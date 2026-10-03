Шерпа России Агафонов заявил об усилении голоса БРИКС в G20 на фоне роста ВВП

Tекст: Мария Иванова

«БРИКС сейчас настолько экономически субъектен с 40% глобального ВВП, что вполне естественно, что голос стран БРИКС звучит все более весомо, и, соответственно, и востребованность, и значимость этой координации, естественно, только возрастает», – заявил Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

Ранее на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент Владимир Путин отметил постоянный рост доли БРИКС в мировой экономике. Он подчеркнул, что эта тенденция подтверждается объективными статистическими данными.

Третья встреча шерп G20 проходила в Вашингтоне с 1 по 2 октября. В ней принимал участие Денис Агафонов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин констатировал, что экономика и финансовая система России демонстрируют устойчивость.

Летом Bloomberg сообщил о разительном отличии фотографий с саммитов БРИКС и G20.