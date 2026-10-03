Россия обсудила с Казахстаном защиту объектов КТК от атак украинских дронов

Россия и Казахстан обсудили обеспечение безопасности КТК после атак дронов ВСУ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник сообщил, что Москва и Астана прорабатывают вопросы физической безопасности Каспийского трубопроводного консорциума из-за регулярных ударов украинских беспилотников.

«Вопрос обеспечения физической безопасности объектов КТК, включая морской терминал в Новороссийске, регулярно обсуждается с казахстанскими партнерами, которых весьма тревожат теракты против объектов консорциума», – заявил Стерник в интервью РИА «Новости».

По его словам, Россия и Казахстан принимают совместные меры для бесперебойного функционирования трубопровода, поддерживая контакты с западными акционерами. Дипломат отметил, что сбои в работе консорциума наносят серьезный ущерб стабильности поставок на мировой рынок и способны спровоцировать рост цен на топливо.

Стерник добавил, что с февраля 2025 года объекты КТК и танкеры с казахстанской нефтью подвергаются регулярным ударам украинских беспилотников, несмотря на то что сырье предназначается западным потребителям. В текущем году зафиксировано уже восемь подобных атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Казахстане заявили о переходе украинскими войсками красных линий после удара по КТК.

Ранее министерство обороны России сообщило о повреждении объектов консорциума в Новороссийске украинскими беспилотниками. До этого, еще в январе Астана оценила потери из-за атак на инфраструктуру трубопровода в миллионы тонн нефти.