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.

    Первый пилот гражданин Индии Смит Маччхар получил медицинскую помощь и был доставлен в больницу, а затем переведен в Абу-Даби вместе с нападавшим. МВД Саудовской Аравии подтвердило факт нападения, однако в заявлении ведомства не упоминались Израиль и возможный теракт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об исламской радикализации второго пилота Flydubai. В четверг четверых пассажиров рейса представили к высшей награде Израиля. Нетаньяху сказал, что пассажир и пилот предотвратили новое 11 сентября.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп назвал уход из Ирака концом «экскурсии в ад»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Ирака, назвав многолетнюю кампанию «дорогостоящей экскурсией в ад».

    Президент США Дональд Трамп сообщил о завершении операции коалиции и выводе последних американских подразделений из Ирака, передает РИА «Новости».

    «В отличие от Афганистана, где было брошено огромное количество военной техники и всего остального, а 13 наших воинов погибли и многие получили тяжелые ранения, этот организованный вывод сил коалиции и техники с авиабазы Эрбиль знаменует собой конец очень дорогостоящей экскурсии в ад», – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

    Он подчеркнул, что в отличие от ухода из Афганистана при Джо Байдене, нынешняя передислокация проходит организованно и с сохранением всей техники. Трамп добавил, что международная операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году, завершается полной победой над террористами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные завершили вывод войск с авиабазы в иракском Эрбиле.

    Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил об окончании миссии международной коалиции.


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    1 октября 2026, 00:55 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    Нефть Brent подорожала на 34% за третий квартал
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировой рынок нефти завершил третий квартал существенным подъемом котировок, сорта Brent и WTI подорожали на 30-34%, следует из данных торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent по итогам торгов выросли на 1,94% относительно предыдущего закрытия, достигнув 98,03 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Ноябрьские контракты на нефть WTI подорожали на 1,16%, до 90,42 доллара за баррель.

    За весь третий квартал Brent подорожала на 34%, а WTI – на 30%. Только в сентябре стоимость этих марок увеличилась на 8% и 5% соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть продолжили рост из-за неопределенности в переговорах США и Ирана.

    В понедельник парламент Ирана пригрозил заблокировать продажу нефти на Ближнем Востоке.

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    1 октября 2026, 00:48 • Новости дня
    Пилот Flydubai госпитализирован в Табуке в стабильном состоянии

    Tекст: Антон Антонов

    Капитан рейса Flydubai Смит Маччхар после инцидента с нападением находится в больнице города Табук в стабильном состоянии, сообщило посольство Индии в Саудовской Аравии.

    «Наше посольство в Эр-Рияде и консульство в Джидде следят за состоянием здоровья господина Смита Маччхара – отважного индийского пилота рейса авиакомпании Flydubai», – говорится в сообщении.

    Индийский пилот получает необходимую медицинскую помощь, передает РИА «Новости».

    По данным дипломатов, здоровье пилота оценивается как стабильное, хотя они ждут более полной информации от медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рейс Flydubai FZ1073 из Дубая в Тель-Авив подал сигнал о возможном захвате воздушного судна и совершил экстренную посадку в саудовском Табуке.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее на борту попыткой теракта.

    Авиакомпания Flydubai после инцидента приостановила выполнение рейсов между Дубаем и Израилем на время расследования.

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    1 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября

    Axios: Израильский пассажир и пилот предотвратили теракт на рейсе Flydubai

    Нетаньяху: Пассажир и пилот рейса Flydubai предотвратили новое 11 сентября
    @ Кадр из видео

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия раненого индийского пилота и израильского пассажира предотвратили катастрофу, сопоставимую с терактами 11 сентября, на борту следовавшего в Израиль самолета авиакомпании FlyDubai.

    Индийский пилот Смит Маччхар, получивший ножевые ранения на борту направлявшегося в Израиль самолета, смог открыть дверь кабины, после чего пассажир-израильтянин Янив Хаюн отстранил напавшего летчика из Омана от управления. В результате инцидента самолет начал резкое снижение, однако катастрофу удалось предотвратить, пишет Axios.

    По словам Биньямина Нетаньяху, напавший оманец пытался заблокировать приборы, когда в кабину ворвался Хаюн, работающий сантехником. Израильтянин потянул штурвал на себя, в то время как другие пассажиры и члены экипажа скрутили злоумышленника. Управление воздушным судном перехватили резервные пилоты, самолет удалось стабилизировать.

    Глава израильского правительства отметил, что следователи пока не выявили признаков причастности Ирана к произошедшему. В настоящее время подозреваемый находится в Саудовской Аравии, где проходит допрос. Власти ОАЭ разрешили Израилю принять участие в расследовании инцидента.

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал индийского летчика героем и высоко оценил действия израильского пассажира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился со спасшим самолет пассажиром. В четверг пострадавшего индийского летчика госпитализировали в стабильном состоянии в Табуке. В среду авиакомпания Flydubai остановила полеты в Израиль после инцидента с нападением.

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    1 октября 2026, 03:47 • Новости дня
    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США

    Axios: Рубио потребовал от делегации Ирана на ГА ООН покинуть США

    Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США
    @ Freddie Everett/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь США Марко Рубио потребовал от делегации Ирана на Генассамблее ООН покинуть США из-за тупика в двусторонних переговорах об урегулировании, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

    «Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник потребовал от иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН немедленно покинуть страну после того, как переговоры зашли в тупик, сообщили американский чиновник и второй источник, знакомый с ситуацией», – пишет Axios.

    Иранская делегация во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи была вынуждена экстренно покинуть Нью-Йорк. Постоянное представительство США при ООН передало соответствующее распоряжение госсекретаря, передает ТАСС.

    В Белом доме рассчитывали на прогресс в диалоге, однако к вечеру стало очевидно, что процесс зашел в тупик. Через несколько часов после получения уведомления иранские дипломаты направились в аэропорт и вылетели в Доху.

    Как отметил источник портала, глава МИД Ирана изначально планировал возвращение в Тегеран в тот же вечер. «Задержались дольше, чем было положено», – заявил собеседник издания, комментируя ситуацию с отъездом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки катарских посредников добиться дипломатического прорыва между США и Ираном завершились безрезультатно.

    Ранее Рубио лично заблокировал потенциальную сделку о прекращении конфликта.

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