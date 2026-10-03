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    3 октября 2026, 09:45 • Новости дня

    В Британии выявили крупнейшую вспышку лихорадки рогатого скота

    Guardian: В Британии произошла сильнейшая в истории вспышка блютанга у скота

    Tекст: Мария Иванова

    Британские фермеры столкнулись с крупнейшей за всю историю наблюдений вспышкой блютанга, или катаральной лихорадки рогатого скота.

    В Британии зафиксирована самая масштабная за время наблюдений вспышка катаральной лихорадки рогатого скота, также известной как блютанг. С начала июля выявили 2201 случай заражения, из которых 1103 пришлись на сентябрь, пишет The Guardian.

    Текущие показатели заболеваемости сезона 2026–2027 годов перекрыли суммарные данные за три предыдущих сезона. Традиционно африканский вирус впервые оказался на британской территории в 2023 году, а в текущем году инфекция добралась до Шотландии, отмечает РИА «Новости».

    Исследователи связывают продвижение болезни на север с потеплением климата, создающим благоприятные условия для размножения кровососущих насекомых-переносчиков.

    Блютанг вызывает у овец и коров лихорадку, появление язв, отек головы и посинение языка, нередко приводя к гибели скота. При этом для людей и сельскохозяйственной продукции вирус безопасен.

    В августе Национальный союз фермеров Британии предупреждал о кризисе в отрасли и угрозе продовольственной безопасности на фоне рекордной за 50 лет засухи и начавшегося распространения лихорадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году британские фермеры испугались роста импорта яиц с Украины.

    1 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды

    Захарова: Журналист Би-би-си Розенберг стал посмешищем из-за пропаганды работодателя

    Захарова назвала журналиста Би-би-си посмешищем из-за британской пропаганды
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист корпорации Би-би-си Стив Розенберг стал посмешищем из-за пропагандистских штампов и установок своего работодателя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Он стал посмешищем не в индивидуальном качестве, не потому, что он такой, а он стал посмешищем потому, что он работает в такой корпорации», – сказала Захарова в эфире «Соловьев LIVE», передает РИА «Новости».

    Дипломат отметила, что британские нарративы сделают посмешищем «даже самого лучшего человека». По ее словам, Розенберг выступает олицетворением того, во что превратилась современная британская пресса, и демонстрирует «суть журналистики по-британски».

    Так Захарова прокомментировала недавний вопрос Розенберга главе МИД Сергею Лаврову на полях клуба «Валдай» о том, признает ли Москва ведение «гибридной войны» против Европы. Министр в ответ указал на прямую вовлеченность Запада в конфликт через поставки оружия Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лавров поспорил с британским журналистом о «гибридной войне».

    В августе Захарова с юмором отреагировала на опрос Би-би-си на улицах Москвы.

    Летом журналист Би-би-си пообещал Захаровой осветить теракт ВСУ в Енакиево.

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    2 октября 2026, 21:57 • Новости дня
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    Сотрудники ТЦК на Украине попытались мобилизовать британского блогера
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Британского блогера-миллионника Сэма Пеппера попытались задержать сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) во время его поездки по Украине, об этом свидетельствует стрим британца.

    Пеппер ехал по трассе на электрическом моноколесе, транслируя поездку в прямом эфире, когда его остановил белый микроавтобус, передает РИА «Новости». Представители ТЦК подошли к блогеру, однако, услышав английскую речь и поняв, что он не говорит по-украински, передумали проверять у него документы.

    Британец не понял происходящего и предложил сотрудникам военкомата поехать с ним до следующего населенного пункта, но они отказались.

    Сэм Пеппер – бывший участник реалити-шоу Big Brother, известный пранками на YouTube. Свое путешествие по Украине он начал в Литве и планирует завершить во Львове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сотрудники украинского военкомата мобилизовали клирика УПЦ в день рождения.

    На прошлой неделе сотрудники ТЦК в Кременчуге выкрали протодиакона УПЦ.

    В прошлом месяце сотрудников ТЦК на западе Украины обвинили в завышении показателей мобилизации.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    1 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО

    Политолог Козюлин: Францию и Британию не пригласили на встречу НАТО из-за раскола альянса

    Эксперт объяснил отказ США приглашать Британию и Францию на встречу НАТО
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение взглядов США и Европы на будущее НАТО усиливает раскол альянса. Европейским странам придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать свою архитектуру безопасности, к чему они пока не готовы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее Пентагон не стал приглашать Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО.

    «США продолжают видеть Китай своим главным геополитическим противником. Поэтому Штаты хотят переориентировать своих европейских союзников по НАТО именно на противостояние с Поднебесной», – говорит Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ.

    В то же время большинство европейцев в качестве главного оппонента рассматривают именно Россию, продолжает аналитик. «В частности, страны Балтии предельно агрессивно настроены на конфронтацию с Москвой. Поэтому в глазах Белого дома прибалты выпадают из числа разумных голосов НАТО», – рассуждает спикер.

    Что касается Британии, которую тоже не включили в список приглашенных на встречу НАТО, она слишком глубоко погружена в украинский кризис. Более того, Лондон неоднократно был уличен в дирижировании атаками ВСУ на Россию, добавляет эксперт.

    «Париж, в свою очередь, проявляет непозволительную с точки зрения президента Дональда Трампа самостоятельность», – указал политолог. По словам эксперта, в США вызывает недоверие чрезмерная активность Эммануэля Макрона в попытках возглавить процесс создания европейских вооруженных сил.

    «Кроме того, Трампу не нравится, что французский президент все чаще диктует свои решения Евросоюзу. Еще один раздражающий фактор – французские планы закрыть своим ядерным зонтиком европейские страны и прочие геополитические проекты Парижа», – детализировал политолог.

    По мнению Козюлина, решение Белого дома игнорировать Париж, Лондон и балтийские государства вызовет у них еще большее беспокойство за свое будущее и за американскую защиту. «Вероятно, ситуация усилит стремление европейских стран расширить региональные интеграционные проекты, в том числе – военные. Франция воспользуется происходящим для призыва объединяться под ее крылом», – указал специалист.

    В целом, обобщил собеседник, ситуация показывает усиливающийся раскол в НАТО. «Европейские члены альянса пытаются искать свое место и роль в стремительно меняющемся мире. Европа осознает: ей придется либо встраиваться в американскую повестку, либо создавать собственную систему безопасности. Однако внутриевропейские противоречия заставляют усомниться в успешности подобных инициатив», – резюмировал Козюлин.

    Ранее стало известно, что Белый дом не пригласил Британию, Францию и страны Балтии на встречу НАТО в Польше в следующем месяце, где будет обсуждаться будущее альянса, сообщает Politico со ссылкой на дипломатов. Саммит возглавит глава Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

    Ситуация вызвала непонимание в дипломатических кругах ряда европейских стран, особенно – на фоне повышения государствами трат на оборону в соответствии с требованиями президента США Дональда Трампа. «Мы пытаемся понять, каковы критерии и цель этих встреч. Нам пока ничего не сообщили», – приводит издание слова неназванных дипломатов.

    Они задаются вопросом, не проявляет ли администрация Трампа дискриминацию в своей политике в отношении европейских членов НАТО. В Европе беспокоятся, что решения США могут усилить раскол в альянсе, который также испытывает проблемы из-за истощающихся запасов вооружения и боеприпасов на фоне помощи Украине.

    «Происходящее может стать двигателем преобразований альянса», – сказал один из дипломатов. «Если они попытаются разделить НАТО на хороших и плохих, это будет опасно для США, а для Европы вообще имеет экзистенциальное значение», – отметил другой.

    По словам еще одного чиновника, знакомого с ситуацией, США могут включить Данию в своеобразный клуб ближайших союзников, учитывая достигнутое между двумя странами соглашение о расширении американского военного присутствия в Гренландии.

    Напомним, в апреле Белый дом составил список «хороших и плохих» стран–членов НАТО – исходя из их реакции на просьбу США о помощи в войне с Ираном, а также в целом вклада в альянс. Однако содержание реестра осталось нераскрытым. Министр обороны Пит Хегсет поддержал инициативу, призвав к созданию перечня «образцовых союзников». Он также предупредил: те, кто не поддерживает американские интересы, пострадают от последствий.

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    2 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона

    Вышло специздание альбома Rubber Soul с ранее неизвестной песней Леннона

    Beatles выпустили альбом с ранее неизвестной песней Леннона
    @ Alex Whitehead/SWpix.com/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Британская группа Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul, в которое вошла ранее неизвестная композиция Джона Леннона.

    Британская группа Beatles выпустила специальное издание альбома 1965 года Rubber Soul, релиз уже доступен на стриминговых платформах, передает РИА «Новости».

    Над пластинкой работали продюсер Джайлс Мартин и звукоинженер Сэм Окелл. Обновленный альбом представлен в новом стереомиксе, оригинальном мономиксе, версии с американского издания Capitol и миксе Dolby Atmos.

    В релиз вошли неиздававшиеся сессионные записи, демоверсии, новый двойной сингл Day Tripper/We Can Work It Out и неизвестная композиция Джона Леннона Little Girl. Альбом также поступил в продажу на виниловых пластинках, компакт-дисках и в формате Blu-ray.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом сайт Beatles объявил о выходе специального издания альбома Rubber Soul.

    В начале года певец Робби Уильямс опередил коллектив по числу альбомов в чартах.

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    2 октября 2026, 11:03 • Новости дня
    Израиль обвинил Британию во вмешательстве в выборы

    Президент Израиля назвал британские санкции вмешательством в выборы

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Израиля Ицхак Герцог обвинил Великобританию во вмешательстве в израильские выборы из-за введения санкций, назвав этот шаг политически мотивированным.

    Герцог заявил, что санкции, введенные британским правительством, являются «серьезной ошибкой» и прямо вмешиваются в израильскую политику. Он призвал европейских союзников вести диалог с Израилем, а не обвинять страну, пишет Politico.

    Спор возник в преддверии октябрьских выборов в Израиле. Ранее в этом месяце глава МИД Британии Эд Милибэнд объявил о запрете торговли товарами и услугами из израильских поселений. Милибэнд также заявил, что британское правительство согласно с тем, что палестинцы сталкиваются с «этническими чистками» на Западном берегу.

    Израиль ранее ответил на это заявление угрозой закрыть британское консульство в Иерусалиме и предупредил о возможных контрмерах против других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Израиля записал новогоднее поздравление на русском языке. Летом вертолет с Ицхаком Герцогом совершил аварийную посадку из-за стаи птиц. В мае он заявил о нарастающей жестокости в стране.

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    30 сентября 2026, 15:47 • Новости дня
    Слепой британец подал в суд на музей из-за отсутствия аудиогида

    Слепой мужчина подал иск к Британскому музею из-за отсутствия аудиогидов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Незрячий житель Британии Юсуф Али Осман обратился в суд из-за отсутствия аудиогидов на выставке уникального исторического гобелена из Байе.

    Полностью незрячий британец Юсуф Али Осман обратился в Британский музей, чтобы узнать о наличии звукового сопровождения для выставки гобелена из Байе. Однако сотрудники сообщили ему, что подобная услуга для этой экспозиции не предусмотрена, передает РИА «Новости».

    В связи с этим мужчина подал иск, утверждая, что музей нарушил закон «О равенстве». Истец требует возмещения причиненного ущерба, а также пересмотра внутренней политики учреждения.

    По данным издания Telegraph, руководство отказалось от записи аудиогидов из-за опасений замедлить движение посетителей. Каждому гостю отводится всего 40 минут на осмотр исторического артефакта.

    Гобелен из Байе, вышитый в конце XI века, достигает более 68 метров в длину и около 50 сантиметров в высоту. Полотно иллюстрирует нормандское завоевание Англии. В июле уникальный экспонат впервые покинул пределы Франции и останется в Лондоне до июля 2027 года.

    Ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказался признавать право собственности Британского музея на скульптуры Парфенона.

    Глава правительства Британии Энди Бернем решил не вмешиваться в данный конфликт из-за вывезенных произведений искусства.

    Ранее американские спецслужбы вернули в Британию сотни пропавших из запасников этого лондонского музея артефактов.

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    30 сентября 2026, 16:59 • Новости дня
    Принц Гарри и Меган Маркл обвинили папарацци в слежке

    Tекст: Денис Тельманов

    Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл выразили возмущение действиями фотографов, устроивших слежку за их малолетними детьми на территории новой школы.

    Представитель семьи заявил: «Действия папарацци являются чрезвычайно безрассудными», передает ТАСС.

    Сообщается, что репортеры обходили периметр учебного заведения, заглядывали внутрь и наблюдали за учениками. Кроме того, некоторые фотографы отказываются уважать право несовершеннолетних на частную жизнь.

    Супруги вернулись в Британию 26 августа вместе с семилетним Арчи и пятилетней Лилибет Дианой. Семья сменила школу из соображений безопасности, в новом заведении дети учатся всего две недели.

    Газета The Daily Telegraph отмечала, что из-за отсутствия государственной охраны ежедневные поездки на учебу несут серьезные риски.

    Ранее герцог Сассекский пытался через суд вернуть себе полицейскую защиту, однако проиграл процесс.

    Напомним, пара перестала исполнять обязанности старших членов королевской семьи 31 марта 2020 года, лишившись права официально представлять монарха и использовать титулы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вернувшийся в Великобританию принц Гарри потребовал извинений от своих родственников.

    Ранее Апелляционный суд Британии отклонил жалобу герцога Сассекского на лишение государственной полицейской охраны.

    После этого британское правительство инициировало пересмотр мер безопасности для королевской особы.

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    30 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Цена на дизельное топливо в Британии обновила исторический максимум

    Tекст: Ольга Иванова

    Средняя стоимость дизельного топлива в Британии впервые в истории превысила психологическую отметку в два фунта стерлингов за литр на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

    Средняя стоимость дизельного топлива в Британии впервые превысила два фунта стерлингов, достигнув 2,65 доллара за литр, передает РИА «Новости». Этот показатель стал историческим максимумом для страны.

    «Впервые за всю историю наблюдений цена за литр превысила два фунта стерлингов», – сообщает телеканал Sky News, опираясь на собственные подсчеты. В понедельник автосервисная компания RAC зафиксировала цену на уровне 199,18 пенса за литр.

    Помимо этого, во вторник стоимость бензина в Британии также достигла рекордной отметки в 173,46 пенса, или 2,28 доллара за литр. Этот показатель превысил значения первой половины 2026 года. Рост цен на топливо начался в феврале на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября средняя стоимость дизельного топлива в Великобритании выросла до 1,9918 фунта стерлингов за литр.

    В середине месяца цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Немногим ранее средняя стоимость этого горючего в Соединенных Штатах установила новый рекорд на отметке 6,23 доллара за галлон.

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    2 октября 2026, 01:56 • Новости дня
    Times: Британия и ЕС не договорились о мерах против дизельного кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания и страны Евросоюза провели экстренные переговоры о предотвращении кризиса с дизельным топливом на фоне ультиматума США, но не достигли договорённости, пишет Times.

    По данным Times, европейские государства настроены не поддаваться на угрозы администрации США. В Брюсселе опасаются, что страны континента столкнутся с серьёзными проблемами, если будет принято решение об использовании стратегических запасов дизеля, а йеменские хуситы одновременно фактически закроют Красное море для поставок из Саудовской Аравии.

    Другой собеседник газеты рассказал, что некоторые европейские страны готовы к переговорам с Соединёнными Штатами, которые могут пройти уже 2 октября, передает ТАСС.

    Источник издания в британском правительстве назвал действия Вашингтона беззастенчивой тактикой ведения переговоров и предупредил, что если Европа согласится на требования США, а поставки через Красное море прервутся, это приведёт к острой нехватке топлива. По его словам, стратегические резервы предназначены для буфера на случай перебоев с поставками, а не для снижения цен на топливо.

    Европа сильно зависит от поставок американского топлива после введения запрета на импорт российских нефтепродуктов из-за конфликта на Украине, отмечает издание. Особенно уязвимо положение Великобритании, где запасы дизельного топлива рассчитаны лишь на 40 дней, а четверть поставок идёт из США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр финансов США Скотт Бессент призвал Европу ускорить поставки дизельного топлива.

    США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

    Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что Евросоюз выведет на рынок часть стратегических запасов дизеля исключительно при наличии рекомендации Международного энергетического агентства.

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    1 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Российское посольство назвало циничными новые санкции Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посольство России в Лондоне раскритиковало новые антироссийские санкции Лондона, назвав их циничными и обвинив британские власти в использовании надуманных предлогов.

    Лондон расширил антироссийский санкционный список на 23 позиции, включив в него торговые суда, граждан и организации, передает РИА «Новости». В частности, под ограничения попал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

    «На этот раз незаконные ограничения введены против торговых судов, а также российских граждан и организаций, которых британские власти бездоказательно обвиняют в нарушениях прав украинцев и «милитаризации» детей», – заявили в российском посольстве.

    Дипломаты подчеркнули циничность использования детской темы для оправдания санкций. По их словам, Лондон игнорирует действия Киева, который запрещает русский язык, преследует каноническую церковь и уничтожает памятники, пытаясь стереть историческую идентичность населения. В посольстве добавили, что Россия адаптируется к новым ограничениям и продолжит добиваться целей СВО.

    «Между тем антироссийский курс Лондона и поддержка киевского режима имеют вполне ощутимые последствия для рядовых британцев. Рекордные цены на дизельное топливо в Соединенном Королевстве – наглядное тому подтверждение», – говорится в комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии расширили санкционный список за счет председателя правления «Движения первых» Артура Орлова и нескольких судов.

    В мае российское посольство назвало британские ограничения против отечественных молодежных организаций наглой ложью. До этого дипломаты опровергли недостоверную информацию Лондона о насильственном перемещении несовершеннолетних.

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    1 октября 2026, 17:42 • Новости дня
    Иран выразил протест Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    МИД Ирана вызвал посла Британии из-за обвинений в диверсии на авиабазе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Ирана выразило протест послу Британии Хьюго Шортеру из-за обвинений в подготовке диверсии на военной базе Соединенного Королевства.

    Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Британии в Тегеране Хьюго Шортера. Дипломату выразили решительный протест из-за обвинений британского руководства в причастности Исламской республики к попытке диверсии на военной базе, передает ТАСС.

    Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи категорически отверг утверждения Лондона. «Эти обвинения голословны и нелепы», – подчеркнул дипломат.

    По словам Тахт-Раванчи, пропагандистская кампания британских властей призвана отвлечь внимание от ответственности Лондона за предоставление своих военных объектов для действий США и Израиля против Ирана. Он потребовал от Британии официальных разъяснений и пересмотра курса в отношении Тегерана. Британский посол заверил, что передаст ноту протеста руководству своей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские спецслужбы начали проверку возможной причастности Ирана к инциденту возле базы Фэрфорд в графстве Глостершир.

    Посольство Исламской республики в Лондоне решительно осудило подобные спекуляции местных средств массовой информации.

    Позже глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи полностью отверг связь своей страны с задержанием подозреваемых у военного объекта.

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    1 октября 2026, 13:05 • Новости дня
    Британия ввела санкции против 23 лиц и организаций из-за России

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках антироссийских санкций Великобритания ввела ограничения против 23 лиц и организаций, включая президента Южной Осетии Марата Камболова и советника президента России Алана Гаглоева.

    Согласно уведомлению британского Минфина, под ограничения также попал ряд грузинских бизнесменов, государственных деятелей и журналистов, включая международного секретаря партии «Солидарность во имя мира» Мамуку Пипию.

    Кроме того, санкции введены в отношении председателя попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елены Мильской, передает РИА «Новости».

    Санкционный список пополнили восемь танкеров, которые, как заявляется в документе, якобы перевозят российский СПГ, а также сингапурская дочерняя компания «Новатэка» Novatek Gas and Power Asia Pte Ltd.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением Запада, и указывала на неэффективность подобных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Греция получила возможность избежать запрета на перевозку российского СПГ.

    В июне Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России.

    В мае Великобритания ввела ограничения против трех грузинских компаний за помощь Москве.

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    1 октября 2026, 05:43 • Новости дня
    Министр образования Британии Пауэлл обругала фанатов «Манчестер Юнайтед»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр образования Британии Люси Пауэлл на партийной конференции лейбористов оскорбила болельщиков футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

    Перед обращением к болельщикам «Юнайтед» в Ливерпуле Пауэлл подчеркнула, что сама поддерживает «Манчестер Сити», передает РИА «Новости» со ссылкой на GB News.

    Она сравнила «всех болельщиков» МЮ с фекалиями. «И вы сами это знаете», – заявила министр.

    Поводом для перепалки стало дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити», которое вызвало насмешки со стороны фанатов конкурирующего клуба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Лиза Нэнди допустила исключение «Манчестер Сити» из Английской премьер-лиги из-за финансовых нарушений.

    Ранее совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф заявил об отсутствии в стране сильных политиков, способных справиться с трудностями.

    Новый глава британского правительства Энди Бернем сформировал состав кабинета, назначив Пауэлл министром образования.

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    2 октября 2026, 15:40 • Новости дня
    Переделать университеты в тюрьмы предложили в Британии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Британии предложили переоборудовать выставленные на продажу университетские помещения в тюрьмы для решения проблемы переполненности мест лишения свободы.

    Британский аналитический центр Prosperity Institute выступил с идеей переоборудовать под тюрьмы выставленные на продажу помещения университетов на фоне переполненности мест содержания преступников, передает РИА «Новости».

    «Дополнительные объекты можно использовать для разгрузки тюремной системы… Например, некоторые британские высшие учебные заведения продают помещения, а в некоторых случаях и целые кампусы, в рамках программ реструктуризации», – говорится в отчете центра «Создание места для справедливости: план по решению кризиса вместимости тюрем».

    Как отмечается в документе, покупка помещений у вузов и их переоборудование обойдется государству значительно дешевле, чем строительство мест для размещения заключенных с нуля.

    Кроме того, предлагается рассмотреть в этих же целях покупку школ-интернатов и учебных центров для медиков.

    С 2024 года британские правоохранители получили возможность отпускать преступников после отбывания половины срока из-за переполненности тюрем. С тех пор по программе на свободу вышли около 60 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские исправительные учреждения столкнулись с критической перегрузкой из-за массового возвращения рецидивистов. При этом в тюрьмах страны из-за повреждений и ремонта простаивают тысячи камер.

    Для решения проблемы нехватки мест власти запланировали масштабную амнистию преступников.

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    1 октября 2026, 09:41 • Новости дня
    Иран отверг причастность к инциденту на военной базе в Британии

    Глава МИД Ирана Аракчи отверг причастность Тегерана к инциденту на базе Фэрфорд

    Tекст: Мария Иванова

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отверг причастность своей страны к инциденту рядом с используемой США военной базой Фэрфорд в Британии.

    Иранские власти уверены, что освобождение предполагаемых террористов, которые якобы работают на иностранные государства, «говорит само за себя», заявил министр, передает РИА «Новости».

    Аракчи отметил, что британские власти, предполагающие причастность Ирана, идут по ложному следу.

    В конце прошлой недели рядом с базой задержали пятерых граждан Британии по подозрению в преступлениях по закону о взрывчатых веществах. На следующий день их отпустили под залог.

    База Фэрфорд – единственная в Европе, где приземляются американские стратегические бомбардировщики. Оттуда авиация США летала бомбить Ирак и Югославию. В марте британские власти разрешили США использовать базу для операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран уже отвергал обвинения в причастности к инциденту у базы ВВС США в Британии.

    В понедельник в Британии связали задержанных у базы с Ираном.

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