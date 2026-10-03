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    3 октября 2026, 09:09 • Новости дня

    Российский шерпа заявил о растущем влиянии БРИКС в G20

    Шерпа России Агафонов заявил об усилении голоса БРИКС в G20 на фоне роста ВВП

    Tекст: Мария Иванова

    Экономическая мощь стран БРИКС, обеспечивающих около 40% мирового ВВП, усиливает значимость их голоса и координации на площадке G20, заявил шерпа России Денис Агафонов.

    «БРИКС сейчас настолько экономически субъектен с 40% глобального ВВП, что вполне естественно, что голос стран БРИКС звучит все более весомо, и, соответственно, и востребованность, и значимость этой координации, естественно, только возрастает», – заявил Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

    Ранее на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин отметил постоянный рост доли БРИКС в мировой экономике. Он подчеркнул, что эта тенденция подтверждается объективными статистическими данными.

    Третья встреча шерп G20 проходила в Вашингтоне с 1 по 2 октября. В ней принимал участие Денис Агафонов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин констатировал, что экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость.

    Летом Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий с саммитов БРИКС и G20.

    3 октября 2026, 09:16 • Новости дня
    В Москве назвали последствие принятия Польши в G20

    Шерпа России Агафонов: Принятие Польши нарушило бы сбалансированный состав G20

    В Москве назвали последствие принятия Польши в G20
    @ Algi Febri Sugita/Keystone Press Agency

    Tекст: Мария Иванова

    Включение Польши в Группу двадцати (G20) нарушило бы сбалансированный состав объединения, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.

    Польша в данный момент участвует в мероприятиях в США в качестве специального гостя, а американская сторона обсуждает ее возможное включение в G20, ссылаясь на ее экономический потенциал, пишет ТАСС.

    «Главная ценность „двадцатки“ и что позволяет ей в целом выступать в качестве площадки, к мнению которой в итоге все прислушиваются, это именно ее сбалансированный состав», – заявил Агафонов, подчеркнув, что принятие Польши нарушило бы этот баланс из-за перепредставленности Европы.

    Он отметил, что для изменения состава необходим консенсус всех участников, и у европейских стран могли бы возникнуть вопросы о причинах выбора именно Польши.

    «В конце концов, если американцы считают, что Польша настолько экономически важна, пусть станет восьмой в „семерке“. Будет „большая восьмерка“ с участием Польши», – заключил представитель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития России Максим Решетников раскрыл детали контактов с делегацией США на полях саммита G20.

    В прошлом месяце США выразили надежду на участие президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами.

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    30 сентября 2026, 18:56 • Новости дня
    Решетников прибыл в США на встречу министров стран G20

    Глава Минэкономразвития Решетников прибыл в Милуоки на совещание G20

    Tекст: Вера Басилая

    Министр экономического развития Максим Решетников прилетел в американский город Милуоки для участия в совещании Группы двадцати по вопросам торговли.

    Встреча профильных министров стран «двадцатки», посвященная экономическому развитию, проходит в штате Висконсин с 30 сентября по 1 октября, передает ТАСС.

    Максим Решетников возглавляет на этом мероприятии российскую межведомственную делегацию. Ранее в министерстве пояснили, что участники совещания планируют рассмотреть широкий круг актуальных проблем.

    В частности, на повестку вынесены вопросы торговли продовольствием и прекращения использования принудительного труда в цепочках поставок. Кроме того, министры обсудят сокращение избыточных мощностей и борьбу с хроническим перепроизводством.

    Во вторник Минэкономразвития сообщило, что Решетников возглавил делегацию России на этой встрече.

    Минфин США оправдал приглашение представителей Москвы на мероприятия объединения.

    В прошлом месяце американское ведомство раскрыло темы предстоящего саммита министров финансов Группы двадцати.

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    2 октября 2026, 19:30 • Видео
    США потеряли 20% генералов. Но как?

    Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

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    1 октября 2026, 20:29 • Новости дня
    Решетников провел переговоры с министром торговли Турции на полях G20

    Решетников провел переговоры с министром торговли Турции Болатом на полях G20

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Минторга Турции Омер Болат провели переговоры на полях министерской встречи G20 в США.

    Болат и Решетников обсудили ключевые вопросы на полях встречи министров торговли и инвестиций G20 в американском Милуоки, передает ТАСС. «Министр Болат встретился с министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым. В ходе встречи главы ведомств обменялись мнениями по основным вопросам повестки заседания министров торговли и инвестиций G20», – сообщило турецкое ведомство. Других деталей переговоров не приводится.

    Кроме того, Болат провел встречу с торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Стороны намерены довести двусторонний товарооборот до 50 млрд долларов к концу 2028 года. В этом году ожидается показатель на уровне 42-43 млрд долларов.

    Турецкий министр также пообщался с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем в преддверии торгового диалога Турция – ЕС.

    На самом заседании G20 обсуждалась мировая торговля на фоне геополитической напряженности, где Болат представил позицию Анкары о недопустимости использования продовольствия как инструмента давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников прилетел в американский город Милуоки для участия в совещании Группы двадцати.

    Российская сторона подтвердила поддержание рабочих связей с американскими представителями во время мероприятия.

    Страны-участницы достигли консенсуса по недопущению использования торговли в качестве оружия.

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    3 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Шерпа России назвал условие участия Путина в саммите G20

    Шерпа России Агафонов: Участие Путина в саммите G20 рассматривается

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься исходя из того, зачем туда ехать, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.

    Решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами будет приниматься исходя из целесообразности, передает РИА «Новости». По словам российского шерпы в G20 Дениса Агафонова, для визита главы государства необходимы веские основания.

    «Должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого будет приниматься решение», – пояснил Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне. Он добавил, что российская делегация продолжит отрабатывать все готовящиеся документы независимо от уровня представительства страны.

    Кроме того, Агафонов сообщил, что деловое направление сотрудничества между Россией и США в рамках G20 сейчас поставлено на паузу. Он выразил сожаление о прекращении работы дополнительной платформы для контактов бизнеса. Саммит G20 пройдет в Майами 14-15 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль пока не принял окончательного решения о личном участии президента России в предстоящем саммите.

    Госсекретарь США Марко Рубио направил официальное приглашение Владимиру Путину для визита в Майами.

    Шерпа России в объединении Денис Агафонов обратил внимание на возможные преграды для допуска отечественных делегатов.

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    1 октября 2026, 08:05 • Новости дня
    Решетников раскрыл детали контактов с делегацией США на G20

    Решетников сообщил о рабочих контактах с делегацией США на полях G20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр экономического развития России Максим Решетников подтвердил поддержание рабочих связей с американскими представителями во время встречи глав торговых ведомств стран Большой двадцатки.

    Глава Минэкономразвития подчеркнул отсутствие дискуссий о международных санкциях или перспективах экономического сотрудничества между странами, передает РИА «Новости».

    «На рабочем уровне мы, конечно, как делегации общаемся», – ответил министр на вопрос журналистов о ходе переговоров с американской стороной. Российская делегация принимает участие в профильном мероприятии, проходящем в американском Милуоки.

    По словам руководителя ведомства, несмотря на санкционное давление, Россия сохранила открытый характер экономики, успешно перестроила внешнеэкономические связи и нашла новых надежных партнеров. На полях саммита не поднималась тема резкого скачка мировых цен на дизельное топливо.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщал о возможном запрете на экспорт дизеля, признавая риск последующего подорожания других товаров на внутреннем рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников прилетел в американский город Милуоки для участия в совещании Группы двадцати.

    Участники встречи рассмотрят вопросы сокращения избыточных мощностей и хронического перепроизводства.

    В прошлом году глава ведомства заявил о готовности России возобновить торгово-экономические отношения с Соединенными Штатами.

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    1 октября 2026, 09:10 • Новости дня
    Решетников назвал тему избыточных мощностей сложнейшей на G20

    Решетников: На G20 сложнейшим вопросом станет тема избыточных мощностей

    Tекст: Вера Басилая

    Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что делегациям на заседании Группы двадцати (G20) будет сложнее всего договориться по вопросу борьбы с избыточными производственными мощностями, инициированному США.

    Глава ведомства отметил, что на встрече предлагается обсудить и осудить избыточные мощности в пяти секторах: электромобили, солнечные панели, полупроводники, химическая продукция и батареи, передает ТАСС.

    «Понятно по отбору секторов, против кого это направлено, и кто является крупнейшим производителем в мире», – подчеркнул Решетников, добавив, что наряду с темой принудительного труда это ключевые и самые сложные вопросы повестки.

    Министерство коммерции КНР ранее заявило, что поднятие темы избыточных производственных мощностей на таких площадках, как G20, является попыткой продвижения протекционизма и давления на Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр экономического развития Максим Решетников раскрыл детали контактов с американской делегацией на G20.

    Решетников обвинил США в стагнации Всемирной торговой организации.

    В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран Группы двадцати.

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    1 октября 2026, 08:57 • Новости дня
    Решетников заявил о намерении Запада сломать мировую торговую систему

    Решетников: Запад на G20 показывает настрой на слом мировой торговой системы

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны на министерской встрече Группы двадцати (G20) демонстрируют настрой на слом международных норм и стремление добиться преимуществ нерыночными способами, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    «То, что мы видим по экономической, по торговой повестке, – все-таки подход достаточно, с одной стороны, прагматичный. С другой стороны, в попытке защитить свою экономику, конечно, идет слом правил, какая-то попытка, может быть, найти новые правила», – цитирует Решетникова ТАСС.

    При этом новые правила пока непонятны, отметил глава ведомства. По его словам, происходит слом всей международной конструкции, которая мешает идти в логику двухсторонних отношений и использовать право сильного.

    Встреча министров торговли и экономического развития стран G20 проходит в Милуоки (США) с 30 сентября по 1 октября.

    Ранее Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме. Также Решетников заявил о снижении доверия к доллару.

    Решетников заявил, что США практично относятся к России в вопросах диалога по торговле.

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    1 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Решетников сообщил о чувстве обмана у стран ВТО из-за США

    Решетников: Страны ВТО чувствуют себя обманутыми из-за политики США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил об ощущении обмана у многих стран-участниц ВТО из-за действий США и введенных ими односторонних пошлин.

    Решетников на полях встречи министров торговли G20 в Милуоки заявил о разочаровании ряда стран во Всемирной торговой организации, передает РИА «Новости».

    По его словам, США обещали государствам честную торговлю и единые подходы, но на деле ввели односторонние пошлины в отношении 60 стран-участниц ВТО.

    «Многие страны вспоминают о том, что в свое время их в ВТО очень сильно, буквально затаскивали Соединенные Штаты Америки, рассказывая про честную торговлю, рассказывая про единые подходы, про предельные пошлины и так далее», – отметил глава ведомства. Он подчеркнул, что некоторые государства даже отказались от развития собственных отраслей ради вступления в организацию, а теперь чувствуют себя обманутыми.

    Решетников также указал на недопустимость отхода от принципа консенсуса при принятии решений в рамках «Большой двадцатки». Попытки обсуждать инициативы, к которым присоединится лишь часть стран, не соответствуют формату G20.

    При этом министр позитивно оценил атмосферу на встрече в Милуоки. Он подчеркнул, что участники выслушивают все точки зрения за столом переговоров без излишней политизации, назвав это большим плюсом мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников прилетел в американский город Милуоки для участия в совещании Группы двадцати.

    Президент России Владимир Путин заявил об утрате силы глобальных принципов Всемирной торговой организации.

    Вице-премьер Алексей Оверчук назвал работу этой структуры практически парализованной.

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    1 октября 2026, 08:30 • Новости дня
    Решетников оценил практичность США в диалоге по торговле с Россией

    Глава Минэкономразвития Решетников: США практично относятся к Москве в торговле

    Tекст: Мария Иванова

    США практично относятся к России в вопросах диалога по торговле, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

    На полях встречи министров торговли G20 в Милуоки Решетников отметил, что американская сторона действует практично, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что основные партнеры России известны и проявляют высокую активность, взаимодействие с ними идет плотно, а по большинству вопросов подходы стран полностью совпадают.

    Встреча министров торговли «Большой двадцатки» проходит в США с 30 сентября по 1 октября, российскую делегацию возглавляет Решетников. В повестку включены актуальные вопросы, среди которых сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Решетников обвинил США в стагнации Всемирной торговой организации.

    В четверг он раскрыл детали контактов с американской делегацией на G20.

    Накануне министр прибыл в Соединенные Штаты на встречу министров стран G20.

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    1 октября 2026, 08:12 • Новости дня
    Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме

    Глава Минэкономразвития заявил о неготовности европейцев к диалогу на G20

    Tекст: Мария Иванова

    Представители европейских стран на министерской встрече G20 по торговле не готовы к предметному диалогу и используют только политические лозунги, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

    На министерской встрече «Большой двадцатки» в американском городе Милуоки европейские делегаты избегают практических обсуждений и оперируют исключительно политическими лозунгами, передает РИА «Новости».

    Глава Минэкономразвития отметил, что представители стран Европы не демонстрируют делового подхода и не могут аргументировать свою позицию конкретными расчетами. В то же время американская сторона ведет себя более прагматично, добавил министр. По словам Решетникова, позиции России и ее основных партнеров по ключевым проблемам полностью совпадают.

    В повестку переговоров в штате Висконсин вошли вопросы использования продовольствия в качестве оружия, проблема принудительного труда в логистических цепочках, а также пути борьбы с избыточными мощностями и хроническим перепроизводством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр заявил о снижении доверия к доллару.

    Он также раскрыл детали контактов с американской делегацией на саммите.

    В среду Решетников прибыл в США на встречу министров стран G20.

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    1 октября 2026, 08:51 • Новости дня
    Страны G20 достигли консенсуса против использования торговли как оружия

    Решетников сообщил о согласии G20 не использовать торговлю как оружие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о достижении консенсуса странами G20 по недопущению использования торговли в качестве оружия.

    Страны G20 близки к компромиссу по отказу от вепонизации торговли, передает ТАСС. Договоренности должны охватывать все барьеры, мешающие международному обмену товарами.

    «В общем и целом здесь договорились, и сегодня все страны практически поддержали. Дождемся, конечно, еще итоговых заявлений, это будет все понятно завтра вечером, но в общем и целом мы здесь близки к компромиссу», – подчеркнул Решетников.

    По словам главы Минэкономразвития, важно включить в понятие недопущения вепонизации вопросы фрахта, страхования судов, систем финансирования и проведения платежей. Он отметил, что некоторые государства декларируют свободу торговли, но на практике используют барьеры.

    Министр добавил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают этот подход. Встреча министров торговли G20 проходит в Милуоки с 30 сентября по 1 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников прилетел в американский город Милуоки для участия в совещании Группы двадцати.

    Глава ведомства подтвердил поддержание рабочих связей с американскими представителями во время встречи.

    На полях саммита российский министр констатировал падение уровня доверия к доллару.

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    1 октября 2026, 08:08 • Новости дня
    Решетников заявил о снижении доверия к доллару

    Глава Минэкономразвития Решетников констатировал падение доверия к доллару

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень доверия к доллару как к резервной валюте падает, этому в том числе способствовала практика замораживания активов, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях встречи министров торговли стран G20 в Милуоки.

    События последних пяти лет, в частности замораживание активов, привели к тому, что уровень доверия к доллару как к резервной системе снизился, передает РИА «Новости» слова Максима Решетникова.

    Министр отметил, что эта ситуация стимулировала появление новых платежных систем.

    Решетников возглавляет российскую делегацию на встрече министров торговли G20, которая проходит в американском Милуоки с 30 сентября по 1 октября. В повестке встречи, как сообщало Минэкономразвития, находятся актуальные вопросы, такие как сокращение избыточных мощностей и хроническое перепроизводство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Решетников раскрыл детали контактов с американской делегацией на G20.

    В среду глава Минэкономразвития прибыл в США на встречу министров стран «Большой двадцатки».

    Летом Решетников сообщил о рекордном росте товарооборота между Россией и АСЕАН.

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    2 октября 2026, 08:20 • Новости дня
    Решетников оценил потенциал «Большой двадцатки» для решения мировых проблем

    Решетников назвал G20 эффективной площадкой для решения проблем мировой торговли

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр экономического развития России Максим Решетников высоко оценил потенциал «Большой двадцатки» как международной площадки для решения современных глобальных проблем.

    Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил об этом журналистам в американском городе Милуоки, передает РИА «Новости».

    «У «Двадцатки» есть такой хороший потенциал позитивного решения вопросов», – подчеркнул министр.

    По словам руководителя ведомства, странам-участницам необходимо объединиться вокруг наиболее острых тем для достижения консенсуса. В качестве примера он напомнил о кризисе 2008–2009 годов, когда совместные усилия позволили избежать глобальных торговых войн.

    Максим Решетников также отметил, что G20 активно работает над сохранением единых правил мировой торговли во избежание дефрагментации рынка. Участники пытаются найти компромисс и не допустить перехода к системе, опирающейся на силу.

    Встреча министров торговли «Большой двадцатки» проходила в Милуоки с 30 сентября по 1 октября. Российскую делегацию на мероприятии возглавлял глава Минэкономразвития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Максим Решетников заявил о достижении странами G20 консенсуса по отказу от использования торговли в качестве оружия.

    При этом министр обвинил западные государства в стремлении к слому международных норм ради получения нерыночных преимуществ.

    Глава ведомства констатировал полную неготовность европейских делегатов к предметному диалогу на министерской встрече.

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    3 октября 2026, 09:22 • Новости дня
    Россия осудила попытки США исключить ЮАР из саммита G20

    Шерпа России Агафонов назвал неправомерным отказ США приглашать ЮАР на G20

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия считает неправомерными попытки США не приглашать ЮАР на саммит G20, заявил шерпа России в G20 Денис Агафонов.

    Россия считает неправомерными попытки США не приглашать ЮАР на саммит G20, передает РИА «Новости». Шерпа России в G20 Денис Агафонов заявил об этом на пресс-конференции в Вашингтоне.

    «Мы считаем это абсолютно неправомерным решением и настаиваем на скорейшем возвращении ЮАР», – подчеркнул Агафонов. Он добавил, что «Группа двадцати» в равной степени принадлежит всем ее участникам, и ни одна страна не может принимать подобные решения в одностороннем порядке.

    Агафонов отметил, что среди стран БРИКС есть консенсус по этому вопросу. Традиционные партнеры США также категорично высказываются против подобных действий Вашингтона. Российская сторона надеется на торжество здравого смысла и возвращение Южной Африки к участию в мероприятиях.

    Несмотря на исключение ЮАР из переговорного процесса по инициативе США, Россия продолжает регулярные консультации с южноафриканскими коллегами. Москва считает необходимым вовлечение всех партнеров по БРИКС в работу G20. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выражал возмущение предложением Вашингтона пригласить вместо ЮАР Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп отказался приглашать представителей ЮАР на мероприятия G20 во Флориде.

    Шерпа России Денис Агафонов назвал включение дополнительных европейских стран угрозой балансу организации.

    Ранее Франция под давлением Вашингтона отозвала приглашение южноафриканскому лидеру на саммит G7.

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    3 октября 2026, 10:13 • Новости дня
    МИД призвал Индию освободить 20 россиян с арестованного судна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российские дипломаты призывают власти Индии принять меры по освобождению 20 соотечественников, находящихся на борту арестованного из-за долгов судна.

    Под арестом в Индии остается судно с 20 россиянами. Информацию об этом РИА «Новости» подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Судно под флагом Камеруна задержали у берегов Индии в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. Танкер с 23 моряками стоит на якоре в районе порта Парадип, сообщила дипломат.

    «Да, действительно, 20 граждан Российской Федерации остаются на борту арестованного судна», – сказала Захарова.

    По ее словам, посольство в Нью-Дели и генеральное консульство в Калькутте сейчас ведут работу с центральными и региональными властями Индии, призывая их принять меры для скорейшего разрешения ситуации с экипажем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Индия пообещала вернуть домой моряков с арестованного танкера. На задержанном судне оказались заблокированы 20 граждан России. Российские члены экипажа остались без света.

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