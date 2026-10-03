Су-30см2 прикрыли бомбардировщики Ту-22М3 на учениях над Каспийским морем

Экипажи истребителей Су-30см2 выполнили задачи по защите дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в ходе стратегических командно-штабных учений «Центр-2026», передает ТАСС.
«В рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2026» экипажи истребителей Су-30см2 выполнили задачи по воздушному прикрытию дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 над акваторией Каспийского моря», – сообщили в Минобороны России.
Боевые самолеты сопровождали ракетоносцы на протяжении всего маршрута патрулирования. Летчики обеспечили безопасность действий бомбардировщиков и отработали защиту от возможных средств воздушного нападения условного противника.
Военнослужащие успешно выполнили комплекс мероприятий по обнаружению и условному перехвату воздушных целей. Кроме того, авиаторы отработали тактические приемы совместного маневрирования в составе смешанной группы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Объединенная авиастроительная корпорация передала Вооруженным силам России новые партии многофункциональных истребителей Су-30см2.