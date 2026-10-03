Шерпа России назвал условие участия Путина в саммите G20

Шерпа России Агафонов: Участие Путина в саммите G20 рассматривается

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься исходя из целесообразности, передает РИА «Новости». По словам российского шерпы в G20 Дениса Агафонова, для визита главы государства необходимы веские основания.

«Должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого будет приниматься решение», – пояснил Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне. Он добавил, что российская делегация продолжит отрабатывать все готовящиеся документы независимо от уровня представительства страны.

Кроме того, Агафонов сообщил, что деловое направление сотрудничества между Россией и США в рамках G20 сейчас поставлено на паузу. Он выразил сожаление о прекращении работы дополнительной платформы для контактов бизнеса. Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль пока не принял окончательного решения о личном участии президента России в предстоящем саммите.

Госсекретарь США Марко Рубио направил официальное приглашение Владимиру Путину для визита в Майами.

Шерпа России в объединении Денис Агафонов обратил внимание на возможные преграды для допуска отечественных делегатов.