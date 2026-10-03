Мать и пятеро детей отравились угарным газом под Саратовом

Предварительно установлено, что 3 октября 2026 года из дома на улице Гагарина в городе Балашове в медицинское учреждение была госпитализирована семья – женщина и пятеро ее малолетних детей с признаками отравления угарным газом», – сообщили следователи в Telegram-канал СУ СК России по Саратовской области.
Предварительно, причиной произошедшего могло стать нарушение работы газового оборудования. Следователи осматривают место инцидента и проводят комплекс необходимых мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре школьник погиб от угарного газа в бане на Урале. В Свердловской области от вдыхания паров газа погиб 15-летний подросток. Прокуратура начала проверку после смерти девочки от паров газа в Екатеринбурге.